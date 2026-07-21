Аналитики составили рейтинг самых востребованных авто в июне

LADA Granta оказалась самым востребованным автомобилем у покупателей в июне, но вторую строчку рейтинга неожиданно занял премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Такие данные получены в ходе анализа 200 тысяч объявлений от официальных дилеров, проведенного специалистами платформы «Автокод Объявления».

Доля LADA Granta в общем объеме спроса составила 2,55%, Toyota Land Cruiser 200 — 2,08%, а тройку лидеров замкнул Chevrolet Cobalt с показателем 1,75%.

В десятку самых востребованных автомобилей также вошли: Renault Duster (1,31%), Toyota Camry XV70 (1,19%), LADA Vesta (1,17%), Belgee X70 (1,16%), Renault Arkana (1,09%), Hummer H3 (1,05%), Chery Tiggo 7 Pro Max (0,99%).

Однако, согласно данным аналитического агентства «Автостат», рейтинг фактических продаж новых автомобилей в июне выглядит иначе. Лидером по-прежнему остается Lada Granta (11 289 шт.), но второе место занимает китайский кроссовер Haval Jolion (7 870 шт.), а замыкает тройку Tenet T7 (6 798 шт.). В пятерку также вошли Lada Vesta и Tenet T4L.

Эксперты отмечают существенное изменение структуры спроса. Если раньше покупатели концентрировались преимущественно на бюджетных моделях, то сейчас наблюдается растущий интерес к автомобилям различных классов и ценовых сегментов.

Примечательно, что Toyota Land Cruiser 200, несмотря на солидный возраст модели, сохраняет высокую популярность среди автолюбителей. А по данным «Авито Авто», этот тренд распространяется и на вторичный рынок: спрос на китайские автомобили с пробегом в Сибири за первое полугодие 2026 года вырос на 20,6%. При этом модели Zeekr показали рост более чем вдвое, а Tank — на 77,4%.

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