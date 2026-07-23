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Спорт

Три волейболиста из новосибирского «Локомотива» вошли в сборную России

Автор: Артем Рязанов

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Двое из них — воспитанники местной школы

Трое игроков новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» вошли в состав национальной сборной России. В главную команду страны приглашены доигровщик Омар Курбанов, блокирующий Дмитрий Лызик и диагональный Илья Казаченков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

— Поздравляю парней с этим достижением и возможностью проявить себя в сборной! — написал глава города.

Лызик и Казаченков — воспитанники новосибирского волейбола. Всего тренерский штаб вызвал 14 игроков. По числу представителей в сборной «Локомотив» уступает только московскому «Динамо», занимая второе место среди всех клубов чемпионата. Вызов сразу троих новосибирцев лишний раз подтверждает: «Локомотив» остается одной из ведущих кузниц талантов для российского волейбола.

Ранее редакция сообщала о том, что на сайте Международного олимпийского комитета снова появился раздел про Россию.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Спорт

Регионы : Новосибирск

Теги : сборная России Локомотив Волейбол

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На сайте Международного олимпийского комитета снова появился раздел про Россию

Автор: Артем Рязанов

Раздел о России на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) вновь стал доступен. На странице можно найти адрес Олимпийского комитета России, его официальный сайт, а также имена руководителя ОКР Михаила Дегтярёва и генерального секретаря Виктора Березова.

Напомним, в октябре 2023 года Международный олимпийский комитет временно отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в его состав олимпийских советов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля 2026 года исполком МОК вернул ОКР членство, а также рекомендовал снять все ограничения для российских атлетов.

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В Сузуне построят лыжно-биатлонный комплекс

Автор: Юлия Данилова

МКУ Сузунского муниципального округа «Центр закупок» подвело итоги тендера по выбору подрядчика для разработки проектной-сметной и рабочей документации на строительство объекта: «Лыжно-биатлонный комплекс в р.п. Сузун». В тендере приняли участие 6 компаний. В ходе торгов цена была снижена с 19 млн до 14,3 млн рублей. Победитель пока не называется.

На площади 43 га подрядчик должен предусмотреть функциональное зонирование земельного участка с выделением зоны отдыха, физкультурно-спортивной зоны и хозяйственной зоны.

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Шашлычок под коньячок, недосып и курение: что мешает новосибирцам достичь оптимальных фитнес-результатов

Почему тренировки не приносят желаемого эффекта? Причины могут быть как сиюминутными, так и системными, подрывающими саму основу физической работоспособности. Старший преподаватель факультета физической культуры НГПУ, тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва по плаванию Андрей Рязанцев выделил ключевые факторы, замедляющие прогресс и снижающие эффективность занятий спортом.

— Опытные спортсмены знают, как важна подготовка к каждой конкретной тренировке. Один из самых распространенных врагов — неправильное питание непосредственно перед занятием. Употребление тяжелой, жирной пищи (например, свинины или баранины) всего за 1–2 часа до тренировки может замедлить пищеварение, вызывая дискомфорт в области живота и снижая приток крови к мышцам. Это, в свою очередь, может привести к снижению мышечной выносливости на 20–30%. С другой стороны, недостаточное поступление углеводов (менее 50 грамм за 1–2 часа до тренировки) может привести к развитию преждевременного утомления, — предупредил Рязанцев.

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«Сибирь» усилилась Егором Коршковым: новосибирский хоккейный клуб провёл обмен с «Трактором»

Автор: Артем Рязанов

Хоккейный клуб «Сибирь» (Новосибирск) пополнил состав 29‑летним нападающим Егором Коршковым — он перешёл в команду в результате обмена с челябинским «Трактором». В Челябинск отправился нападающий системы «Сибири» Егор Головнёв. Контракт с Коршковым рассчитан на два сезона.

Егор Коршков — уроженец Новосибирска. Профессиональную карьеру начал в системе ярославского «Локомотива», где провёл восемь сезонов. В послужном списке форварда — выступления за «Торонто Марлис» (АХЛ), «Торонто Мейпл Лифс» (НХЛ), «Амур», «Ак Барс», а в прошлом сезоне он защищал цвета «Трактора», набрав 37 очков (16 голов + 21 передачи) в 68 матчах.

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Футбольный клуб «Сибирь» проиграл «Велесу» в двух переходных матчах

Автор: Артем Рязанов

21 июня команды «Сибирь» и «Велес» провели ответный стыковой матч за право участвовать в Лиге Пари. После проигрыша в первом матче со счётом 1:4 «Сибирь» должна была одержать победу с разницей не менее чем в три мяча.

В первом матче, который прошёл 17 июня в Домодедово, «Велес» одержал уверенную победу над командой из Новосибирска со счётом 4:1. Сибирякам нужно было отыгрывать три гола. До перерыва хозяева поля дважды поразили ворота соперника: на 10-й минуте Антон Кобялко точно пробил с близкого расстояния, а в конце первого тайма он же головой отправил мяч в сетку.

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В Первомайском районе Новосибирска построят лыжную базу для всероссийских стартов

Автор: Оксана Мочалова

В Первомайском районе Новосибирска официально разрешено строительство современной лыжной базы. Соответствующее разрешение выдано мэрией города.

Застройщиком выступает муниципальная спортивная школа олимпийского резерва «Центр зимних видов спорта», которая переедет сюда со своей исторической площадки на улице Выборная. Как ранее пояснял министр спорта региона Сергей Ахапов, существующее здание школы построено более полувека назад, а местные трассы уже не соответствуют современным требованиям для турниров высокого уровня.

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