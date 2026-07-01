«Пользуются чужими деньгами»: сибирские предприниматели жалуются на маркетплейсы депутатам

Селлеры Республики Хакасия пожаловались в Верховный Совет региона на маркетплейсы. Предприниматели попросили депутатов защитить их права, так как операторы онлайн-платформ нарушают сроки возврата денежных средств за проданные товары. Также бизнесмены жалуются, что маркетплейсы взимают дополнительные комиссии за ускоренный вывод таких денег.

Как выяснил Infopro54, законодатели Хакассии обратились к новосибирским коллегам — в Заксобрание, а также в Минпромторг области, чтобы выяснить насколько эта проблема актуальна для нашего региона. В частности, есть ли случаи нарушения операторами онлайн-платформ прав и законных интересов местных товаропроизводителей при возврате денежных средств. Также представители Хакассии поинтересовались имеющемся в регионе опыте защиты местного бизнеса, работающего на онлайн-площадках. Аналогичный запрос поступил в региональное отделение «Опоры России».

По словам управляющей бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатора «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» реготделения Натальи Пинигиной, в Новосибирске предприниматели сталкиваются с подобными прецедентами.

— По нашему мнению, этот вопрос необходимо урегулировать на законодательном уровне, в том числе с введением штрафов за нарушение сроков возврата средств селлеру, а также выплаты процентов за пользование денежными средствами с момента продажи товара до момента фактического перечисления выручки на счет продавца, — отметила Пинигина.

По ее словам, нормативное взаимодействие селлеров и агентов (ПВЗ) с маркетплейсами сегодня в принципе очень слабое, поэтому реготделение выдвинуло еще несколько предложений для системного урегулирования отношений всех участников этого рынка и выработки единой политики для всей России.

— Мы предлагаем прописать ответственность оператора онлайн-платформы за расчет и корректность взаимоотношений с ПВЗ. Сегодня агенты отмечают, что по многим вопросам, связанным с возвратами от клиентов, они не могут получить своевременный отклик от маркетплейсов. Кроме того, предприниматели, развивающие ПВЗ, жалуются на комиссии, которые маркетплейсы могут повысить одним днем. Бизнес работает в плановом режиме и для многих такие сюрпризы — серьезная проблема, — пояснила Наталья Пинигина.

Стоит отметить, что сегодня Wildberries сообщил, что с 7 июля пересмотрит комиссии с продаж. Ранее они менялись в ноябре 2025 года.

— Текущая экономическая ситуация, в частности значительное удорожание топлива и связанный с этим рост логистических расходов, напрямую влияет на операционные затраты при обработке и доставке заказов. Чтобы сохранить стабильность сервиса и качество обслуживания, мы вынуждены пересмотреть размеры комиссий для продавцов из России, работающих по моделям «Склад WB» (FBW), «Маркетплейс» (FBS), «Курьером WB» (DBW), «Витрина» (DBS) и «Самовывоз из магазина продавца» (C&C). На часть предметов она вырастет, на какие-то — снизится, а для остальных — не изменится, — заявили в компании.

На платформе Озон с 1 июля для продавцов на FBO, FBS, Ozon fresh установлен единый размер комиссии за продажу для товаров дороже 300 рублей. Эксперты отмечают, что фактически речь идет о скрытом повышении комиссии, хотя официально это так не называется.

Напомним, закон о регулировании платформенной экономики РФ вступит в силу с октября 2026 года. В июне Forbes со ссылкой на свои источники сообщал, что в правительстве РФ одобрили поправки к законопроекту об административной ответственности участников платформенной экономики за ценовое давление со стороны маркетплейсов на селлеров: предлагается ввести штрафы до 400 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что кризис в легкой промышленности региона перешел в острую фазу. Главной причиной участники рынка называют неподъемную комиссионную нагрузку со стороны маркетплейсов.