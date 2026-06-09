Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

В Новосибирске подтверждено более 20 случаев клещевого энцефалита

Дата:

У многих болезнь протекает тяжело

В Новосибирской области продолжается сезон клещевых инфекций. В медицинские учреждения региона ежедневно обращаются те, кого укусил клещ. Уже есть заболевшие клещевым энцефалитом.

Врачи отмечают, что в этом году, как и в прошлом, высока доля тяжелых случаев. Все заболевшие не были привиты.

— Лабораторно подтверждено уже более 20 случаев клещевого энцефалита. Много тяжелых пациентов, с поражением нервной системы. В реанимации сейчас есть больные. Ни один из заболевших не был привит. То, что мы сейчас видим, позволяет предположить, что сезон будет очень непростым, — рассказала Infopro54 главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова.

Картина нынешнего июня во многом повторяет прошлогоднюю. Тогда, на начало июня, в области было подтверждено 28 случаев клещевого энцефалита, и у многих больных были менингоэнцефалиты, параличи, парезы. Врачи напоминают, что единственная надежная защита от клещевого энцефалита — вакцинация. Прививка не предотвращает укусы, но уберегает от тяжелых последствий, инвалидизации и летальных исходов.

Помимо клещевого энцефалита, в этом сезоне лабораторно подтверждены восемь случаев риккетсиоза и восемь случаев боррелиоза (болезни Лайма). На протяжении многих лет они считались не такими опасными, как клещевой энцефалит. Но в 2024 и в 2025 году в Новосибирской области люди умирали от риккетсиоза. Врачи подчеркивают, что нельзя считать эту инфекцию безобидной. От боррелиоза и риккетсиоза вакцин нет. Здесь главные рекомендации касаются основ безопасного поведения на природе (правильная одежда, репелленты, регулярные осмотры) и своевременного обращения за медицинской помощью в случае даже незначительной симптоматики.

Ранее редакция рассказывала, что биологи фиксируют в Новосибирской области замещение таежного клеща клещом Павловского.

 

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Нововсибирск

Теги : клещевой энцефалит в Новосибирске клеши

843
0
0
Предыдущая статья
«Будет дикое перепроизводство»: на мясокомбинатах Новосибирской области уже скопился переизбыток говядины
Следующая статья
Следствие просит продлить арест экс-начальника Западно-Сибирской железной дороги

Дерипаска оценил потери бюджета России от укрепления рубля в 6 триллионов

Автор: Артем Рязанов

Олег Дерипаска в своем телеграм-канале заявил, что укрепление рубля за последние годы привело к потерям для федерального бюджета в размере 6 трлн рублей.

— Оно (укрепление рубля — прим. ред.) уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям 6 триллионов рублей для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, угрозе для 3 миллиона рабочих мест и так далее, — пишет бизнесмен.

Читать полностью

Жителям Новосибирска напомнили о праве не выходить на работу в жару

Автор: Артем Рязанов

Юрист Елена Попова сообщила о правах новосибирских работников в условиях повышенной температуры в офисе. По её словам, сотрудники могут отказаться от выполнения своих обязанностей, если температура воздуха превышает установленные нормы.

Как сообщает Горсайт, допустимая температура для офисных работников с сидячей работой составляет 28 градусов. При превышении этого показателя сотрудник имеет право приостановить работу.

Читать полностью

Новосибирские ритейлеры объявили охоту на пекарей и поваров

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске сложилась одна из самых конкурентных ситуаций на рынке труда для поваров, пекарей и кондитеров. За них конкурируют не только местные рестораны, отели, общепит и кейтеринг, но и розничная торговля. Дефицит кадров в этой сфере ощущается особенно остро, поскольку спрос на готовую еду в городе растет, а число квалифицированных работников не поспевает за потребностями бизнеса. К таким выводам пришли аналитики hh.ru.

По итогам пяти месяцев 2026 года в округе появилось 11,8 тысячи вакансий для поваров, пекарей и кондитеров. Новосибирская область заняла второе место по количеству таких предложений, уступив только Красноярскому краю. На долю региона пришлось 18% всех профильных вакансий в Сибири. Для сравнения: у лидирующего Красноярского края — 21%, у Иркутской области — 16%. В Омской области и Алтайском крае сосредоточено по 12%, в Кемеровской области — 9%, в Томской — 8%.

