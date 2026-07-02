Ли Тань: Цифровую трансформацию бизнеса я считаю марафоном, а не забегом на короткую дистанцию

Карта вызовов дня

В Новосибирске прошел «Альфа-Саммит» — флагманское деловое событие «Альфа-Банка», собравшее более 600 представителей среднего и крупного бизнеса из реального, технологического, финансового и других секторов экономики, а также свыше 30 спикеров. Среди ключевых тем обсуждения были цифровизация бизнеса, киберустойчивость компаний, ситуация на рынке труда, инструменты финансирования для бизнеса, рынок проектного финансирования.

— В Новосибирской области очень редкое сочетание: сильная промышленная база, развитое предпринимательство, университеты и высокий уровень цифровых компетенций. Именно такие регионы становятся точками роста экономики. Повестка «Альфа-Саммита» — это карта вызовов сегодняшнего дня, — отметил, открывая саммит, первый заместитель председателя правления, директор крупного и среднего бизнеса «Альфа-Банка» Владимир Воейков.

В ходе открытого диалога в рамках «Альфа-Саммита» в Новосибирске руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов «Альфа‑Банка» Александр Горинов добавил, что сегодня трендовой темой является цифровая трансформация во всех ее проявлениях. И Китай здесь является безусловным лидером.

— Рынок искусственного интеллекта вносит в экономику КНР около 1,2 трлн юаней ежегодно. Это кажется безумной цифрой. А в целом цифровая экономика, в которой Китай также является мировым лидером, дает около 14 трлн юаней в экономике страны. Именно поэтому нам, российским предпринимателям, интересно узнать секреты цифровой трансформации компаний КНР от одного из ключевых экспертов этого рынка, — подчеркнул Горинов.

Ли Тань, экс-директор по цифровой трансформации Huawei, главный эксперт по интеллектуальному производству ByteDance, поделился опытом цифровизации китайских компаний, дал рекомендации ― с чего начинать трансформацию на промышленных предприятиях, а также пояснил, где человека никогда не заменит робот.

Этапы трансформации

Выступая перед новосибирскими предпринимателями, господин Ли рассказал, что анализировал опыт цифровизации китайских компаний за 15 лет и назвал ключевые этапы трансформации, с которых рекомендовал запускать этот процесс в компаниях.

Трансформация мышления. Это стартовый этап, где необходимо поменять сознание сотрудников, чтобы люди сами захотели меняться, захотели, чтобы в компании началась цифровая трансформация.

Это стартовый этап, где необходимо поменять сознание сотрудников, чтобы люди сами захотели меняться, захотели, чтобы в компании началась цифровая трансформация. Трансформация организационной структуры и культуры компании. Необходимо создавать более гибкую систему, подходящую для цифровой эпохи, отвечающую вызовам времени. Необходимо упрощать отчетность, время согласования задач, увеличивать скорость реакции, повышать эффективность работы компании, а также культуру взаимодействия внутри компании, готовиться к цифровой оптимизации.

Необходимо создавать более гибкую систему, подходящую для цифровой эпохи, отвечающую вызовам времени. Необходимо упрощать отчетность, время согласования задач, увеличивать скорость реакции, повышать эффективность работы компании, а также культуру взаимодействия внутри компании, готовиться к цифровой оптимизации. Трансформация методов и моделей. На этих этапах осуществляется поиск новых путей на основе данных.

— На рынке широко распространено ошибочное мнение: если ты купил цифровое ПО, промышленных роботов, запустил технологии, то цифровая трансформация завершена. Это только начало долгого пути. Дальше должен быть стабильный процесс развития компании, когда все участники процесса будут создавать общую ценность. Важна глубинная перестройка компании, личностных качеств руководства и сотрудников, а также всех процессов, — подчеркнул эксперт.

С чего начать

Ли Тань поделился поэтапным методом внедрения цифровой трансформации, который использовала компания Huawei для создания системы управления полного цикла:

Диагностика и оценка. Нужно оценить текущую цифровую зрелость компании, разобрать ее болевые точки и проблемы.

Нужно оценить текущую цифровую зрелость компании, разобрать ее болевые точки и проблемы. Определить направление трансформации. Проводится стратегическое планирование трансформации на основе реального состояния компании на кратко-, средне- и долгосрочный период, определяется бюджет на эту работу.

Проводится стратегическое планирование трансформации на основе реального состояния компании на кратко-, средне- и долгосрочный период, определяется бюджет на эту работу. Пилотный проект. Определяете участок, где процесс проверяется с минимальными затратами, подтверждается его коммерческая ценность, а также собираются отзывы по цифровизации.

Определяете участок, где процесс проверяется с минимальными затратами, подтверждается его коммерческая ценность, а также собираются отзывы по цифровизации. Полномасштабное развертывание.

— Цифровая трансформация — марафон, а не забег на короткую дистанцию. Мы сможем его пробежать, если изменим мышление. Надеюсь, что в будущем ИИ-технологии будут инструментом, который поддерживает бизнес и делает нашу жизнь проще, — добавил Ли Тань.

