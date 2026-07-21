В сфере здравоохранения НСО показала результаты выше среднероссийских

Деятельность специалистов Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ была проанализирована Министерством здравоохранения региона. Заместитель губернатора Константин Хальзов, глава регионального Минздрава Ростислав Заблоцкий и его заместители обсудили итоги работы с федеральными экспертами.

Руководитель Управления по взаимодействию с регионами ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Павел Митрошин сообщил, что целью визита было всестороннее изучение системы оказания медицинской помощи в субъекте.

По его словам, важно увидеть весь спектр оказания услуг, начиная от первично-амбулаторного звена, включая фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, и заканчивая передовыми учреждениями третьего уровня, такими как областная клиническая больница и онкологический диспансер.

В рамках аудита эксперты посетили ряд медицинских учреждений: ФАПы в населенных пунктах Издревая и Карпысак, амбулаторию в Новолуговом, участковую больницу в поселке Горный, поликлиники № 16 и № 27, Тогучинскую ЦРБ, Новосибирскую клиническую районную больницу № 1, больницу № 11, областную больницу, онкологический диспансер, станцию скорой медицинской помощи и медицинский информационно-аналитический центр.

Специалисты отметили, что показатели использования ресурсов амбулаторно-поликлинического звена в Новосибирской области превосходят средние по России и Сибирскому федеральному округу. Стационары демонстрируют результаты выше среднего по СФО и стране. Также Новосибирская область опережает среднероссийские показатели по оснащенности медицинских организаций, включая высокотехнологичное оборудование.

В ходе обсуждения было подчеркнуто, что Правительство Новосибирской области уделяет пристальное внимание развитию системы здравоохранения, в том числе через реализацию национальных проектов.

Особо отмечена высокая эффективность работы онкологической службы. В регионе функционирует развитая сеть Центров амбулаторной онкопомощи, расположенных в непосредственной близости к пациентам. В этих центрах врачи проводят верификацию диагнозов, химиотерапию и диспансерный мониторинг.

Эксперты также положительно отозвались о программе стажировок для врачей из различных медучреждений на базе областной больницы и о внедрении безбумажного документооборота для льготного лекарственного обеспечения, включая применение телемедицинских технологий.

По итогам проведенного аудита ЦНИИОИЗ разработал конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию региональной системы здравоохранения. Среди предложений — оптимизация графика работы медучреждений с учетом потребностей работающего населения, дальнейшее развитие медицинской информационной системы для полного перехода на электронный документооборот, а также перераспределение функционала между врачебным, средним медицинским и немедицинским персоналом на уровне самих организаций, наряду с разделением потоков пациентов по срочности, профилактике и информационным вопросам.