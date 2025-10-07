Мигрантам в Новосибирске запретят работать в сфере спорта и школьных столовых

Постановление о продлении запрета на прием на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патентам, подписал первый вице-губернатор Новосибирской области Владимир Знатков.

По сравнению с 2025 годом, перечень запрещенных отраслей расширился до семи. В частности, в 2026 году трудовым мигрантам будут отказывать в приеме на работу в следующих сферах:

деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41);

деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание (код 56.29.4);

деятельность в области спорта (код 93.1).

Напомним, в 2025 году в списке запрещенных сфер трудоустройства были торговля розничная напитками (код 47.25) и табачными изделиями (код 47.26), такси (49.32) и детские сады (85.11).

— Компании Новосибирской области должны в течение двух месяцев со дня вступления в силу документа привести численность используемых иностранных работников в соответствие, — подчеркивается в документе.

Судя по обсуждениям в соцсетях, ограничения на работу мигрантов в такси особо на этот рынок не повлияли. На вызовы в Новосибирске по-прежнему часто приезжают водители, которые плохо говорят по-русски. Есть ли у них российское гражданство, либо они работают по патентам пассажиры практически никогда не интересуются. Что касается детсадов, то в городе распространилась практика, когда выходцев из Средней Азии принимают на работу помощниками воспитателей.

— У нас в саду стало много таких сотрудников. Заведующая их принимает, говорит, что никто из русских не идет на эту работу. Зарплата у них такая же, как в среднем по детскому саду. Являются ли они гражданами России или работают по патенту, мы не знаем. Но говорят по-русски они не очень хорошо. Многое понять невозможно, — рассказала Infopro54 сотрудница одного из детсадов в Советском районе

Напомним, Министерство труда России планирует уменьшить допустимую долю иностранных работников в 14 регионах страны, включая Новосибирскую область. Согласно постановлению федерального ведомства, процентное соотношение мигрантов в строительной отрасли может быть снижено с 80% до 50%. В аграрном секторе, лесном хозяйстве и деревообработке предлагается ограничить их долю до 40%. В сфере общественного питания не менее половины рабочих мест должны занимать граждане России.

В сентябре Госдуму внесен законопроект, регламентирующий порядок въезда и пребывания на территории России членов семей иностранных граждан, которые приезжают в РФ на работу. Авторы законопроекта заявили, что пребывание членов семей иностранных трудовых мигрантов, которые чаще всего не работают, нагружает бюджетную систему России, так как семьи мигрантов обращаются за медицинской помощью, а их дети ходят в школы и детские сады. Это приводит к дополнительным расходам федерального и региональных бюджетов, которые не компенсируют доходы от предоставления патентов трудовым мигрантам.

По данным за второй квартал (на конец июня 2025 года), предоставленным редакции Infopro54 Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, в регионе работало 58 312 иностранцев.

Стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году в Новосибирской области составляет 7 906 рублей. За счет патентов регион рассчитывает получить в 2025 году 1.8 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году в Новосибирской области «профессиональным льготникам из Средней Азии», не имеющим полисов ОМС, было оказано помощи на 0,5 млрд рублей.