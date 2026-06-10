В новый Технопарк Новосибирск намерен привлекать ИТ-компании из других регионов

Работы по созданию технопарка для айтишников, который будет расположены недалеко от центра Новосибирска в локации «Инские холмы», стартуют в этом году. Об этом в ходе прямого эфира, подводя итоги ПМЭФ, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— Это проект двойного назначения. С одной стороны, группа Сбера строит себе новое здание для размещения своих ИТ-подразделений. Второе здание будет иметь статус технопарка. Мы надеемся, что там «приземлятся» профильные ИТ-подразделения и подразделения разработки других крупных компаний, которые заинтересованы в кадрах, — отметил Травников.

По его словам, в Новосибирске ведется качественная подготовка специалистов для ИТ-отрасли на уровне вузов и колледжей, а также сильная научная база. Губернатор подчеркнул, что в рамках реализации проекта планируется создать около 1000 новых рабочих мест в важных для региона креативных индустриях. Речь, в том числе, идет о разработке программного обеспечения, дизайна.

— Очень часто центральные регионы стараются перетянуть наши кадры. Новая площадка позволит ИТ-специалистам, востребованным в экономике, базироваться в регионе, — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, соглашение о создании технопарка в сфере высоких технологий было подписано на ПМЭФ-2026. Речь идет о строительстве в Новосибирске крупнейшего в Сибири бизнес-пространства класса А, рассчитанного на 2500 рабочих мест и общей площадью 55 тысяч квадратных метров, с объёмом инвестиций более 10 млрд руб.

Отмечалось, что ключевая цель проекта — создать конкурентоспособную инновационную среду для развития ИТ-компаний, стартапов, вузов и научных институтов. Площадка станет местом пилотирования новых решений в области искусственного интеллекта, больших данных и кибербезопасности.

По данным Минэкономразвития региона, сегодня в области более 15 тысяч организаций занимаются креативными индустриями по 16 направлениям. Доля креативных индустрий в ВРП региона по итогам 20265 года достигла 4,2%. Наибольший вклад обеспечивают сфера ИТ (более 39%), реклама и связи с общественностью (19,6%), сфера отдыха и развлечений (10,1%). Налоговые поступления от сферы креативных индустрий в 2025 году достигли 14,1 млрд рублей, рост за последний год составил более чем 29%.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском Академгородке также активно развивается Технопарк, где многие резиденты работают в сфере ИТ.