Максим Кудрявцев поручил продолжить наведение порядка на городских парковках

Мэрия Новосибирска подвела итоги внедрения системы платных парковок в центральной части и прилегающих районах города. По данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса, к маю текущего года в мегаполисе официально работают 2237 машино-мест, где действует почасовая оплата. Для удобства горожан такие зоны организованы в самых популярных местах отдыха и деловой активности: на Михайловской набережной, у «Сибирь-Арены» возле станции метро «Спортивная», а также возле Центрального рынка.

Мэр города Максим Кудрявцев подчеркнул, что работа по упорядочиванию парковочного пространства будет продолжена. Власти намерены постепенно сокращать количество стихийных стоянок на обочинах, которые мешают движению и создают аварийные ситуации.

— Продолжаем работать над безопасностью, комфортом и эффективностью использования городских улиц. Последовательно наводим порядок в сфере организации платного парковочного пространства, — отметил Максим Кудрявцев на оперативном совещании.

В 2025 году городской бюджет получил от работы платных парковок более 65 млн рублей. В 2026 году прогнозируется рост поступления средств, так как расширение таких стоянок запустили только в декабре прошлого года. Наибольшим спросом, по данным мэрии, пользовались места на улице Мичурина у Центрального рынка и стоянка на Кирова.

Следить за соблюдением правил теперь помогают не только стационарные камеры, но и передвижной автокомплекс. С 25 декабря 2025 года по 7 мая 2026 года техника зафиксировала 6781 случай неправильной стоянки. В мэрии уточняют, что штрафы выписываются автоматически, что исключает человеческий фактор.

В администрации города рассказали, что бесплатно оставить машину на выделенных местах могут владельцы электромобилей, люди с инвалидностью, а также посетители городских больниц. С января по начало мая льготными местами для инвалидов воспользовались 2494 раза, парковкой у Городской детской клинической больницы скорой помощи — 1135 раз. Стоянки для электромобилей пока менее востребованы: за тот же период их заняли всего 44 раза.