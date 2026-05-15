Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Недвижимость Общество

Застройщики Новосибирска объяснили, почему предпочитают нанимать мигрантов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В Минстрое региона сейчас ставят перед подрядчиками очень жесткие графики

Строительные и подрядные компании, работающие на объектах в Новосибирской области, намерены приглашать на работу сотрудников из стран зарубежья. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— На мой вопрос «почему?», они отвечают очень просто. Могу даже процитировать: «Скорость работы». Мы сейчас ставим для подрядчиков очень жесткие графики, необходимо быстро работать, — добавил он.

Чиновник отметил, что Минстрой понимает из каких стран привлекаются специалисты, которые умеют быстро и качественно работать. Назвать эти страны Богомолов отказался.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции в конце 2025 года сообщал, что общим трендом в регионе будет сокращение привлечения мигрантов в те сферы, где их можно заместить местными сотрудниками.  По его словам, иностранные рабочие будут привлекаться на конкретные предприятия, на конкретные объекты и в определенном количестве.

В 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками и табачными изделиями, такси и детские сады. С 2026-го список увеличился. Добавились: деятельность автомобильного грузового транспорта, социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание и деятельность в области спорта.

В феврале 2026 года МВД России предложил существенно ужесточить ответственность генеральных подрядчиков в строительстве за нелегальный труд мигрантов. Законопроекты, разработанные ведомством, направлены на борьбу с «теневой» занятостью в этом секторе экономики, а также вводят прямые обязанности и крупные штрафы для руководителей юрлиц или ИП, являющихся генеральным подрядчиком. Если поправки будут приняты, компании будут обязаны проверять у мигрантов не только наличие патентов и соблюдение ограничений на виды деятельности, но и отсутствие в реестре контролируемых лиц.

В апреле директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова рассказывала редакции о том, что в 2026 году уже более 50 компаний региона проявили интерес к зарубежной рабочей силе. По ее словам, в основном речь идет о трудовых мигрантах из Северной Кореи, Индии, Бангладеш и ЮАР.

— Им предлагают работать в таких отраслях, как промышленное строительство, строительство ЖК, агросектор и легкая промышленность, — говорила Литвинова.

Ранее редакция сообщала о том, что число врачей-мигрантов в российских больницах резко вырастет уже к 2030 году. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики : Бизнес Недвижимость Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Мигранты застройщики Новосибирска

438
0
0
Предыдущая статья
Определился застройщик, который расселит более 40 ветхих домов в Новосибирске
Следующая статья
Количество спортивных секций в Новосибирске сокращается

Количество спортивных секций в Новосибирске сокращается

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск остаётся одним из самых спортивных городов страны. В нём насчитывается 1529 спортивных секций — от крупных центров единоборств до дворовых кружков для детей. Это третий результат среди городов-миллионников. По общему числу спортивных клубов Москва остаётся недосягаемой — 7028 объектов, за ней следует Санкт-Петербург (2887). К таким выводам пришли аналитики сервиса 2ГИС, изучив динамику спортивной инфраструктуры в городах-миллионниках с мая 2025 по май 2026 года.

Исследование показало, что на 10 тысяч новосибирцев приходится 9,6 спортивного объекта. Это второй показатель среди всех городов-миллионников, сразу после Екатеринбурга (9,7). Однако есть тревожная тенденция — за последние 12 месяцев количество мест для занятий спортом в Новосибирске сократилось на 0,1%.

Читать полностью

Определился застройщик, который расселит более 40 ветхих домов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска назвала застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе. На аукцион поступили заявки от двух застройщиков: ООО СЗ «Нова-Капитал» (Группа компаний «Нова») и ООО «СЗ «ТАК. Стофато» (Группа компаний «ТАК»). Стартовая цена права на КРТ составляла 153.8 млн рублей.

— По результатам аукциона победителем признана Группа компаний «ТАК», предложившая за право заключения договора 860,82 млн рублей, — говорится в сообщении муниципалитета.

