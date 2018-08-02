Кинотеатр «Металлист» пошел под снос

Только вчера он вошел в перечень объектов культурного наследия Новосибирской области.

В Новосибирске утром начали сносить старейший звуковой кинотеатр города — «Металлист» (ул. Римского-Корсакова,1\1). Как сообщила «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», снос остановили местные жители, но экскаватор уже разрушил часть здания.

Между тем, на сайте управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области сегодня утром появилось сообщение, что этот объект включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории региона. Приказ было подписан вчера, 1 августа и официально опубликован на Интернет-портале правовой информации Новосибирской области.

— Управлением на основании поступившего в мае 2018 г. заявления от эксперта Министерства культуры Российской Федерации организованы работы по установлению историко-культурной ценности кинотеатра. 31 августа в управление поступило заключение и научно-проектная документация по установлению историко-культурной ценности этого здания, разработанная государственным автономным учреждением Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области», — говорится в официальном пресс-релизе, размещенном на сайте управления.

На основании проведенных исследований установлена дата создания выявленного объекта культурного наследия — 1934 г., его адрес (место нахождения), определен вид объекта — памятник. Кинотеатр «Металлист» согласно исследования является образцом конструктивизма в архитектуре зданий, предназначенных для массовых зрелищных мероприятий, частью соцгорода завода «Сибметаллстрой» (до 1932 г. «Сибкомбайн», с 1946 г. «Сибсельмаш»), первым кинотеатром, возведенным в левобережной части города Новосибирска. По результатам исследований одним из выводов указано о сохранении здания в первоначальном состоянии (с минимальными перестройками) как образца применения типового проекта звукового кинотеатра на 1140 мест, выполненного в стиле конструктивизма.

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73‑ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране до принятия решения о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо об отказе во включении его в этот реестр. Снос выявленных объектов культурного наследия запрещен, говорится в пресс-релизе.

Кроме того собственник или иной законный владелец выявленного объекта культурного наследия обязан выполнять определенные законом требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, включая установленные запреты на проведение работ, изменяющих предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия, а также выполняя установленные законом обязанности по осуществлению расходов на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

В пресс-релизе также сообщается, что не позднее 31 июля 2019 года управление планирует обеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы кинотеатра «Металлист» и принять решение о включении его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо об отказе во включении его в этот реестр.

На брифинге руководитель управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев рассказал журналистам, что совместно с органами внутренних дел сейчас принимаются меры по приостановке работы по сносу здания. По его словам, собственнику участка — ООО «Парк Победы» — 1 августа было направлено уведомление о включении объекта в реестр памятников архитектуры региона.

— Уведомление мы отправили по почте по месту нахождения компании по данным ЕГРН — никто документы не принял. Де-юре они могут заявить, что не знали о том, что это объект культурного наследия, когда утром начинали работы. Потом они возобновили демонтаж и это их деяние попадает под 243 статью УК РФ — разрушение объектов культурного наследия, — заявил Кошелев. — На момент выдачи предписания был демонтирован фрагмент стены и кровли в северо-восточной части большого зала кинотеатра.

Он подчеркнул, если после предписания управления работы по демонтажу объекта продолжатся, то ведомство обратится в суд. Оно готово судится, и если собственник добровольно не устранит нанесенный зданию ущерб. Сегодня управление также обратилось в ГУВД с жалобой на бездействие сотрудников полиции при демонтаже здания.

Впрочем, Кошелев не исключил, что собственник также может также подать иск на ведомство, оспорив законность приказа о включении здания в перечень объектов культурного наследия.

Кино в «Металлисте» показывали до 2005 г. Затем здании работало, как офисный и торговый центр. В 2012 рядом с кинотеатром началось строительство жилого дома. Застройщиком выступило ООО «Кинотеатр «Металлист» в собственности которой находился объект. Тогда владельцы компании обещали провести реконструкцию «Металлиста» и вновь открыть кинозалы, а также боулинг, тренажерный зал. Через несколько лет рядом с «Металлистом» выросла вторая многоэтажка. Как сообщала газета «Коммерсант», в декларации указывалось, что основным владельцем ООО Кинотеатр «Металлист» (98% уставного капитала) на тот момент являлся Валерий Кокорин — депутат омского горсовета, гендиректор ЗАО «Компания АСК».

ООО «Парк Победы» создано в декабре 2017 года, Гендиректором компании является Алексей Веретенин. Ему принадлежит 33% в компании, 67% — Евгению Шевченко. Веретенин и Шевченко также входят в число собственников ООО «Новый Мир Химметалл» (ЖК «Олимп», ЖК «Зенит», ЖК «На Танковой»). Шевченко один из учредителей, а Веретенин гендиректор ООО «Интерстрой» (ЖК История).

Юлия Данилова

Фото: журналиста СТС-МИР Екатерины Кушвид, размещено на странице автора в facebook