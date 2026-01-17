Поиск здесь...
В Новосибирске объяснили, что бесплатный период на платных парковках — 30 минут

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Официальные формулировки на информационных щитах и на сайте парковочной службы не дают автовладельцам четкого ответа

У новосибирских водителей возникли вопросы о работе городских платных парковок. Они обратили внимание, что на обновленных информационных щитах нет четкого указания бесплатного интервала. Infopro54 поговорил с теми, кто пользуется платными парковками, и получил разъяснения парковочной службы.

Парковки, которые находятся в ведении муниципалитета, с 26 декабря перешли на новый режим работы. С этой же даты в городе были запущены новые платные парковки. Одна из новых платных парковок расположена на улице Кирова, возле супермаркета «Бахетле». Вопрос о бесплатном интервале возник у тех, кто приезжает сюда за покупками.

— Я так понимаю, что введением платы хотели победить тех, кто ставит здесь машины на целый день. Но вместе с этим людей запутали. Всем же известно, что на парковках у ТЦ или крупных магазинов есть бесплатный период, чаще всего это час. Здесь же, если читать, то ясно только, что у тебя есть 30 минут на оплату. Слова «бесплатно» там нет. Я полагаю, что указанные полчаса как раз и являются бесплатными. Но что мешает прямо об этом написать? На сайте об этом тоже нет нормальных объяснений. Казуистика какая-то. Когда человек торопится, читает бегло, велика вероятность, что он неправильно все поймет. Это нередкий случай, уверяю вас. Многие считают, что бесплатного времени на этих парковках – и на улице Кирова, и на Красном проспекте – нет вообще, и платят свои сто рублей, даже если стояли всего 10-15 минут. Может, на это и расчет, — рассказал Infopro54 житель Новосибирска Константин.

Вот что написано на новых информационных щитах муниципальных парковок: «Время парковочной сессии начинается с момента размещения транспортного средства на парковке. Оплату парковки необходимо произвести в первые 30 минут парковочной сессии, либо покинуть территорию платной парковки». Слово «бесплатно» используется только в одном месте – в указании работы парковок в воскресенье и праздничные дни.

Информационный щит на платной парковке

На сайте «Парковки Новосибирска» в разделе «Правила пользования парковками вдоль улично-дорожной сети» информации еще меньше: «Оплата за размещение транспортного средства на территории муниципального платного парковочного пространства осуществляется в течение первых 30 минут с момента въезда на парковочное место …». Далее идет перечисление способов оплаты. В сообщениях мэрии Новосибирска о платном парковочном пространстве и новом режиме работы парковок тоже не говорится о бесплатном интервале.

С претензиями водителей к формулировкам правил согласны в региональном отделении Федерации автовладельцев России (ФАР).

— Формулировку, действительно, стоило бы сделать точнее. Я сам на днях воспользовался новой платной парковкой на улице Спартака, возле детской больницы скорой помощи. Эту фразу о необходимости произвести оплату в первые 30 минут, либо покинуть парковку, я истолковал в свою пользу и решил, что за эти полчаса можно не платить. Но ее можно понять и по-другому, — сообщил Infopro54 руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.

Журналист Infopro54 позвонил в диспетчерскую службу муниципального парковочного пространства Новосибирска и задал вопрос о бесплатном интервале и используемых формулировках. Запись разговора есть в распоряжении редакции. Публикуем его расшифровку с незначительными сокращениями.

— Уточните, пожалуйста, информацию по новым платным парковкам, в частности по парковке 218. Там есть бесплатный интервал?

— Первые 30 минут даются на оплату парковки. Мы их не называем бесплатными. В это время вы должны либо произвести начало оплаты, если же [до истечения этих 30 минут] вы покидаете парковку, то можете не оплачивать.

— На стендах, которые там установлены, указано не совсем понятно.

— Вся информация о наших парковках есть на нашем официальном сайте.

— Фраза о том, что вы либо платите, либо уезжаете до завершения вот этих 30 минут, на сайте есть?

— Возможно, не так подробно. У нас, смотрите, никаких уведомлений в приложение не приходит. То есть сам пользователь отслеживает время. Со временем будьте внимательны, первая фотофиксация может происходить уже когда вы двигаетесь по парковке, просто выбирая место, да, уже она может автоматически произойти. Если вы простояли менее 30 минут, покидаете, можете не оплачивать. Простояли более 30 минут, даже если больше всего на несколько секунд, оплачиваете кратно часу.

— Эти правила действуют на всех муниципальных парковках?

— Правила одинаковые, да. Единственное, отличаются цены.

В настоящее время в Новосибирске действуют 22 платные парковки на 2237 парковочных мест. За год количество платных парковочных мест увеличилось примерно в полтора раза.

Ранее редакция рассказывала о спорах вокруг платной парковки в аэропорту Толмачево.

Фотографии Infopro54

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Рубрики : Авто Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Платные парковки в Новосибирске бесплатное время на платных парковках Новосибирска

