Стоимость круизов по сибирским рекам переваливает за 1,8 млн рублей с человека

Автор: Юлия Данилова

Федеральные компании расширяют и удлиняют маршруты

На реках Сибири закрепляются федералы

В период навигации 2026 года на сибирских реках будут работать две круизные федеральные компании: «Созвездие» и «Водоходъ».

По словам заместителя директора круизной компании «Созвездие» Зинаиды Биатовой, в 2026 году компания планирует включить в маршруты теплохода «Сибирская сказка» Омск. Напомним, в 2023 году «Созвездие» запустило маршрут Сургут–Салехард–Ханты-Мансийск–Тобольск, который объединил Ямал, Югру и Тюменскую область. В 2024 году в маршрут была включена Новосибирская область.

— Хочу отметить, что Новосибирск пользуется огромной популярностью среди наших путешественников. В прошлом и позапрошлом году у нас были четыре круиза с заходом в Новосибирск. Город посетили около 500 человек, — пояснила Зинаида Биатова.

Судя по сайту компании, в навигацию-2026 на сибирских реках Оби, Томи и Иртыше будут работать пять маршрутов, в 2027 году — шесть.

«Водоходъ» с 2020 года организует круизы по Енисею от Красноярска до Дудинки, а с 2022-го — по Байкалу.

— По Енисею мы проходим практически 2000 км. Теплоход был переправлен по Северному морскому пути. В этом году запланированы 13 круизов, — отметила руководитель группы специальных проектов компании «Водоходъ» Лилия Даниленко.

В 2026 году компания также планирует закупить новое электросудно, которое в круизном режиме рассчитано на перевозку 72 человек. Его запуск на маршрут планируется в 2027 году.

От планов не отказываются

Новосибирский ООО «Речфлот» круизный проект пока снова откладывает. Напомним, в 2024 году компания планировала открыть межрегиональные рейсы. Ожидалось, что теплоход «Новосибирск» будет совершать туристические рейсы из Новосибирска в Томск и из Новосибирска в Барнаул, а также возить пассажиров в Караканский бор. Потом эти планы были сдвинуты на 2025 год.

— К сожалению, у нас не получилось запустить теплоход в эксплуатацию. Сметная стоимость реализации задумок выросла в силу существующих экономических обстоятельств. Пока мы не можем двигаться теми темпами, которыми планировали ранее. Но от проекта мы не отказываемся, просто будем его реализовывать с меньшей скоростью. Для нас это важно с точки зрения сохранения исторической преемственности, — подчеркнул исполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров.

Он пояснил, что тур из Новосибирска в Томск существовал еще во времена Западно-Сибирского пароходства и им пользовались родители, дедушки и бабушки нынешних сибиряков.

«Речфлот» ранее также планировал купить до 2029 года три теплохода пассажировместимостью от 50 до 200 человек. Стоимость одного составляет от 150 до 350 млн рублей.

Кусачие цены

Стоит отметить, что цены на круизы по сибирским рекам, мягко говоря, бодрят. Как сообщили участники рынка, они стартуют от 40 000 рублей на человека (редакция таких цен не нашла) и переваливают за 1,8 млн рублей (без скидок) за 12 дней. Как поясняют представители компаний, все зависит от количества дней в круизе, места размещения, а также от выбранной программы и сопутствующих экскурсий.

Самые дорогие туры — в августе. Причем на многих уже стоит бронь.

Из истории

Ранее о планах по развитию круизного туризма также заявляло ООО Судоходная компания «Норд-Вест» (бренд REMIX) экс-депутата регионального парламента Александра Илющенко. В 2016 году «Норд-Вест» запустила маршрут «Невероятная Сибирь». В 2019-м СК «Норд-Вест» заключила договор о сотрудничестве со швейцарской круизной компанией Thurgau Travel. Однако к 2022 году эти программы были свернуты.

Стоимость туров с программой без скидок тогда варьировалась от 69 900 рублей (двухместный номер) до 712 420 рублей (каюта с выходом на променад).

Ранее редакция сообщала о том, что для более активной пассажирской навигации на Оби в районе Новосибирска, а также для привлечения круизных теплоходов в регионе необходимо развивать причальную сеть

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Рубрики : Бизнес Общество Туризм

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск Красноярск

Теги : сибирские реки Навигация круиз

Первый квартал промышленность Новосибирской области закончила «в минусе»

Автор: Юлия Данилова

По итогам первого квартала 2026 года индекс промышленного производства в Новосибирской области снизился почти на 7%. Больше всего он рухнул в добывающих производствах — почти на 15%, а также в коммунальной сфере, свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Исключение составил энергетический сектор — здесь был зафиксирован рост индекса почти 5%.

