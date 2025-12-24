Девять новых платных парковок откроются в Новосибирске

С 26 декабря в Новосибирске появятся девять новых платных парковочных пространств. Об этом на совещании мэра рассказал глава дорожно-благоустроительного департамента городской администрации Александр Стефанов.
— Это улица Мичурина в районе Центрального рынка. Улица Спартака — это городская детская клиническая больница. Большевистская — Сквер юности, там будет 67 парковочных мест, это в районе набережной. Кирова — супермаркет «Бахетле». Фрунзе — ЖК «Созвездие». Добролюбова — это гостиница «Ривер Парк», это 112 парковочных мест. И на Немировича-Данченко, у ледовой арены, — отметил Стефанов.
По его словам, все подготовительные работы завершены. В пятницу парковки начнут работать в обычном режиме.
Список и количество платных парковочных мест:
Машины можно будет парковать как вдоль дороги, так и под углом. Часы работы: с 7:00 до 22:00. Стоимость парковки для каждого участка скоро определят.
Всего планируют создать 430 мест. На всех участках появятся места для инвалидов.
МБУ «Городской центр организации дорожного движения» будет отвечать за прием платежей и контроль за их оплатой в новом режиме. Для автомобилистов утверждены муниципальные тарифы: 50 и 100 рублей в час, в зависимости от зоны парковки.
Ранее редакция сообщала о том, что на платных парковках в Новосибирске планируют заряжать электромобили.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова
