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Бизнес Власть

«Пользуются чужими деньгами»: сибирские предприниматели жалуются на маркетплейсы депутатам

Автор: Юлия Данилова

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Бизнес предлагает ужесточить ответственность онлайн-платформ и ввести штрафы за несвоевременный возврат средств

Селлеры Республики Хакасия пожаловались в Верховный Совет региона на маркетплейсы. Предприниматели попросили депутатов защитить их права, так как операторы онлайн-платформ нарушают сроки возврата денежных средств за проданные товары. Также бизнесмены жалуются, что маркетплейсы взимают дополнительные комиссии за ускоренный вывод таких денег.

Как выяснил Infopro54, законодатели Хакассии обратились к новосибирским коллегам — в Заксобрание, а также в Минпромторг области, чтобы выяснить насколько эта проблема актуальна для нашего региона. В частности, есть ли случаи нарушения операторами онлайн-платформ прав и законных интересов местных товаропроизводителей при возврате денежных средств. Также представители Хакассии поинтересовались имеющемся в регионе опыте защиты местного бизнеса, работающего на онлайн-площадках. Аналогичный запрос поступил в региональное отделение «Опоры России».

По словам управляющей бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатора «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» реготделения Натальи Пинигиной, в Новосибирске предприниматели сталкиваются с подобными прецедентами.

— По нашему мнению, этот вопрос необходимо урегулировать на законодательном уровне, в том числе с введением штрафов за нарушение сроков возврата средств селлеру, а также выплаты процентов за пользование денежными средствами с момента продажи товара до момента фактического перечисления выручки на счет продавца, — отметила Пинигина.

По ее словам, нормативное взаимодействие селлеров и агентов (ПВЗ) с маркетплейсами сегодня в принципе очень слабое, поэтому реготделение выдвинуло еще несколько предложений для системного урегулирования отношений всех участников этого рынка и выработки единой политики для всей России.

— Мы предлагаем прописать ответственность оператора онлайн-платформы за расчет и корректность взаимоотношений с ПВЗ. Сегодня агенты отмечают, что по многим вопросам, связанным с возвратами от клиентов, они не могут получить своевременный отклик от маркетплейсов. Кроме того, предприниматели, развивающие ПВЗ, жалуются на комиссии, которые маркетплейсы могут повысить одним днем. Бизнес работает в плановом режиме и для многих такие сюрпризы — серьезная проблема, — пояснила Наталья Пинигина.

Стоит отметить, что сегодня Wildberries сообщил, что с 7 июля пересмотрит комиссии с продаж. Ранее они менялись в ноябре 2025 года.

—  Текущая экономическая ситуация, в частности значительное удорожание топлива и связанный с этим рост логистических расходов, напрямую влияет на операционные затраты при обработке и доставке заказов.  Чтобы сохранить стабильность сервиса и качество обслуживания, мы вынуждены пересмотреть размеры комиссий для продавцов из России, работающих по моделям «Склад WB» (FBW), «Маркетплейс» (FBS), «Курьером WB» (DBW), «Витрина» (DBS) и «Самовывоз из магазина продавца» (C&C). На часть предметов она вырастет, на какие-то — снизится, а для остальных — не изменится, — заявили в компании.

На платформе Озон с 1 июля для продавцов на FBO, FBS, Ozon fresh установлен единый размер комиссии за продажу для товаров дороже 300 рублей. Эксперты отмечают, что фактически речь идет о скрытом повышении комиссии, хотя официально это так не называется.

Напомним, закон о регулировании платформенной экономики РФ вступит в силу с октября 2026 года. В июне Forbes со ссылкой на свои источники сообщал, что в правительстве РФ одобрили поправки к законопроекту об административной ответственности участников платформенной экономики за ценовое давление со стороны маркетплейсов на селлеров: предлагается ввести штрафы до 400 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что кризис в легкой промышленности региона перешел в острую фазу. Главной причиной участники рынка называют неподъемную комиссионную нагрузку со стороны маркетплейсов.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : селлер платформенная экономика маркетплейс депутаты

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Госзакупки стекла и гранита отдадут российским компаниям

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России рассматривает возможность распространения национального режима на закупки гранита, стекла и керамики. Инициатива призвана поддержать отечественных производителей стройматериалов на фоне рекордного падения спроса в отрасли, которое не обошло стороной и Новосибирскую область.

Согласно протоколу заседания правительственной подкомиссии, в случае одобрения меры государственные учреждения, госкомпании и корпорации должны будут отдавать приоритет товарам из России и стран ЕАЭС, сообщают «Известия». Сейчас, по данным Минфина, доля российских товаров в госзакупках уже составляет 65%, однако в Минпромторге и Минстрое считают, что этих мер недостаточно.

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Четыре новосибирских вуза вошли в топ с самыми высокими зарплатами выпускников

Автор: Артем Рязанов

Составлен рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в сферах «экономика», «финансы» и «IT-технологии», получивших дипломы в 2020–2025 годах. Ведущие университеты Новосибирска не только сохраняют высокие позиции в отраслевых рейтингах, но и показывают стабильный рост зарплат своих выпускников. Технические специальности демонстрируют особенно высокий потенциал трудоустройства и конкурентоспособность на рынке труда, следует из рейтинга SuperJob.

Если говорить о России в целом, то МГИМО уверенно удерживает лидерство: медианная зарплата выпускников этого вуза составляет 230 000 рублей в месяц (+30 000, или +15% к 2025 году).

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В Новосибирском районе строят объекты для семей с детьми

В рамках рабочей поездки в Новосибирский район губернатор Андрей Травников проверил ход строительства учебного заведения в дачном поселке Кудряшовский. Государственный контракт на проектирование, возведение и ввод в эксплуатацию заключен с областным Управлением капитального строительства в качестве заказчика и фирмой ПКФ «Агросервис» в роли подрядчика. Финансирование работ осуществляется из бюджета Новосибирской области. Запланировано, что в школе смогут учиться 550 детей. Окончание строительства намечено на 31 июля 2027 года.

Осматривая этот сложный объект, где работы ведет уже не первый исполнитель, губернатор подчеркнул для застройщика, районной администрации и руководства школы важность скорейшего старта мероприятий по благоустройству прилегающей территории и обеспечению транспортной доступности. При строительстве нового социально значимого объекта должны быть решены вопросы благоустройства, транспортной доступности, организации общественного транспорта и подбора персонала, отметил глава региона.

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Более 7000 ИТ-компаний работают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На 1 июня 2026 года в Новосибирской области работали 7025 ИТ-компаний. Это 2,65% от всех занятых в ИТ-отрасли России бизнесов. С 2022 года количество игроков в отрасли региона увеличилось на 22,5%. По России рост составил 38% — до 256 тысяч игроков. В целом по всем отраслям экономики — 16%.

— ИТ-отрасль по-прежнему растёт быстрее, чем экономика. По нашим оценкам, выручка в отрасли в прошлом году выросла на 6%, в целом по экономике — 3%. Выручка ИТ-компаний Новосибирской области за 2025 год — на 28%, — констатировал Артём Прескарьян, IT-директор СКБ Контур.

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Группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Калининский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования. Правоохранительные органы выявили организованную группу, которая много лет занималась автоподставами. В нее входили 10 человек. Инициатором выступил житель Заельцовского района.

По версии следствия, в течение четырех лет — с июля 2021 года по сентябрь 2025 года — новосибирцы приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу.

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Делать вывод об устойчивом замедлении инфляции в Сибири пока рано

Автор: Юлия Данилова

Решение, которое принял 19 июня Банк России о снижении ключевой ставки до 14,25%, отражает осторожный баланс: с одной стороны, в мае рост цен в стране замедлился. С другой стороны, делать вывод о стойком и устойчивом замедлении инфляции пока рано, констатировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

— Усилились риски, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем, а значит, Банк России не может позволить себе слишком быстрые шаги по снижению ставки. Наша задача — не просто зафиксировать краткосрочное замедление цен, а добиться, чтобы оно стало устойчивым, — подчеркнул Морев.

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