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Власти рассказали о последствиях урагана в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Больше всего пострадал Центральный округ

17 июля Новосибирск пережил мощный ураган. В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил 21 сигнал от горожан о падении деревьев и крупных веток.

Как сообщили редакции Om1 Новосибирск в департаменте по чрезвычайным ситуациям, из них 9 обращений касались падения деревьев на тротуары и проезжую часть, ещё 3 — на придомовые территории, а в 9 случаях деревья рухнули на автомобили.

Наибольшее число инцидентов — 12 — зафиксировано в Центральном округе (включает Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы).

Все заявки оперативно передали в ответственные организации — дорожно-эксплуатационные учреждения, управляющие компании и ТСЖ для устранения последствий непогоды.

Ранее редакция сообщала о том, что от урагана пострадали три района Новосибирской области.

Источник фото: Om1

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : последствия урагана

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