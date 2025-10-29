Рекламодателям

Автоподставщиков задержали в Новосибирске за 20 инсценированных ДТП

  • 29/10/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
20 инсценированных ДТП: в Новосибирске раскрыта схема страхового мошенничества
В деле о мошенничествах с ОСАГО уже 18 подозреваемых

В Новосибирске задержаны участники организованной группы, которая специализировалась на мошенничествах в сфере страхования. Полицейские подозревают задержанных в серии преступлений с ОСАГО.

По данным следствия, злоумышленники решили заняться автоподставами в мае 2024 года. Они покупали автомобили среднего класса, устраивали инсценированные ДТП и оформляли их по европротоколу. В роли участников аварий выступали знакомые правонарушителей. После получения страховых выплат поврежденные машины продавали на вторичном рынке. Каждое преступление приносило мошенникам от 100 до 400 тысяч рублей, а общий ущерб составил более 4,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Уже зафиксировано 20 преступлений. С помощью Росгвардии задержаны 18 подозреваемых, принимавших участие в автоподставах. Разные меры пресечения и принуждения применены к каждому из них.

— Поводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, Новосибирская область уже много лет входит в топ-регионов по страховому мошенничеству с автогражданкой. В конце августа Банк России предложил установить для Новосибирской области максимальный в России поправочный коэффициент для расчета стоимости автострахования.

За 8 месяцев 2025 года следственными подразделениями, подчиненными ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области, возбуждены 50 уголовных дел, связанных с мошенничеством в ОСАГО, расследованы уголовные дела о 70 преступлениях, в качестве обвиняемых по уголовным делам привлечены 48 лиц.

Ранее редакция сообщала о том, что страховщики сливают информацию о ДТП автоюристам по аналогии с черными агентами. 

Источник фото:Freepik / Автор — fxquadro

Автоподставщиков задержали в Новосибирске за 20 инсценированных ДТП
Право&Порядок Страхование Транспорт
