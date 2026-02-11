В полиции рассказали о возбужденных делах с автомошенниками в Новосибирске

На февральской сессии горсовета Новосибирска вице-спикер Андрей Гудовской поинтересовался у начальника Управления МВД России по городу Новосибирску Алексея Захарова какие меры принимаются в городе для решения проблемы с мошенничеством в ОСАГО.

— Наш регион попал в зону повышенных тарифов, поскольку на протяжении длительного времени у нас фиксируются мошеннические схемы, связанные с получением выплат по ОСАГО. Это ударило, и по гражданам, и по бизнесу, и по бюджету. Какие меры предпринимаются, чтобы закрыть эти схемы? — спросил Гудовский.

По словам Алексея Захарова, за 2025 год в Новосибирске было возбуждено 250 уголовных дел, около 60 дел направили в суд.

— В настоящий момент на базе управления МВД по городу Новосибирску создана группа, которая работает по данному направлению. В ее производстве находится 140 материалов данной категории. Мы видим эту проблему, занимаемся ей и результаты дают о себе знать, —подчеркнул Захаров.

На минувшей неделе в Новосибирске задержали организованную группу автоподставщиков. Участники ОПГ отметились в более 50 случаях инсценированных ДТП.

Напомним, на январской сессии депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за обращение в Госдуму и Центробанк с требованием отменить повышенный территориальный коэффициент страхового тарифа по ОСАГО для региона. Депутаты опасаются, что дорогие полисы приведут к перетоку транспортного бизнеса в другие регионы, а также росту цен на товары и услуги.

У транспортников в регионе полисы подорожали с 30 до 70 тысяч рублей, у грузоперевозчиков — с 60–70 тысяч до 140–150 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что снижение коэффициента возможно после улучшения ситуации.