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Власть Общество

Новосибирск готовится к визиту Владимира Путина

Автор: Юлия Данилова

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Даты приезда главы государства варьируются в разных источниках, но ожидается, что он посетит регион в августе

В Новосибирске ждут президента России Владимира Путина. Информация о датах его приезда варьируется. К примеру, сегодня утром телеграм-канал, связанный с силовиками, сообщил, что глава государства может приехать в город на следующей неделе. Со ссылкой на свои источники издание отмечает, что «глава государства прибудет на открытие центра коллективного пользования «СКИФ», а также проведет встречу с губернатором области Андреем Травниковым».

У ресурса регионального правительства ОТС-Горсайт иная информация. По данным издания, «президент РФ приедет в наукоград Кольцово на открытие СКИФа, которое пройдёт в рамках форума «Технопром-2026» с 26 по 28 августа».

— Подготовка к приезду президента идёт без шума, но динамичным темпом. В Новосибирске подготовлены качественные информационные поводы, достойные презентации на высшем уровне в преддверии парламентских выборов… Есть надежда, что в ходе визита президент не только констатирует реализацию масштабных замыслов, но и даст добро на новые крупные проекты по развитию области, — пишет издание «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

Авторы ЦДЖ не исключают, что глава государства также посетит новый кампус НГУ.

Официальные источники в регионе информацию о визите президента не комментируют.

Напомним, последний раз Владимир Путин был в Новосибирске 8 лет назад, в 2018 году. Именно тогда он одобрил реализацию проекта по созданию в регионе ЦКП «СКИФ».

В декабре 2025 года в ходе прямой линии с президентом глава государства не исключил, что приедет в Новосибирск на открытие СКИФа.

Напомним, 24 июля Путин был в Иркутске, где посетил Иркутский авиазавод и изучил самолеты МС-21-310 и Як-130М. 3 августа серийный импортозамещённый самолёт МС-21 впервые поднялся в воздух.

25 июля он посетил Омск, где обсуждалась ситуация со строительством метрополитена, модернизация аэропорта Омск-Федоровка.

3 августа глава государства был с визитом в Красноярске. Среди тем обсуждения были перспективы развития красноярского аэропорта, а также строительства метротрама.

Судя по сообщениям в соцсетях, к его визиту также готовятся в Республике Бурятия.

«СКИФ» — это первый в России и один из самых мощных в мире источников синхротронного излучения. Установка позволяет ученым изучать структуру веществ на атомном уровне без их разрушения. Ранее, в начале июля, Ростехнадзор выдал акт полной строительной готовности объекта, что стало основанием для начала кадастровых процедур. В конце августа на международном форуме «Технопром» планируется обсуждение практического использования возможностей новой научной инфраструктуры .

Напомним, что заказчиком строительства ЦКП «СКИФ» выступает Институт катализа СО РАН, а головным изготовителем уникального оборудования — Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, которое заместило зарубежные аналоги.

Ранее редакция сообщала о том, что Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа в конце июля. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : СКИФ Владимир Путин

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Несмотря на то, что бюджетных мест на всех абитуриентов не хватает и вузам, получается, гарантирована 100%-я заполняемость этих мест, они прикладывают усилия, чтобы привлечь абитуриентов с самыми высокими баллами. У этой борьбы за высокобалльников есть несколько этапов. Вузы активно рассказывают на своих ресурсах и в СМИ о своих преимуществах, обещают повышенные стипендии и общежития получше тем, у кого высокие результаты ЕГЭ. Но даже когда абитуриенты уже подали заявления, борьба за высокобалльников не заканчивается.

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— В связи с комплексом неблагоприятных явлений, в результате которых погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади более 100 га, — говорится в документе о причине принятого решения.

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Из-за жары в Европе оливковое масло в Новосибирске может снова подорожать

Автор: Мария Гарифуллина

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В отличие от подсолнечного масла оливковое редко продается в литровых бутылках, чаще — по 250 мл и 500 мл. В Новосибирске цена за 500 мл в среднем 1000–1500 рублей. Оливковое масло всегда было дороже подсолнечного и воспринималось российским потребителем скорее как деликатес, а не продукт для ежедневного использования. Но два года назад оно подорожало так сильно, что спрос упал до минимальных за 10 лет значений. В 2016 году в России объем потребления оливкового масла, по данным Oleoscope, составил 19 тысяч тонн, затем он рос и в 2021 году достиг максимальных значений. С 2022 идет спад.

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От регоператора Новосибирска потребовали погасить долги на два миллиарда

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