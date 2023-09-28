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В Москве чистильщика бассейнов засосало в фильтрационную трубу — он погиб

  • 28/09/2023, 17:53
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В Москве чистильщика бассейнов засосало в фильтрационную трубу — он погиб
56-летний аквалангист очищал стенки бассейна от налета на глубине 6 метров.

В момент трагедии в 33-метровом бассейне было около 20 человек, пишет цифровое издание «МК».

Один из тренеров заметил, что из-под воды, где был аквалангист, перестали идти пузыри. Тогда он нырнул, но было уже поздно. Руку аквалангиста засосало в фильтрационную трубу.

До приезда скорой помощи сотрудники спорткомплекса пытались делать пострадавшему искусственное дыхание и массаж сердца. Однако прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть.

Известно, что погибший работал в клининговой компании и занимался чисткой данного бассейна больше трех лет. На этот раз он почему-то не заполнил баллон с кислородом полностью.

Родом аквалангист из подмосковного города Химки, у него остались жена и несовершеннолетний сын.

Фото: ru.freepik.com — stockgiu 

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Регионы: Россия

Теги : ЧП чистильщик бассейна смерть несчастный случай


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