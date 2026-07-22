Власти рассказали о последствиях урагана в Новосибирске

17 июля Новосибирск пережил мощный ураган. В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил 21 сигнал от горожан о падении деревьев и крупных веток.

Как сообщили редакции Om1 Новосибирск в департаменте по чрезвычайным ситуациям, из них 9 обращений касались падения деревьев на тротуары и проезжую часть, ещё 3 — на придомовые территории, а в 9 случаях деревья рухнули на автомобили.

Наибольшее число инцидентов — 12 — зафиксировано в Центральном округе (включает Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы).

Все заявки оперативно передали в ответственные организации — дорожно-эксплуатационные учреждения, управляющие компании и ТСЖ для устранения последствий непогоды.

Ранее редакция сообщала о том, что от урагана пострадали три района Новосибирской области.