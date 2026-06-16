От зоны СВО до Новосибирска: история спасения кошки Пуши

Благотворительный фонд «ВИАВЕТ» оказывает помощь животным не только в Новосибирской области, но и в зоне СВО. Особое внимание уделяется питомцам, живущим рядом с военнослужащими.

История спасения кошки Пуши началась три года назад. Военные нашли раненую кошку, которой оторвало лапу при обстреле. Волонтёр Татьяна Власова организовала сложную операцию по перевозке животного из зоны боевых действий в Новосибирск — через Донецк и Москву.

Как отмечает Горсайт, путь к выздоровлению животного был непростым. Пуша долго боялась людей, особенно мужчин, и несколько дней пряталась под шкафом. Сейчас кошка живёт в школе юного ветеринара «Виавет», где о ней заботятся дети.

Сегодня на попечении фонда около 15 животных из зоны СВО. Фонд ежемесячно отправляет гуманитарные грузы с кормом и лекарствами, волонтеры формируют аптечки первой помощи для животных. Медицинская поддержка в Новосибирске включает полный комплекс процедур: вакцинация; обработка от паразитов; стерилизация; лечение и восстановление.

Фонд продолжает помогать животным в зоне боевых действий, несмотря на сложности с транспортировкой. Волонтёры отмечают, что каждая спасённая жизнь — это результат слаженной работы неравнодушных людей из разных городов.

Ранее редакция сообщала о том, что растерзанного собакой королевского питона спасли врачи в Новосибирске.