В промышленных компаниях эксперт рекомендовал, в первую очередь, оценить качество управления и контроля за производством, сделать акцент на цифровизации этого этапа. Также он посоветовал посмотреть чертежи и производственные цепочки: как они друг в друга встроены и взаимосвязаны, проанализировать конкретные кейсы — производственные линии. Третий шаг — анализ качества производимой продукции, выявление причин брака.

— Это если говорить про «железо». Если рассматривать софт, то здесь для начала необходимо усовершенствовать технологию анализа и обработки данных. В этом ИИ будет хорошим помощником. Показателем того, что вы все сделали правильно, будет повышение качества вашей продукции, — уверен международный эксперт.

Новосибирцы активно интересовались опытом китайских компаний в роботизации производства. Как отметил модератор дискуссии Александр Горинов, сегодня более 50% промышленных роботов в мире работают на промышленных объектах КНР. Господин Ли предупредил, что хорошая робототехника ― достаточно дорогой процесс, особенно при внедрении крупных роботов. Он рекомендовал предпринимателям Новосибирска тщательно проанализировать собственное производство, чтобы определить максимально эффективные узлы для установки такого оборудования. При этом эксперт подчеркнул, что за роботизацией промышленности ― будущее, и этот процесс нужно учитывать в стратегических планах развития компании.

Кстати, по словам Ли Таня, лидер компании не обязательно должен разбираться в новых технологиях, он должен понимать, как будет развиваться компания.

— Не бойтесь делегировать полномочия молодому поколению, которое разбирается в приложениях, в технологиях. Нужно четко прописать, что вы планируете получить на каждом этапе, и если технология может выстрелить, то в нее нужно вкладываться, — рекомендовал он.

По его словам, 90% успеха компании сегодня зависят от осознания возможностей ее развития у управляющей команды. На втором месте находится технологическая база компании. На третьем — развитие кадров.

— Сейчас на рынок труда выходят много молодых людей, которые родились в 2000-х годах. Они пытаются создать что-то новое, и мы можем им показать, куда нужно идти. Не контролировать, а дать контекст развития, понимание культуры предприятия. В последние годы в Китае наиболее заметно «выстрелили» те компании, что вкладываются в повышение профессиональных компетенций команды, дают возможность сотрудникам проводить обучение, переквалификацию, поощряют открытость к новым знаниям. Технологии не решают все, но они меняют сознание, — уверен спикер «Альфа-Саммита».

Эксперт посоветовал представителям малого и среднего бизнеса не бояться глобализации. По его словам, крупные компании поглощают более слабых игроков по всему миру, но при этом на рынке успешно работают стартапы и микробизнес, которые занимается разработкой новых технологий и создают уникальные продукты. Мало того, они еще и получают поддержку от крупных корпораций.

Точки роста Новосибирска

Участников «Альфа-Саммита» — новосибирских предпринимателей — интересовало мнение китайского бизнесмена о Новосибирске. В частности, Александр Горинов спросил, с каким городом КНР спикер мог бы сравнить столицу Сибири. По словам Ли Таня, максимально близкая аналогия — это Ухань. Это город, в котором находятся несколько сотен вузов и несколько миллионов студентов, заточенный под развитие новых технологий и цифровизацию.

— В свое время правительство Уханя увидело потенциал в молодых людях с новым мышлением и идеями и решило им помочь ― инвестировало в развитие «Оптической долины». Эти средства изымались из расходов на благоустройство и реновацию, но в итоге ставка для города оказалась очень выгодной. Компании долины сейчас выходят на мировой рынок памяти. Это пример того, почему нужно инвестировать в новые технологии, — пояснил главный эксперт по интеллектуальному производству ByteDance.

По просьбе новосибирских предпринимателей, Ли Тань назвал точки роста в ИТ-отрасли России, на которые, по его мнению, сегодня нужно обращать особое внимание.

— Мое личное видение — это технологии, связанные с управлением, чипы, что будут начинкой для роботов, определенные технологические решения, которые вы будете контролировать внутри России. Второе — технологии больших данных. Это все необходимо создавать в России, чтобы обеспечить технологический суверенитет, — рекомендовал он.

Искусственный интеллект vs человек

Многих участников саммита волновал вопрос: заменит ли ИИ человека и в каких профессиях человек максимально защищен от вытеснения работами?

— Я думаю, что в любой сфере нет места, которое невозможно заменить роботом, но везде есть человек, которого заменить невозможно. Если личные качества сотрудника делают его работу нестандартной, если он переосмысливает полученную задачу, видит дополнительные цели и надстройки, может предложить варианты, как решить задачу нетривиально, то он всегда будет нужен компании. Грамотный специалист видит картину в 3D-плоскости, а ИИ — линейно и дает конкретные цифры. Это генерация без красоты, осмысления, построения новой модели. Критическое мышление, эстетика, новое осмысление — эти задачи может выполнить только человек, — подчеркнул Ли Тань.

Он также прокомментировал, где, по его мнению, робот не сможет заменить человека. Господин Ли считает это парикмахер, так как человеку будет сложно объяснить ИИ, какую стрижку он хочет получить. Человеческое участие также важно в медицине. Но при этом ИИ может помогать врачам, медсестрам входить в процесс на новом месте работы, ассистировать при различных манипуляциях.