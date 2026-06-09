В Новосибирске подтверждено более 20 случаев клещевого энцефалита

В Новосибирской области продолжается сезон клещевых инфекций. В медицинские учреждения региона ежедневно обращаются те, кого укусил клещ. Уже есть заболевшие клещевым энцефалитом.

Врачи отмечают, что в этом году, как и в прошлом, высока доля тяжелых случаев. Все заболевшие не были привиты.

— Лабораторно подтверждено уже более 20 случаев клещевого энцефалита. Много тяжелых пациентов, с поражением нервной системы. В реанимации сейчас есть больные. Ни один из заболевших не был привит. То, что мы сейчас видим, позволяет предположить, что сезон будет очень непростым, — рассказала Infopro54 главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова.

Картина нынешнего июня во многом повторяет прошлогоднюю. Тогда, на начало июня, в области было подтверждено 28 случаев клещевого энцефалита, и у многих больных были менингоэнцефалиты, параличи, парезы. Врачи напоминают, что единственная надежная защита от клещевого энцефалита — вакцинация. Прививка не предотвращает укусы, но уберегает от тяжелых последствий, инвалидизации и летальных исходов.

Помимо клещевого энцефалита, в этом сезоне лабораторно подтверждены восемь случаев риккетсиоза и восемь случаев боррелиоза (болезни Лайма). На протяжении многих лет они считались не такими опасными, как клещевой энцефалит. Но в 2024 и в 2025 году в Новосибирской области люди умирали от риккетсиоза. Врачи подчеркивают, что нельзя считать эту инфекцию безобидной. От боррелиоза и риккетсиоза вакцин нет. Здесь главные рекомендации касаются основ безопасного поведения на природе (правильная одежда, репелленты, регулярные осмотры) и своевременного обращения за медицинской помощью в случае даже незначительной симптоматики.

Ранее редакция рассказывала, что биологи фиксируют в Новосибирской области замещение таежного клеща клещом Павловского.