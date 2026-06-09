«Будет дикое перепроизводство»: на мясокомбинатах Новосибирской области уже скопился переизбыток говядины

На территории Новосибирской области в настоящее время работают 20 мясоперерабатывающих предприятий, в том числе 17 убойных пунктов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Михайлов.

— Семь предприятий осуществляют забой для собственных нужд. 13 из 20 ведут приём крупнорогатого скота на убой в минимальном объёме, необходимом для исполнения контрактов с торговыми сетями региона (При этом цены на говядину в магазинах продолжают расти. — Ред.). Мясокомбинаты и убойные пункты в настоящее время имеют для реализации запас мяса говядины 130 тонн, — констатировал чиновник.

Он напомнил, что основной объём мяса говядины на кости в тушах и полутушах новосибирские аграрии реализуют за пределами региона: порядка 70%.

— По состоянию на сегодняшний день реализация мяса за пределы области не осуществляется в связи с введением особого статуса по регионализации, — констатировал Андрей Михайлов.

Чиновник прокомментировал ситуацию с «запасами» аграриев по мясу. По данным Минсельхоза, на 1 июня в Новосибирской области животноводством занимаются 363 сельскохозяйственных товаропроизводителя, в том числе 155 сельхозорганизаций, 60 КФХ и 148 индивидуальных предпринимателей. В хозяйствах содержится 246,6 тысяч голов крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности, в том числе 103,2 тысяч коров. За 5 месяцев 2026 года в регионе произведено 74,20 тысяч тонн мяса, на 12% меньше, чем годом ранее.

— В настоящее время у сельхозорганизаций и КФХ Новосибирской области имеется к реализации крупнорогатого скота порядка 14 000 голов. Из них 5 367 голов коров — это выбраковка из основного дойного стада, 2 278 голов быков с откорма, и 3792 головы молодняка крупнорогатого скота средним живым весом более 350 кг. Итого по хозяйству на текущую дату необходимо реализовать крупнорогатого скота в живом весе порядка 5150 тонн на общую сумму 1,56 млрд рублей, — констатировал министр.

Он сообщил, что с 8 июня управление ветеринарии Новосибирской области ведёт работу по отбору проб крови крупнорогатого скота хозяйственных категорий для проведения мониторинга. Работу планируется провести до 25 июня и направить результаты в Главное управление Россельхознадзора Российской Федерации для принятия решения о снятии с Новосибирской области данного статуса по регионализации.

— Положительное решение Россельхознадзора Российской Федерации мы планируем получить к 30 июня текущего года. Вопрос держится на особом контроле. Основная задача по помощи сельхозтоваропроизводителям — максимально быстро открыть регион, — подчеркнул он.

Депутат Роман Яковлев обратил внимание коллег еще на одну проблему.

— Очень печально и тревожно, что такое количество скота скопилось на территории Новосибирской области. Жалко производителей, потому что когда весь этот объём вывалится на рынок, то какая будет цена? Скорее всего, будет дикое перепроизводство, и мясокомбинаты будут за копейки скупать этот скот у фермеров, — прогнозирует Яковлев.

Напомним, депутаты-аграрии уже неоднократно обращались к властям с просьбой пересмотреть меры поддержки животноводческих предприятий области, отмечая, что если они не будет приняты, то ближе к осени сельчане начнут вырезать скот.

Карантин по пастереллёзу был снят в регионе в начале июня. Первоначально этот вопрос планировали решить к 1 мая.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынки Новосибирска возобновили поставки мяса местного производства.