Новосибирцы вновь выступают против строительства мусорного полигона

Автор: Юлия Данилова

«Провальная «мусорная реформа» получила новый импульс после третьей попытки отдать в концессию строительство мусороперерабатывающих заводов и мусорных полигонов и третий раз вызывает возмущение и неприятие жителей Новосибирского района». Об этом заявил депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Ренат Сулейманов.

— Встретился с депутатами и жителями Плотниковского сельсовета, в очередной раз выступающих против размещения полигона рядом с их селом, дачными кооперативами, коттеджными поселками и детскими оздоровительными лагерями, — сообщил депутат.

В Новосибирске объявлен конкурс по благоустройству территории вокруг «Победы»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске стартует прием заявок на конкурс по выбору лучшей концепции благоустройства уличного пространства перед Центром культуры и отдыха «Победа». В этом году знаменитый кинотеатр отмечает свое 100-летие. Подача заявок начинается 25 апреля. Об этом было объявлено 23 апреля на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре ТАСС.

Конкурс пройдет в четыре этапа: подача заявки, отбор претендентов, сбор предложений и определение финалистов. Итоги планируется подвести в начале августа. Вице-президент Союза архитекторов РФ Петр Долнаков подчеркнул важность подобных профессиональных конкурсов для развития города и поддержки молодых специалистов. Он добавил, что площадка перед «Победой» должна стать многосценарной, адаптируемой под разные сезоны и запросы горожан: от кинопоказов и концертов до выставочных и интерактивных форматов.

На ремонт линевской больницы направят 350 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Правительство региона объявило торги на поиск подрядчика для капитального ремонта лечебного корпуса ГБУЗ НСО «Линевская районная больница». Стартовая цена контракта составляет 350 млн рублей. Сроки исполнения контракта — до декабря 2027 года.

Ранее главный врач Линевской районной больницы Оксана Смирнова сообщала, что проектно-сметная документация по объекту была подготовлена еще в 2023 году. По ее словам, ремонт будет проходить поэтапно, поэтому больница продолжит свою работу и будет принимать пациентов.

В Новосибирске увеличилось число школьников, которые будут сдавать ЕГЭ по физике

Автор: Мария Гарифуллина

В региональном Министерстве образования назвали количество школьников, которые сдают ЕГЭ в 2026 году, и представили статистику по выбору предметов. Infopro54 публикует основные данные.

В Новосибирской области завершился досрочный период сдачи единого государственного экзамена, который проходил с 20 марта по 20 апреля. В нем приняли участие 66 человек, в основном выпускники прошлых лет и учащиеся колледжей, которым результаты ЕГЭ необходимы для поступления в вузы на специальности, не соответствующие полученному профилю. Основной период государственной итоговой аттестации для абсолютного большинства выпускников пройдет с 1 июня по 9 июля 2026 года.

В 2026 году в Новосибирске построят более 10 километров новых теплосетей

Всего в текущем году будет построено 52 объекта теплоснабжения для строящихся домов. Основной акцент делается на районы, где активно развивается жилищное строительство, а именно на Калининский и Первомайский. Эти работы станут дополнением к масштабной программе по замене существующих теплосетей, общий объем которой не менее 60 километров.

Новосибирская теплосетевая компания (НТСК) намерена проложить новые коммуникации на 52 участках в соответствии с запросами городских властей и застройщиков. Общая протяженность новых теплосетей составит не менее 10,4 километра. Значительная часть работ, а именно около трети, приходится на два крупных объекта.

Бизнес Промышленность

Первый квартал промышленность Новосибирской области закончила «в минусе»

Власть

Депутаты единогласно одобрили первые поправки в бюджет Новосибирской области

Бизнес Общество Туризм

Стоимость круизов по сибирским рекам переваливает за 1,8 млн рублей с человека

Власть Общество

Новосибирцы вновь выступают против строительства мусорного полигона

Общество

В Новосибирске объявлен конкурс по благоустройству территории вокруг «Победы»

Власть Медицина

На ремонт линевской больницы направят 350 млн рублей

Общество

В Новосибирске увеличилось число школьников, которые будут сдавать ЕГЭ по физике

Бизнес

В 2026 году в Новосибирске построят более 10 километров новых теплосетей

Спорт

Новосибирск в третий раз примет международный «Кубок Будущего» по хоккею

Промышленность

Новосибирский завод металлоконструкций внедрит цифровой контроль качества

Авто

В Госдуме призвали обсудить увеличение лимита выплат по ОСАГО с водителями

Бизнес Власть

Андрей Панферов: В 40% обращений удается добиться восстановления прав предпринимателей

Власть Отставки и назначения

Депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства НСО

Общество

Стартовал прием заявок на участие в российской акции «Бессмертный полк»

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Бизнес Общество Спорт

У новосибирского бизнеса резко вырос интерес к прокату товаров для спорта и отдыха

Власть

На апрельской сессии Заксобрания сенатор Карелин отметил непокорный Бердск

Общество

В Новосибирской области с начала сезона зафиксировано 82 укуса клещей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

