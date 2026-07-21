В Новосибирской области начали выставлять на продажу частные АЗС

Топливный кризис всё сильнее давит на сибирские регионы, вынуждая новосибирских предпринимателей избавляться от некогда прибыльного бизнеса. На популярных онлайн-платформах для размещения объявлений один за другим появляются сообщения о продаже частных автозаправочных станций. Как следует из опубликованных предложений, стоимость таких объектов варьируется в широком диапазоне — от нескольких миллионов до почти 100 миллионов рублей.

В качестве примера самой бюджетной вариант АЗС (мини-АЗС контейнерного типа) предлагается в одном из объявлений на Золотой Ниве. Продавец рассчитывает, что будущий владелец сможет получать порядка 210 тысяч рублей в месяц, при этом в объявлении указывается плановый срок окупаемости около года. Среди других предложений — действующая стационарная заправка с четырьмя точками обслуживания и пропускной способностью 4 тысячи литров в Колыванском районе, на подъезде к рабочему поселку Колывань. Владелец уточняет, что здание и земельный участок находятся в собственности, а сам объект «включает в себя здание из нескольких помещений». До момента продажи АЗС работала на этом месте почти 20 лет.

В конце июня на онлайн-платформах появилась информация о продаже автозаправочной станции за 54 миллиона рублей. Речь идет о готовом бизнесе, расположенном на земельном участке площадью 4026 кв. м., который принадлежит продавцу, в Чановском муниципальном районе.

Готовый автозаправочный бизнес продают и в соседних регионах. Диапазон заявленных цен там сопоставим. Ранее «Известия» подсчитали, что только за последний месяц на различных порталах на продажу выставили более 150 АЗС. Сами участники рынка объясняют это стремительным повышением цен на топливо и в целом ухудшением финансового положения предпринимателей.

Топливный кризис «больнее» всего ударил именно по частным АЗС, так как крупные компании в первую очередь снабжают горючим свои станции, а уже потом — независимых операторов. Поэтому большинство частных новосибирских заправок неделями простаивают без топлива. Так, по данным топливной карты 2ГИС на сегодня бензина нет на АЗС «Энергия», «Нк-нефть», «Прайм», «Нефтесиб», «Опти», «Лидер» и на большинстве остальных. Доступность 95-го и дизтоплива в Новосибирске ограничена: заправиться можно лишь на нескольких заправках «Газпромнефть», где в очереди насчитывается до 50 автомобилей, либо на «Татнефть» — очередей там нет, но АИ-95 предлагается за 135 рублей за литр, что заметно выше средних цен и, вероятно, поэтому отпугивает часть водителей.

Ранее редакция сообщала о том, что автомобильный трафик продолжает снижаться в Новосибирске.