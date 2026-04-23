Стоимость круизов по сибирским рекам переваливает за 1,8 млн рублей с человека

На реках Сибири закрепляются федералы

В период навигации 2026 года на сибирских реках будут работать две круизные федеральные компании: «Созвездие» и «Водоходъ».

По словам заместителя директора круизной компании «Созвездие» Зинаиды Биатовой, в 2026 году компания планирует включить в маршруты теплохода «Сибирская сказка» Омск. Напомним, в 2023 году «Созвездие» запустило маршрут Сургут–Салехард–Ханты-Мансийск–Тобольск, который объединил Ямал, Югру и Тюменскую область. В 2024 году в маршрут была включена Новосибирская область.

— Хочу отметить, что Новосибирск пользуется огромной популярностью среди наших путешественников. В прошлом и позапрошлом году у нас были четыре круиза с заходом в Новосибирск. Город посетили около 500 человек, — пояснила Зинаида Биатова.

Судя по сайту компании, в навигацию-2026 на сибирских реках Оби, Томи и Иртыше будут работать пять маршрутов, в 2027 году — шесть.

«Водоходъ» с 2020 года организует круизы по Енисею от Красноярска до Дудинки, а с 2022-го — по Байкалу.

— По Енисею мы проходим практически 2000 км. Теплоход был переправлен по Северному морскому пути. В этом году запланированы 13 круизов, — отметила руководитель группы специальных проектов компании «Водоходъ» Лилия Даниленко.

В 2026 году компания также планирует закупить новое электросудно, которое в круизном режиме рассчитано на перевозку 72 человек. Его запуск на маршрут планируется в 2027 году.

От планов не отказываются

Новосибирский ООО «Речфлот» круизный проект пока снова откладывает. Напомним, в 2024 году компания планировала открыть межрегиональные рейсы. Ожидалось, что теплоход «Новосибирск» будет совершать туристические рейсы из Новосибирска в Томск и из Новосибирска в Барнаул, а также возить пассажиров в Караканский бор. Потом эти планы были сдвинуты на 2025 год.

— К сожалению, у нас не получилось запустить теплоход в эксплуатацию. Сметная стоимость реализации задумок выросла в силу существующих экономических обстоятельств. Пока мы не можем двигаться теми темпами, которыми планировали ранее. Но от проекта мы не отказываемся, просто будем его реализовывать с меньшей скоростью. Для нас это важно с точки зрения сохранения исторической преемственности, — подчеркнул исполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров.

Он пояснил, что тур из Новосибирска в Томск существовал еще во времена Западно-Сибирского пароходства и им пользовались родители, дедушки и бабушки нынешних сибиряков.

«Речфлот» ранее также планировал купить до 2029 года три теплохода пассажировместимостью от 50 до 200 человек. Стоимость одного составляет от 150 до 350 млн рублей.

Кусачие цены

Стоит отметить, что цены на круизы по сибирским рекам, мягко говоря, бодрят. Как сообщили участники рынка, они стартуют от 40 000 рублей на человека (редакция таких цен не нашла) и переваливают за 1,8 млн рублей (без скидок) за 12 дней. Как поясняют представители компаний, все зависит от количества дней в круизе, места размещения, а также от выбранной программы и сопутствующих экскурсий.

Самые дорогие туры — в августе. Причем на многих уже стоит бронь.

Из истории

Ранее о планах по развитию круизного туризма также заявляло ООО Судоходная компания «Норд-Вест» (бренд REMIX) экс-депутата регионального парламента Александра Илющенко. В 2016 году «Норд-Вест» запустила маршрут «Невероятная Сибирь». В 2019-м СК «Норд-Вест» заключила договор о сотрудничестве со швейцарской круизной компанией Thurgau Travel. Однако к 2022 году эти программы были свернуты.

Стоимость туров с программой без скидок тогда варьировалась от 69 900 рублей (двухместный номер) до 712 420 рублей (каюта с выходом на променад).

Ранее редакция сообщала о том, что для более активной пассажирской навигации на Оби в районе Новосибирска, а также для привлечения круизных теплоходов в регионе необходимо развивать причальную сеть.