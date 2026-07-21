Число выдворенных мигрантов в Новосибирской области выросло в два раза

С начала 2026 года новосибирские судебные приставы выдворили за пределы РФ 1314 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года , когда показатель составлял 725 человек.

Чаще всего правила нарушали граждане следующих стран:

Узбекистан — 618 человек;

Таджикистан — 306 человек;

Кыргызстан — 268 человек;

Казахстан — 68 человек;

Азербайджан — 34 человека;

Армения — 14 человек;

Индия — 2 человека;

Уганда, Нигерия, Туркменистан, Беларусь — по 1 человеку.

Основная причина выдворения — несоблюдение правил въезда или условий пребывания в РФ. В том числе трое граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана привлечены к ответственности за повторное нарушение миграционных норм.

Среди отдельных случаев — выдворение уроженца Казахстана за потребление наркотических средств (ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ). Двое граждан Узбекистана и Азербайджана наказаны за незаконную трудовую деятельность (ч. 3 ст. 18.10 КоАП РФ), ещё один гражданин Узбекистана — за несоответствие заявленной цели пребывания фактической (ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ).

Главное управление ФССП России по Новосибирской области напоминает иностранным гражданам о необходимости строго соблюдать миграционные правила. За нарушение сроков пребывания или условий оформления документов грозит штраф от 2 000 до 5 000 рублей и возможное выдворение за пределы РФ (ст. 18.8 КоАП РФ). В ведомстве рекомендуют своевременно оформлять документы и уведомлять миграционные органы о своём пребывании.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские компании не выбирают квоту по мигрантам из дальнего зарубежья.