Три волейболиста из новосибирского «Локомотива» вошли в сборную России

Трое игроков новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» вошли в состав национальной сборной России. В главную команду страны приглашены доигровщик Омар Курбанов, блокирующий Дмитрий Лызик и диагональный Илья Казаченков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

— Поздравляю парней с этим достижением и возможностью проявить себя в сборной! — написал глава города.

Лызик и Казаченков — воспитанники новосибирского волейбола. Всего тренерский штаб вызвал 14 игроков. По числу представителей в сборной «Локомотив» уступает только московскому «Динамо», занимая второе место среди всех клубов чемпионата. Вызов сразу троих новосибирцев лишний раз подтверждает: «Локомотив» остается одной из ведущих кузниц талантов для российского волейбола.

Ранее редакция сообщала о том, что на сайте Международного олимпийского комитета снова появился раздел про Россию.