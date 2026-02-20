Экс-глава СО РАН Асеев требует применить в его деле необычную апелляцию

На этой неделе (18 февраля) Новосибирске суд постановил выселить академика Александра Асеева, бывшего председателя Сибирского отделения РАН, из коттеджа, который он приватизировал незаконно. Об этом сообщила пресс-служба областных судов общей юрисдикции.

— Решением Советского районного суда Новосибирска исковые требования ФГБУ «СО РАН» удовлетворены, — говорится в релизе.

Суд отклонил встречные иски Асеевых и лишил их права пользоваться коттеджем на условиях социального найма. Академику и его семье теперь придется покинуть дом.

Решение пока не вступило в законную силу.

Адвокат Асеева Геннадий Шишебаров напоминает, что решением Советского районного суда Новосибирска в ноябре 2025 года супругам Асеевым было отказано в иске о возврате им квартиры, которую они в конце 2015 года подарили государству в лице теруправления Росимущества по Новосибирской области и которая затем была передана в оперативное управление СО РАН.

— В судебном заседании по этому делу представитель СО РАН не возражал против возврата квартиры супругам Асеевым, представитель теруправления Росимущества по Новосибирской области и прокурор категорически возражали против возврата квартиры ученому и его жене (она тоже ученый), — комментирует юрист.

Рассмотрение апелляционных жалоб супругов назначено на 24 февраля в Новосибирском облсуде.

По словам Геннадия Шишебарова, Александр Асеев направил в суд апелляционную жалобу.

— В ней Асеев А.Л. требует применить в его деле эстоппель. Необычность такой апелляции в том, что ученый несправедливость со стороны государства по отношению к нему и к его семье наглядно и убедительно показывает не через эмоции, а через призму Права, его Духа и предназначения, — поясняет адвокат.

В частности, Александр Асеев пишет, что отказывая ему в иске по настоящему делу на основании ст. 10 ГК РФ, суд в решении не указал, чьи права и законные интересы нарушены договором пожертвования (дарения) от 28.12.2015 или чьим правам и законным интересам этим договором создана угроза нарушения.

— Поскольку мои действия по пожертвованию (дарению) квартиры Российской Федерации не повлекли нарушение и не создали угрозу нарушения чьих-либо прав и законных интересов, они являются общественно-полезными. Это также свидетельствует о неправильном применении судом ст. 10 ГК РФ в настоящем деле, — говорится в апелляции.

Принцип эстоппель, как указано в документе, служит для предотвращения использования стороной своей непоследовательности в действиях в ущерб другой стороне. Это делается для того, чтобы первая сторона не получила преимущества или выгоды. Другая сторона, действуя добросовестно, полагается на юридическую ситуацию, которую создала первая сторона.

Напомним, в июне 2023 года Асеева признали виновным в мошенничестве. Суд назначил ему четыре года условного лишения свободы, три года испытательного срока и штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, от него потребовали вернуть государству коттедж в Академгородке.

Как говорится в материалах суда, академик, используя свое служебное положение, получил коттедж в аренду, хотя в жилье не нуждался. Он убедил президиум РАН, что здание станет резиденцией для приема иностранных гостей, и организовал там дорогостоящий ремонт за счет Академии наук. Затем он фиктивно зарегистрировал в коттедже свою дочь и добился признания за ней права собственности на недвижимость. Ущерб, нанесенный государству, оценили в 45 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что вопрос о выселении новосибирского академика Асеева рассмотрят в Москве.