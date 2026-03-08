Поиск здесь...
В Новосибирске вырос спрос на студии в аренду

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

При этом качество отделки стало решающим фактором для найма жилья

Квартиры под сдачу и на продажу в Новосибирске заметно отличаются по площади, качеству ремонта и возрасту дома. К такому выводу пришли аналитики платформы «Циан», сравнив структуру предложения в 16 городах-миллионниках.

Исследование показало, что основу рынка аренды в Новосибирске формируют студии и однокомнатные квартиры. На первые приходится 24% предложения, на вторые — 36%. Для сравнения: на вторичном рынке студии занимают только 15%, а однушки — 24%. Трёхкомнатные квартиры, напротив, чаще встречаются в продаже (24%), чем в аренде (всего 10%).

Возраст домов тоже играет роль. Квартиры в современных и постсоветских зданиях сдаются охотнее, чем продаются. Доля объектов в новостройках (с 2016 года) в аренде достигает 39%, тогда как на вторичном рынке — 33%. Эксперты объясняют это инвестиционной моделью: жильё в новых комплексах нередко приобретают именно для последующей сдачи.

Самый большой разрыв между рынками зафиксирован в качестве ремонта. В Новосибирске на варианты с евро- и дизайнерской отделкой приходится две трети арендного предложения. На вторичном рынке — лишь немногим более трети. При этом квартиры без ремонта в аренде — большая редкость (около 0%), тогда как на вторичке такие лоты встречаются в каждом пятом объявлении.

— Предложение подстраивается под спрос. Однушка с хорошим ремонтом в современном ЖК найдёт арендатора быстрее, чем трёшка в хрущёвке с минимальной косметикой. Но и у последней есть свой покупатель — например, семья, которая планирует расширяться и делать ремонт под себя, — комментирует ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Рынок аренды в Новосибирске формируется с учётом структуры самого жилого фонда. Независимый аналитик Сергей Николаев обращает внимание на то, что в 2021–2024 годах доля квартир с одной-двумя комнатами в новостройках составила в среднем 64,6% от общего объёма ввода. В текущем строительном заделе 49% квартир по площади — это студии, однокомнатные и малогабаритные «двушки» до 45 м². По его словам, лишь 31% строящихся квартир подходят для проживания семьи с одним ребёнком, и только 17–20% — для семей с двумя детьми.

— За годы действия льготной ипотеки жители региона приобрели более 60 тысяч малогабаритных квартир, больше половины из которых потенциально предназначены для перепродажи или сдачи в аренду, — отмечает Николаев.

Ранее редакция сообщала, что посуточная аренда становится полноценным участником сферы гостеприимства Новосибирской области.

Фото редакции Infopro54, автор — Оксана Мочалова

