Статистика платежного рынка: россияне все чаще отказываются от карт

Потребители все чаще прибегают к альтернативным способам оплаты. За период с января по май 2026 года средняя сумма покупки при таком способе расчетов оказалась на 60% выше, нежели при использовании банковских карт.

В течение первых пяти месяцев текущего года граждане осуществили примерно 570 миллионов операций с использованием платежных стикеров, Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса ВТБ Pay. Общая сумма транзакций превысила 660 миллиардов рублей, что на 57% больше показателей предыдущего года.

Сервис ВТБ Pay демонстрирует устойчивый рост из месяца в месяц. За январь-май россиянами было потрачено свыше 120 миллиардов рублей, что в 2,3 раза превосходит прошлогодние результаты. Количество совершенных платежей достигло 158 миллионов, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Платежные стикеры удерживают позиции одного из наиболее востребованных альтернативных способов оплаты. За отчетный пятимесячный период с их помощью было потрачено 175 миллиардов рублей, а общее число операций составило 238 миллионов – это в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

В 2026 году через СБП россиянами было переведено 365 миллиардов рублей, что в 1,4 раза превышает прошлогодние показатели. Количество транзакций достигло 172 миллионов, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Алексей Охорзин, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что средний чек потребителей, активно использующих несколько различных способов оплаты, составляет около 42 тысяч рублей. Это значение более чем на 60% превышает показатель пользователей, которые совершают платежи исключительно с помощью дебетовой карты.