Спасатель из Новокузнецка создает из металла железные розы

Прапорщик МЧС из Новокузнецка Иван Коровченко спасает людей из огня, а в свободное время создаёт изделия из металла методом холодной ковки.

Это хобби появилось у него восемь лет назад когда мужчина решил изготовить ворота для мамы, а первым самостоятельным изделием стал мангал. Сейчас Иван делает декоративные элементы, мебель, навесы — и развенчивает миф о том, что из металла можно создавать только калитки и ворота. Порой на изящную железную розочку уходит всего 15 минут.

Профессию спасателя мужчина выбрал осознанно: ему важно быть полезным обществу. Его мотивируют слова благодарности от тех, кому удалось помочь. Иван планирует служить до пенсии (она наступает после 20 лет выслуги) и считает профессию пожарного «самой неподкупной»: помогать нужно всем без исключения.

Хобби помогает Ивану отвлечься от морально и физически тяжёлой работы. После смены он нередко спешит в мастерскую и засиживается там до ночи, пишет Горсайт.

Своё дело и опыт мужчина мечтает передать сыну: шестилетний мальчик уже бывает и на работе у отца, и в мастерской — и говорит, что, когда подрастёт, будет помогать папе.

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