Читать полностью

Высотку с площадкой для сдачи ГТО планируют построить возле дамбы Октябрьского моста

Автор: Артем Рязанов

Администрация Новосибирска подписала соглашение с компанией «Статус. СЗ», которая входит в группу «Первый строительный фонд», о комплексном развитии территории. Застройщик планирует построить жилой дом в микрорайоне Горский, рядом с котлованом, носящим то же название. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

В постановлении указано, что площадь участка для застройки составляет 12 325 квадратных метров. Инвестору разрешено построить на нём жилой дом площадью 44 000 квадратных метров, из которых 30 810 квадратных метров — жилые.

Читать полностью

Степан Сафонов привезет Кубок Харламова в Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

9 июня 2026 года в Новосибирск доставят Кубок Харламова. Этот трофей Молодежной хоккейной лиги завоевал Степан Сафонов, который является воспитанником новосибирского хоккея и играет за ярославский «Локо». Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации.

Традиционно каждый хоккеист, завоевавший Кубок Харламова, может привезти этот трофей в свой родной город. С 10:00 до 15:00 Кубок будет выставлен для всеобщего обозрения по адресу: улица Галущака, 2А. Здесь же состоится автограф-сессия с участием Сафонова.

Читать полностью

Судебные приставы выселили кинотеатр «Аврора» в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

На левом берегу Новосибирска закрылся кинотеатр «Аврора». Причина — не в отсутствии зрителей или низких сборах, а в судебном споре с городскими властями. Помещения на проспекте Карла Маркса, 49 общей площадью более 2 тысяч квадратных метров занимала некоммерческая организация. Компания перестала платить за аренду муниципального здания, и мэрия Новосибирска обратилась в Арбитражный суд с требованием освободить объект.

Суд встал на сторону города, после чего исполнительный лист поступил к судебным приставам. Несмотря на то, что руководство организации предупредили о необходимости добровольно освободить помещение в установленный срок, кинотеатр продолжил работать. В итоге пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора — 50 тысяч рублей, а организацию дополнительно привлекли к административной ответственности.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

Два контрагента заявили о планах банкротства бывшего Decathlon с начала июня

Финансы

Межбанковские переводы по QR-коду между физлицами становятся реальностью

Мировые и федеральные новости Общество

Дерипаска оценил потери бюджета России от укрепления рубля в 6 триллионов

Власть

Губернатор Травников вручил дипломы первому потоку «Героев НовоСибири»

Бизнес Недвижимость

Ввод жилья в Новосибирской области за год снизился вдвое

Бизнес Право&Порядок

Следствие просит продлить арест экс-начальника Западно-Сибирской железной дороги

Общество

В Новосибирске подтверждено более 20 случаев клещевого энцефалита

Бизнес Власть

«Будет дикое перепроизводство»: на мясокомбинатах Новосибирской области уже скопился переизбыток говядины

Актуальный разговор Бизнес Власть

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

Общество

Жителям Новосибирска напомнили о праве не выходить на работу в жару

Телекоммуникации

В Новосибирске жители Первомайского района получили улучшенный Интернет

Бизнес Общество

Новосибирские ритейлеры объявили охоту на пекарей и поваров

Власть

«Крестьяне не будут работать лопатами и граблями»: дизельное топливо подорожало в Новосибирской области на 40%

Недвижимость Общество

Высотку с площадкой для сдачи ГТО планируют построить возле дамбы Октябрьского моста

Общество

Степан Сафонов привезет Кубок Харламова в Новосибирск

Телекоммуникации

От ЖКХ до логистики: IoT решения повышают эффективность бизнеса в Новосибирской области

Общество

«Говорят, сдает дочка разработчика, а еще и год четный»: новосибирские выпускники назвали ЕГЭ‑2026 по математике не очень сложным

Бизнес Право&Порядок

Обвиняемых в рейдерстве новосибирцев отправили в СИЗО до конца июля

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности