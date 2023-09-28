В Москве чистильщика бассейнов засосало в фильтрационную трубу — он погиб

В момент трагедии в 33-метровом бассейне было около 20 человек, пишет цифровое издание «МК».

Один из тренеров заметил, что из-под воды, где был аквалангист, перестали идти пузыри. Тогда он нырнул, но было уже поздно. Руку аквалангиста засосало в фильтрационную трубу.

До приезда скорой помощи сотрудники спорткомплекса пытались делать пострадавшему искусственное дыхание и массаж сердца. Однако прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть.

Известно, что погибший работал в клининговой компании и занимался чисткой данного бассейна больше трех лет. На этот раз он почему-то не заполнил баллон с кислородом полностью.

Родом аквалангист из подмосковного города Химки, у него остались жена и несовершеннолетний сын.