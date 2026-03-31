Строительство причалов на Оби затормозилось

В Новосибирской области расширяют сеть внутригородских речных маршрутов по Оби, однако строительство новых причалов пока не ведётся. Администрация Обь-Иртышского бассейна совместно с региональным Минтрансом проработала несколько новых подходов к берегу для удобства дачников и горожан. Все они используют существующую инфраструктуру, рассказал на пресс-конференции первый заместитель руководителя Обь-Иртышского бассейна Константин Жулин.

— Строительство и ремонт причалов — процесс небыстрый, требующий согласований и финансирования. Высадка и посадка пассажиров на существующих линиях будет обеспечена в полном объёме, — отметил Константин Жулин.

В 2025 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу оборудовать причалы и улучшить береговую инфраструктуру. К навигации 2026 года, по словам Жулина, удалось реализовать лишь часть планов — в основном на направлениях к садовым товариществам, где речной транспорт наиболее востребован. Речь идёт об организации подходов к воде, а не о строительстве новых капитальных причалов.

— Внутригородские маршруты очень существенно развиваются в Новосибирской области. Проработан ряд подходов совместно с Минтрансом именно для удобства людей, чтобы они могли добираться на свои приусадебные хозяйства, — отметил Константин Жулин.

При этом в 2025 году компания «Речфлот» разработала программу строительства причальной инфраструктуры на 15 точек. Две из них уже созданы — Речной вокзал и причал на Михайловской набережной около большой сцены. Инициатива его создания, по данным компании, принадлежала пассажирам. Следующими локациями в программе значатся парк Арена, парк Бугринская Роща, Заельцовский парк и аквапарк.

Исполнительный директор «Речфлота» Антон Бочаров в конце 2025 года оценивал стоимость создания одного причала в 30–50 млн рублей. Проект включал плавпричал и благоустройство прилегающей территории. Предполагалось, что программу реализуют поэтапно — по три-пять причалов в год. Однако на данный момент эти планы остаются нереализованными.

Константин Жулин уверен, что даже без новых причалов внутригородские маршруты по Оби помогают разгрузить автомобильные дороги. В часы пик речной транспорт позволяет добраться из одного района Новосибирска в другой без пробок, а стоимость проезда часто ниже такси или личного автомобиля.

В 2026 году пассажирские перевозки по Оби в черте Новосибирска начнутся ориентировочно в последней декаде апреля.

