Суд кассации не вернул жилье семье академика Асеева

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отказал семье новосибирского академика Александра Асеева в пересмотре решения по иску о возврате квартиры, пожертвованной Сибирскому отделению РАН. Как сообщил источник издания «Прецедент», кассационная инстанция рассмотрела жалобу за одно заседание и постановила оставить ранее вынесенный судебный акт без изменения. Супруги Асеевы настаивали на отмене договора дарения, заключенного еще в 2015 году, однако все инстанции, включая кассацию, оставили их требования без удовлетворения.

Изначально семья Асеевых получила служебный коттедж на улице Мальцева, который позже был приватизирован на дочь ученого. Взамен этого имущества чета передала в дар СО РАН свою четырехкомнатную квартиру. Однако в 2023 году суд признал приватизацию коттеджа незаконной, отменил ее, а сам дом вернул в федеральную собственность, приговорив академика к условному сроку и штрафу. После этого супруги попытались вернуть пожертвованную квартиру, утверждая, что их ввели в заблуждение относительно судьбы коттеджа.

Суды трех инстанций не нашли оснований для возврата жилья, встав на сторону Росимущества, РАН и СО РАН. Судьи указали на безвозмездный характер дарения и отсутствие условий для его отмены. Решение кассации вступило в законную силу.

Одновременно с этим в Новосибирском облсуде продолжается рассмотрение другого иска — о выселении академика из коттеджа, который он теперь занимает без законных оснований. Асеевы пытаются оспорить это решение, ссылаясь на статус пенсионеров, который, согласно Жилищному кодексу, защищает их от выселения из служебного жилья без предоставления другой площади.

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