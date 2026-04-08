В Новосибирской области зафиксированы первые случаи укусов клещами

В Новосибирской области начали поступать первые официальные жалобы на укусы клещей. По данным Роспотребнадзора, это произошло в городе Бердске, а также в Венгеровском и Кыштовском районах. Случаев заражения клещевыми инфекциями, включая энцефалит и боррелиоз, пока не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцинация — единственный эффективный способ защиты от клещевого энцефалита. Прививка создаёт устойчивый иммунитет, который защищает от болезни даже после укуса заражённого клеща. Жители Новосибирска и области могут сделать прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства. Для организаций, сотрудники которых работают в зонах повышенного риска, вакцинация обязательна.

Планировать поездки в регионы, где распространены клещи, рекомендуется не ранее чем через две недели после прививки, а лучше — через три-четыре недели.

— Собираясь за город или на дачный участок, не забывайте о мерах неспецифической профилактики. используйте средства, отпугивающие клещей: носите защитную одежду; проводите само — и взаимоосмотры;при перемещениях в лесу держитесь середины дороги, избегайте зарослей прошлогодней травы; не сидите на траве без подстилки; осматривайте на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес, — говорится в сообщении.

Если клещ всё же укусил, нужно обратиться в медицинскую организацию.

