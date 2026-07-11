Отмена домашних заданий для новосибирских первоклассников нагрузит родителей

Совсем скоро ученики переступят порог школы. Для родителей первоклассников это важное время, когда они могут помочь ребенку полюбить учебу без скучных домашних заданий. С 2026/27 учебного года домашние задания для первых классов официально отменены. И это продуманное решение, так как первый год в школе — период колоссальной адаптации, когда дополнительная нагрузка может стать стрессом, а не пользой.

Но как же формировать навыки учебной деятельности без привычных домашних заданий? Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и методики начального образования Института детства НГПУ Ирина Витальевна Петрова предлагает это сделать через игру, режим и родительскую мудрость.

— Превратите каждое «надо» в «интересно». Закрепляйте материал не за столом, а в жизни: посчитайте шаги до подъезда, придумайте рифму к слову «дом» во время прогулки. Главное в этот период — сохранить познавательный интерес, — рекомендует она.

Эксперт также советует научить ребенка управлять временем. По ее словам, главный навык первоклассника — самоорганизация:

— Введите «режим тишины» на 15–20 минут, когда ребенок сам выбирает занятие: почитать, порисовать или собрать паззл. Используйте для этого песочные часы, тогда время становится для ребёнка более реальным.

Верьте и хвалите первоклассника за процесс. Не сравнивайте с другими детьми. Сравнивайте только с ним самим: «Сегодня ты написал аккуратнее, чем вчера!». Это формирует здоровую самооценку и желание учиться.

Ну и, конечно, дайте ребёнку право на ошибку. Пусть ребенок сам собирает портфель и планирует дела.

— Самостоятельность не рождается за один день — это путь маленьких шагов. Поступление в школу — это непростой период как для ребенка, так и для родителей. В помощь родителям с 4 по 5 сентября 2026 года в Новосибирске пройдет I Всероссийский форум «Код благополучного детства». Там встретятся педагоги, психологи и родители, чтобы обсудить, как сделать детство по-настоящему счастливым, а обучение — эффективным. Ведь, наши дети не становятся «учениками» в первый день школы. Они остаются детьми, которые хотят играть, общаться и чувствовать родительскую любовь. И основная задача — не загружать их тетрадями, а дать «код», который станет ключом к познанию мира, — резюмирует Ирина Петрова.

Напомним, ранее педагоги имели право постепенно вводить домашние задания для первоклассников при условии, что на их выполнение уходило не более часа. Теперь эта практика будет прекращена.

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Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.