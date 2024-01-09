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Спортсмен не пережил плановую операцию на ключице

  • 09/01/2024, 11:54
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Спортсмен не пережил плановую операцию на ключице
Причиной смерти хоккеиста стала остановка сердца.

По словам матери, врачи должны были извлечь установленную после перелома металлическую пластину 38-летнему Дмитрию Горбунову, однако, во время операции у него произошла остановка сердца. 25 минут медики боролись за жизнь спортсмена, после чего было принято решение погрузить пациента в искусственную кому. Через месяц Дмитрий скончался, передает цифровое издание E1.RU.

Официальная причина смерти — сепсис и гипоксическое поражение головного мозга из-за 25-минутной остановки сердца. При этом вскрытие причин патологии сердца не выявило.

По данному факту сотрудниками следственного комитета было возбудило уголовное дело («Причинение смерти по неосторожности» (ст.109 УК РФ), говорится на сайте ведомства. Родственники умершего делают все, чтобы установить, давал ли он разрешение на медицинское вмешательство.

Фото: freepik.com — wavebreakmedia_micro 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : смерть пациента плановая операция медицина


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