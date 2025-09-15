В Новосибирском районе зарегистрировано самое большое количество укусов клещами

По данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, с начала эпидсезона в регионе зарегистрировано уже 13401 обращение по поводу укусов клещей. Из этого числа 3625 случаев приходятся на детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Наибольшее количество укусов зафиксировано в Новосибирском районе — 2612 случаев. Далее следуют город Новосибирск (2139), Искитимский (1678) и Мошковский (1048) районы. Только за последнюю неделю в области было зарегистрировано 163 новых случая присасывания клещей, 62 из которых произошли с несовершеннолетними.

В связи с продолжающимся грибным сезоном и высокой активностью клещей Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям соблюдать необходимые меры профилактики для предотвращения заболеваний, передающихся клещами.

Продолжительность сезона активности клещей напрямую зависит от погодных условий. Основными факторами являются температура воздуха и влажность. Клещи просыпаются ранней весной, когда почва прогревается до 5-7 градусов, а их активность сохраняется до осени, пока среднесуточная температура не опустится ниже 5-7 градусов. Пик активности обычно приходится на май-июнь, но второй всплеск может наблюдаться в конце августа — начале сентября, особенно при благоприятной влажной и теплой погоде.

Ранее редакция сообщала, что в текущем году от клещевых инфекций (клещевой энцефалит и риккетсиоз) в Новосибирской области умерли девять человек.