Читать полностью

Космонавт Анна Кикина из Новосибирска успешно сдала экзамен перед полётом на МКС

Автор: Артем Рязанов

Космонавты Анна Кикина и Петр Дубров из Новосибирска приступили к экзаменам перед миссией на МКС-75. 12 мая они провели тренировку по ручному сближению корабля «Союз» с Международной космической станцией в Звездном городке на специализированном тренажере. Хотя в реальных полетах стыковку выполняет автоматика, пилоты должны уметь выполнять эту процедуру вручную на случай технических неисправностей. Об этом рассказали в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Во время испытаний комиссия оценивала, как экипаж будет действовать в аварийных условиях. Специалисты симулировали сбой бортового компьютера и навигационных систем. В роли бортинженера Анна Кикина контролировала показания лазерного дальномера и информировала командира о скорости движения корабля и расстоянии до станции. Петр Дубров проводил сложные маневры, облетал станцию и позиционировал аппарат перед стыковочным узлом.

Читать полностью

Номинация «ПРОба пера»: старт для молодых журналистов и специальный приз от Агентства ТАСС

Среди всех номинаций отдельное место занимает «ПРОба пера», учреждённая по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Она ориентирована на тех, кто только начинает свой путь в журналистике, – студентов факультетов журналистики высших учебных заведений Сибири, учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования и юных корреспондентов.

Для участия в номинации «ПРОба пера» принимаются как уже опубликованные работы, так и материалы, созданные специально для конкурса. Главное условие – соответствие тематикам всех номинаций.

Читать полностью

Новых рекордов не будет: сокращение ввода ИЖС ожидают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

С начала 2025 года в Новосибирской области введено более 500 тысяч квадратных метров жилья. Из них 39% приходится на многоквартирные дома, 61% на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил министр Дмитрий Богомолов. План на 2026 год, поставленный перед регионом — 2 млн кв метров жилья.

— Думаю, что к концу года мы выйдем на пропорцию 50% на 50%, то есть по миллиону квадратных метров на МКД и ИЖС. Возможно, будет перекос в сторону МКД, так как мы не можем каждый год делать героические результаты по индивидуальному жилищному строительству. В прошлом году мы побили рекорд, ввели ИЖС более миллиона. Думаю, что в этом году мы такого рекорда не достигнем, — добавил чиновник.

Читать полностью

Тепло вернется в Новосибирск на выходных

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирскую область скоро придёт долгожданное потепление, хотя погода останется нестабильной. По данным Западно-Сибирского УГМС, в некоторых районах температура поднимется до +22 градусов. Однако вместе с потеплением ожидаются дожди и грозы.

В Новосибирске в пятницу, 15 мая, будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до −1…−3 градусов, а днём поднимется до +11…+13 градусов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Общество Спорт

Количество спортивных секций в Новосибирске сокращается

Бизнес Недвижимость Общество

Застройщики Новосибирска объяснили, почему предпочитают нанимать мигрантов

Власть Город Недвижимость

Определился застройщик, который расселит более 40 ветхих домов в Новосибирске

Общество

Космонавт Анна Кикина из Новосибирска успешно сдала экзамен перед полётом на МКС

Бизнес

Номинация «ПРОба пера»: старт для молодых журналистов и специальный приз от Агентства ТАСС

Финансы

Снижение ипотечных ставок набирает обороты

Власть Недвижимость Общество

Новых рекордов не будет: сокращение ввода ИЖС ожидают в Новосибирской области

Общество

Тепло вернется в Новосибирск на выходных

Телекоммуникации

На станции метро «Спортивная» в Новосибирске появился бесшовный интернет

Власть Недвижимость

Застройщики Новосибирска лоббируют создание регионального инфраструктурного фонда

Город Культура Общество

В Новосибирске к 100-летию кинотеатра «Победа» создали его миниатюрную копию

Бизнес

Энергетики направят основные средства по замене коммуникаций в Новосибирск

Общество Право&Порядок

Серийный поджигатель мусорных контейнеров работает в Искитиме

Власть

Губернатор Травников представил концепцию «Технопрома» в Москве

Бизнес

Игорь Диденко: Не хочу, чтобы НКБК ассоциировалось у жителей области с экологическими проблемами

Общество

Академик РАН Онищенко рассказал, чем закончилась его попытка сдать ЕГЭ

Общество

Известный тревел-блогер оценила туристическую инфраструктуру Листвянки на Байкале

Бизнес

Бердский санаторий внедряет бережливые технологии

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности