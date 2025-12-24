Девять новых платных парковок откроются в Новосибирске

С 26 декабря в Новосибирске появятся девять новых платных парковочных пространств. Об этом на совещании мэра рассказал глава дорожно-благоустроительного департамента городской администрации Александр Стефанов.

— Это улица Мичурина в районе Центрального рынка. Улица Спартака — это городская детская клиническая больница. Большевистская — Сквер юности, там будет 67 парковочных мест, это в районе набережной. Кирова — супермаркет «Бахетле». Фрунзе — ЖК «Созвездие». Добролюбова — это гостиница «Ривер Парк», это 112 парковочных мест. И на Немировича-Данченко, у ледовой арены, — отметил Стефанов.

По его словам, все подготовительные работы завершены. В пятницу парковки начнут работать в обычном режиме.

Список и количество платных парковочных мест:

ул. Мичурина, 12 (рядом с Центральным рынком) — 150 мест;

ул. Спартака, 7 и 12 — 18 мест;

ул. Добролюбова, 2 (гостиница «Ривер Парк») — 250 мест;

ул. Большевистская, 35, 37 (напротив Сквера юности) — 67 мест;

ул. Кирова, 25 (супермаркет «Бахетле») — 69 мест;

ул. Фрунзе, 226/1–234/1 — 60 мест.

Машины можно будет парковать как вдоль дороги, так и под углом. Часы работы: с 7:00 до 22:00. Стоимость парковки для каждого участка скоро определят.

Всего планируют создать 430 мест. На всех участках появятся места для инвалидов.

МБУ «Городской центр организации дорожного движения» будет отвечать за прием платежей и контроль за их оплатой в новом режиме. Для автомобилистов утверждены муниципальные тарифы: 50 и 100 рублей в час, в зависимости от зоны парковки.

Ранее редакция сообщала о том, что на платных парковках в Новосибирске планируют заряжать электромобили.