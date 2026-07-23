Активность клещей в Новосибирской области идет на спад

За неделю с 13 по 19 июля в медицинские организации Новосибирской области обратились 277 человек по поводу укусов клещей. Этот показатель на 9,18% меньше, чем неделей ранее. Из обратившихся 45 детей и подростков младше 18 лет. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Примечательно, что на этот раз больше всего от укусов клещей пострадали жители Новосибирска, к местным врачам обратилось 17 человек. Общая цифра пострадавших за сезон активности насекомых в регионе составляет 14 986 человек. Уже на данном этапе эта цифра превышает показатели прошлого года.

Напомним, в этом году первые жители региона стали обращаться в медицинские учреждения по поводу укусов еще в начале апреля. Уже тогда новосибирцев предупредили о том, что в этом году в области активность клещей будет повышена, из-за резких перепадов температур минувшей зимы и активного снеготаяния в марте-апреле. Пик активности насекомых пришелся на середину мая, когда всего за неделю к медучреждения обратилось 1200 человек.

Между тем, по данным регионального Минздрава, с начала эпидсезона в Новосибирской области подтверждено 72 случая клещевого энцефалита, 5 человек скончались. Все погибшие не были привиты.

В 2025 году на конец сентября было зарегистрировано 13 755 укусов, в том числе пострадало 3 203 ребенка. Наибольшее количество обращений в медицинские организации в связи с укусами клещей зарегистрировано в Новосибирском районе (2650), г. Новосибирске (2206), Искитимском районе (1737), Мошковском районе (1075).

Несмотря на небольшое снижение, Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области напоминает, что сезон активности насекомых продолжается, а значит жителям региона необходимо соблюдать бдительность. Чтобы минимизировать возможность укуса, врачи советуют перед выходом в лес или парк наносить на кожу и одежду репелленты. Чтобы клещи были более заметными, нужно носить светлую одежду, закрывающую тело, и заправлять брюки в носки или обувь. Также рекомендуется периодически внимательно осматривать себя и близки. Чаще всего клещи присасываются к шее, голове, подмышкам и паховой области. При обнаружении клеща, то нужно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области таежного клеща вытесняет клещ Павловского.