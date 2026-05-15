Застройщики Новосибирска объяснили, почему предпочитают нанимать мигрантов

Строительные и подрядные компании, работающие на объектах в Новосибирской области, намерены приглашать на работу сотрудников из стран зарубежья. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— На мой вопрос «почему?», они отвечают очень просто. Могу даже процитировать: «Скорость работы». Мы сейчас ставим для подрядчиков очень жесткие графики, необходимо быстро работать, — добавил он.

Чиновник отметил, что Минстрой понимает из каких стран привлекаются специалисты, которые умеют быстро и качественно работать. Назвать эти страны Богомолов отказался.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции в конце 2025 года сообщал, что общим трендом в регионе будет сокращение привлечения мигрантов в те сферы, где их можно заместить местными сотрудниками. По его словам, иностранные рабочие будут привлекаться на конкретные предприятия, на конкретные объекты и в определенном количестве.

В 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками и табачными изделиями, такси и детские сады. С 2026-го список увеличился. Добавились: деятельность автомобильного грузового транспорта, социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание и деятельность в области спорта.

В феврале 2026 года МВД России предложил существенно ужесточить ответственность генеральных подрядчиков в строительстве за нелегальный труд мигрантов. Законопроекты, разработанные ведомством, направлены на борьбу с «теневой» занятостью в этом секторе экономики, а также вводят прямые обязанности и крупные штрафы для руководителей юрлиц или ИП, являющихся генеральным подрядчиком. Если поправки будут приняты, компании будут обязаны проверять у мигрантов не только наличие патентов и соблюдение ограничений на виды деятельности, но и отсутствие в реестре контролируемых лиц.

В апреле директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова рассказывала редакции о том, что в 2026 году уже более 50 компаний региона проявили интерес к зарубежной рабочей силе. По ее словам, в основном речь идет о трудовых мигрантах из Северной Кореи, Индии, Бангладеш и ЮАР.

— Им предлагают работать в таких отраслях, как промышленное строительство, строительство ЖК, агросектор и легкая промышленность, — говорила Литвинова.

