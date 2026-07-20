Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

Статистика платежного рынка: россияне все чаще отказываются от карт

Дата:

За период с января по май 2026 года средняя сумма покупки при расчете альтернативными способами оказалась на 60% выше, чем показатель пользователей, которые совершают платежи исключительно с помощью дебетовой карты

Потребители все чаще прибегают к альтернативным способам оплаты. За период с января по май 2026 года средняя сумма покупки при таком способе расчетов оказалась на 60% выше, нежели при использовании банковских карт.

В течение первых пяти месяцев текущего года граждане осуществили примерно 570 миллионов операций с использованием платежных стикеров, Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса ВТБ Pay. Общая сумма транзакций превысила 660 миллиардов рублей, что на 57% больше показателей предыдущего года.

Сервис ВТБ Pay демонстрирует устойчивый рост из месяца в месяц. За январь-май россиянами было потрачено свыше 120 миллиардов рублей, что в 2,3 раза превосходит прошлогодние результаты. Количество совершенных платежей достигло 158 миллионов, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Платежные стикеры удерживают позиции одного из наиболее востребованных альтернативных способов оплаты. За отчетный пятимесячный период с их помощью было потрачено 175 миллиардов рублей, а общее число операций составило 238 миллионов – это в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

В 2026 году через СБП россиянами было переведено 365 миллиардов рублей, что в 1,4 раза превышает прошлогодние показатели. Количество транзакций достигло 172 миллионов, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Алексей Охорзин, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что средний чек потребителей, активно использующих несколько различных способов оплаты, составляет около 42 тысяч рублей. Это значение более чем на 60% превышает показатель пользователей, которые совершают платежи исключительно с помощью дебетовой карты.

Фото: magnific.com/Автор: magnific 

Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

Текущий кадровый голод — не проблема, которую можно быстро решить, а новая реальность

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ банки

2 436
0
0
Предыдущая статья
В НГПУ раскрыли секрет летнего отдыха без потери языковых знаний
Следующая статья
В НСО помогут восстановить поголовье сельскохозяйственных животных

Банки начнут информировать новосибирцев о займах до выдачи денег

Автор: Оксана Мочалова

Банки и микрофинансовые организации обяжут сообщать клиенту о попытке оформить кредит по его документам до того, как деньги будут переведены на счет получателя. Такой законопроект рассмотрят в Госдуме на текущей неделе. Главная цель документа — создание дополнительного барьера для злоумышленников, которые пытаются получить средства по чужим паспортам или с использованием взломанных аккаунтов.

Согласно тексту инициативы, клиент в обязательном порядке получит детализированное сообщение, как только система зафиксирует начало оформления кредитного договора. В уведомлении отразят все ключевые параметры сделки: итоговую сумму, процентную ставку, индивидуальные условия и сроки возврата. Особое внимание авторы уделили крупным займам: если сумма превышает 50 тысяч рублей, в сообщении дополнительно продублируют инструкцию, как оперативно отказаться от получения средств и прервать сомнительную операцию.

Читать полностью

В России появился новый инструмент льготного кредитования

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России и Банком России инициирует новую программу льготного кредитования. Эта инициатива, основанная на механизме Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривает общий лимит в 150 миллиардов рублей. Программа будет применяться к новым кредитным договорам, оформленным после официального утверждения ее условий.

Претендовать на льготные кредиты сроком до одного года смогут предприятия, относящиеся к приоритетным отраслям экономики, а также малые компании, работающие в сфере технологий. Также в число получателей войдут участники региональных проектов, направленных на повышение производительности труда, и заемщики из субъектов РФ со средним уровнем реагирования, независимо от сферы их деятельности.

Читать полностью

Россияне смогут оплачивать покупки через QR-код в Аргентине

Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где граждане России получили возможность оплачивать товары и услуги напрямую с российского банковского счета через систему QR-кодов.

— Это направление входит в тройку наиболее популярных у российских путешественников на континенте, при этом интерес к стране дополнительно подогревается успехами аргентинской сборной на последних чемпионатах мира, — пояснил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

Читать полностью

Аграрные проекты стоимостью более 65 млрд рублей запустят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

До 2033 года в Новосибирске будет реализовано 9 проектов в сфере АПК на общую сумму 65 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на «Днях поля».

— Например, в регионе построят сыродельный завод, объем готовой продукции будет превышать 35 тысяч тонн в год. Кроме того, в Новосибирской области появится современный элеваторный комплекс для хранения 165 тысяч тонн зерна, — сообщил он.

Читать полностью

Угрозу засухи в регионах Сибири признали страховые компании

Автор: Юлия Данилова

Большую озабоченность страховщиков, работающих с аграриями, вызывает ситуация в Алтайском крае. Из-за жары и отсутствия дождей в регионе возникла угроза засухи. Об этом сообщил президент НСА Корней Биждов.

— Данные космического мониторинга НСА показали: такой риск действительно повышен для ряда районов края. Однако ситуация неоднородна, и ее еще может изменить прогнозируемое выпадение осадков, — заявил эксперт.

Читать полностью

Банки одобряют только 7% заявок на кредиты, поступающих от новосибирского бизнеса

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область оказалась на 5 месте в топ-5 регионов России по запросам малого и среднего бизнеса на финансирование. На Новосибирск приходится 9% от всех заявок по стране, сообщили аналитики финансового маркетплейса Сравни. В топ также входят Москва — 35%, Санкт-Петербург — 14%, Московская область — 13%, Свердловская область — 10%.

В целом по России спрос МСБ на финансирование в первом полугодии 2026 года составил 38,4 млрд рублей, в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Однако уровень одобрения заявок остаётся сдержанным — порядка 7%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

Текущий кадровый голод — не проблема, которую можно быстро решить, а новая реальность

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Общество

Спрос на мобильные фотосессии вырос в Новосибирске в 6 раз

Общество

Новосибирск ввёл режим повышенной готовности из-за аварии на ЦТП

Бизнес Общество

Мошенники чаще звонят новосибирцам по вторникам

Авто Общество

«Газпромнефть» игнорирует обязательства: в Новосибирске растёт напряжение на топливном рынке

Власть

Номинация «ПРО КСО и благотворительность»: о социальной ответственности бизнеса в Сибири

Общество

33 светофора и 136 детекторов: Новосибирская область наращивает «умную» транспортную сеть

Общество

«Это нельзя называть самиздатом»: в Новосибирске эксперты оценили рынок нелегальных книг на маркетплейсах

Промышленность

Завод бытовой химии планирует нарастить объемы производства кондиционеров

Общество

В новосибирском Академгородке запустили лабораторию ИИ

Бизнес

Кто-то нажал на тормоз: рынок кейтеринга перестраивает стратегию в Новосибирске

Власть

В сфере здравоохранения НСО показала результаты выше среднероссийских

Общество

Во всем нужна мера: психолог объяснила, в чем опасность феномена «бежевых мам»

Бизнес

Новосибирские предприниматели переходят на новую форму «упрощенки»

Бизнес

Сибиряки всё чаще используют сервис оплаты частями — за неделю объём таких покупок вырос на 15%

Бизнес

Адвокат Гребнева оценила шансы селлеров на выплаты после ударов по складам

Авто Общество

«Хочу пересесть обратно в машину»: пассажиропоток в Новосибирске вырос на 15,8% на фоне топливного кризиса

Общество

Число выдворенных мигрантов в Новосибирской области выросло в два раза

Власть Отставки и назначения

В Советском районе Новосибирска назначен новый руководитель

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности