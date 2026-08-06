Новосибирск готовится к визиту Владимира Путина

В Новосибирске ждут президента России Владимира Путина. Информация о датах его приезда варьируется. К примеру, сегодня утром телеграм-канал, связанный с силовиками, сообщил, что глава государства может приехать в город на следующей неделе. Со ссылкой на свои источники издание отмечает, что «глава государства прибудет на открытие центра коллективного пользования «СКИФ», а также проведет встречу с губернатором области Андреем Травниковым».

У ресурса регионального правительства ОТС-Горсайт иная информация. По данным издания, «президент РФ приедет в наукоград Кольцово на открытие СКИФа, которое пройдёт в рамках форума «Технопром-2026» с 26 по 28 августа».

— Подготовка к приезду президента идёт без шума, но динамичным темпом. В Новосибирске подготовлены качественные информационные поводы, достойные презентации на высшем уровне в преддверии парламентских выборов… Есть надежда, что в ходе визита президент не только констатирует реализацию масштабных замыслов, но и даст добро на новые крупные проекты по развитию области, — пишет издание «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

Авторы ЦДЖ не исключают, что глава государства также посетит новый кампус НГУ.

Официальные источники в регионе информацию о визите президента не комментируют.

Напомним, последний раз Владимир Путин был в Новосибирске 8 лет назад, в 2018 году. Именно тогда он одобрил реализацию проекта по созданию в регионе ЦКП «СКИФ».

В декабре 2025 года в ходе прямой линии с президентом глава государства не исключил, что приедет в Новосибирск на открытие СКИФа.

Напомним, 24 июля Путин был в Иркутске, где посетил Иркутский авиазавод и изучил самолеты МС-21-310 и Як-130М. 3 августа серийный импортозамещённый самолёт МС-21 впервые поднялся в воздух.

25 июля он посетил Омск, где обсуждалась ситуация со строительством метрополитена, модернизация аэропорта Омск-Федоровка.

3 августа глава государства был с визитом в Красноярске. Среди тем обсуждения были перспективы развития красноярского аэропорта, а также строительства метротрама.

Судя по сообщениям в соцсетях, к его визиту также готовятся в Республике Бурятия.

«СКИФ» — это первый в России и один из самых мощных в мире источников синхротронного излучения. Установка позволяет ученым изучать структуру веществ на атомном уровне без их разрушения. Ранее, в начале июля, Ростехнадзор выдал акт полной строительной готовности объекта, что стало основанием для начала кадастровых процедур. В конце августа на международном форуме «Технопром» планируется обсуждение практического использования возможностей новой научной инфраструктуры .

Напомним, что заказчиком строительства ЦКП «СКИФ» выступает Институт катализа СО РАН, а головным изготовителем уникального оборудования — Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, которое заместило зарубежные аналоги.

Ранее редакция сообщала о том, что Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа в конце июля.