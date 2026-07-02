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Спасатель из Новокузнецка создает из металла железные розы

Автор: Артем Рязанов

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После смены он нередко спешит в мастерскую и засиживается там до ночи

Прапорщик МЧС из Новокузнецка Иван Коровченко спасает людей из огня, а в свободное время создаёт изделия из металла методом холодной ковки.

Это хобби появилось у него восемь лет назад когда мужчина решил изготовить ворота для мамы, а первым самостоятельным изделием стал мангал. Сейчас Иван делает декоративные элементы, мебель, навесы — и развенчивает миф о том, что из металла можно создавать только калитки и ворота. Порой на изящную железную розочку уходит всего 15 минут.

Профессию спасателя мужчина выбрал осознанно: ему важно быть полезным обществу. Его мотивируют слова благодарности от тех, кому удалось помочь. Иван планирует служить до пенсии (она наступает после 20 лет выслуги) и считает профессию пожарного «самой неподкупной»: помогать нужно всем без исключения.

Хобби помогает Ивану отвлечься от морально и физически тяжёлой работы. После смены он нередко спешит в мастерскую и засиживается там до ночи, пишет Горсайт.

Своё дело и опыт мужчина мечтает передать сыну: шестилетний мальчик уже бывает и на работе у отца, и в мастерской — и говорит, что, когда подрастёт, будет помогать папе.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская художница Аделаида Рош «оживляет» камень.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : спасатель МЧС мастерская

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Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Утром 19 июня в Калининском районе Новосибирска произошёл взрыв газовоздушной смеси в жилом доме, за которым последовало сильное возгорание. ЧП случилось в  двухэтажном доме № 57 по улице Народной.

По данным экстренных служб, возгорание началось в квартире на втором этаже в 08:53. Пламя стремительно перекинулось на кровлю здания. Предварительная площадь пожара составила 600 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры.

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Пожар тушат на территории новосибирского промпарка «Экран»

Автор: Юлия Данилова

Информация о пожаре на объекте, расположенном на территории промышленного парка «Экран», начала распространятся днем. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, загорелось трехэтажное кирпичное здание на улице Даргомыжского, 8В, где находился склад с пластиковой продукцией.

— Здание эксплуатируется частично. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался черный густой дым, — отметили в МЧС.

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Новосибирский мастер изготовил 50-килограммового самурая из металлолома

Автор: Артем Рязанов

Сергей Дудник из села Майское Новосибирской области создаёт уникальные скульптуры из металлолома. Он находит старые металлические детали в пунктах приёма вторсырья и превращает их в произведения искусства. Одним из самых впечатляющих творений мастера стал полутораметровый самурай. На создание этой фигуры весом 50 килограммов Сергею потребовалось три месяца. Он работал над ней в свободное от основной работы время, а иногда даже по ночам.

Как рассказал мастер «Горсайту», для создания самурайских доспехов он использовал чёрную и нержавеющую сталь. Наиболее сложным этапом было воспроизведение плетёного узора на доспехах, для чего потребовались медные накладки. Сергей предпочитает не окрашивать свои изделия, а покрывать их лаком, чтобы сохранить естественную красоту металла и предотвратить коррозию.

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Новосибирские спасатели эвакуировали 10 человек из зоны подтопления

Автор: Артем Рязанов

В Колыванском районе и Маслянинском муниципальном округе сохраняется тревожная ситуация из-за подъёма уровня воды в реках Бердь, Бакса и Шегарка. Местные власти и специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области совместно со спасателями Сибирского спасательного центра и Искитимского поисково-спасательного отряда ведут постоянный мониторинг обстановки и оказывают поддержку населению.

С момента начала затопления эвакуированы десять человек, пятеро из которых размещены в пункте временного пребывания, остальные находятся у своих родных.

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Штормовое предупреждение получили новосибирцы в самый жаркий день апреля от МЧС

Экстренное сообщение от МЧС получили жители Новосибирской области от МЧС. В срочных СМС говорится о сильных порывах метра, скорость которых достигнет 23 м/с. Штормовое предупреждение будет действовать до самого вечера 26 апреля. Именно в этот день синоптики пообещали горожанам самый жаркий день месяца. Воздух прогреется до +27С.

В Министерстве призвали сибиряков быть крайне внимательными, держаться подальше от плохо закреплённых конструкций, баннеров и крыш.

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МЧС призывает новосибирцев держаться подальше от стен зданий

Обильные снегопады, прошедшие в Новосибирске на этой неделе, сформировали толстый снежный покров на крышах домов. Последующая за осадками оттепель может привести к активному сходу снежно-ледяных глыб с кровель. Поэтому пешеходам рекомендуется держаться на расстоянии 1,5–2 метров от стен зданий и не подходить близко к балконам. Следы упавшего снега или льда на дороге должны послужить четким сигналом тому, что этот участок лучше обойти стороной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

— Проблема требует комплексного подхода. Недостаточно просто убрать снег — важно сделать это безопасно. Территория, на которую планируется сброс снежных масс, в обязательном порядке должна быть огорожена специальной лентой, а в опасных местах следует выставить предупреждающие знаки. При работе на высоте обязательно нужно использовать страховочное снаряжение, — предупредили в МЧС.

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