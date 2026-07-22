Аренда загородных домов в Новосибирской области за год подешевела на 8,4%

Средняя ставка аренды загородного дома в Новосибирской области в июле 2026 года составила 57,5 тысячи рублей в месяц. Это на 8,4% меньше по сравнению с июлем 2025 года. К таким выводам пришли аналитики Домклик.

Аренда в регионе оказалась дороже среднероссийской почти на 10 тысяч рублей (средний показатель по 22 регионам — 47,7 тыс. рублей). При этом арендаторы предпочитают снимать дома, средняя площадь которых составляет 128 квадратных метров — это второй по величине показатель среди всех регионов в исследовании. Больше только в Иркутской области (130 кв. м).

В Омской области медианная ставка самая низкая среди всех регионов — 23,4 тыс. руб., за год она снизилась на 13,9%. В Иркутской области аренда стоит 40 тыс. руб. (снижение на 0,5%). В Красноярском крае зафиксирован один из самых сильных годовых приростов — плюс 31,3%, ставка достигла 58 тыс. руб., чуть обогнав Новосибирскую область.

В целом по России самые высокие ставки традиционно в регионах у Москвы и Санкт-Петербурга. Лидер — Ленинградская область (95 тыс. руб.), за ней Московская (90 тыс. руб.) и Калининградская (80 тыс. руб.). Максимальный рост цен за год — в Самарской области (+33,3%), Красноярском крае (+31,3%) и Челябинской области (+18,9%). Сильнее всего ставки упали в Пермском крае (-18,4%), Приморском крае (-17,9%) и Волгоградской области (-17,3%).

Эксперты связывали рост интереса к загородному жилью с началом теплого сезона. Однако, как отмечал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, текущий спрос все еще уступал ажиотажу, наблюдавшемуся в 2020–2024 годах.

— В сегменте аренды домов наблюдается та же динамика, что и в сегменте аренды квартир: сильный рост ставок произошел в 2024 году, а с начала 2025 года они начали падать, и этот процесс продолжался до мая сего года, когда ситуация наконец преломилась, — комментировал он.

Аналитики также обращают внимание на значительный разрыв между посуточной и долгосрочной арендой. В Новосибирской области неделя краткосрочного найма загородного дома стоит как месяц долгосрочного. Посуточная аренда дороже долгосрочной в четыре раза.

Ранее редакция сообщала, что ввод жилья в Новосибирской области сократился на треть в первом полугодии.