Пять человек умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области

В Новосибирской области от клещевого энцефалита погибли 5 человек — все они не были привиты.

В региональном минздраве сообщили, что в этом году в Новосибирскую областную клиническую инфекционную больницу (НОКИБ) стало поступать больше обращений по поводу укусов клещей. Также выросло число подтверждённых случаев заболевания.

Главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы, главный инфекционист региона Лариса Позднякова сообщила, что в этом эпидсезоне в больницу обратились 96 человек, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подтверждённых случаев клещевого энцефалита зафиксировано 72, тогда как в прошлом году их было 51.

— Тяжёлые формы составляют треть случаев, в основном все средней степени тяжести. На сегодняшний день в Областной инфекционной больнице 39 пациентов с клещевым энцефалитом, у 28 из них диагноз подтверждён, — рассказала Позднякова.

Врачи советуют: единственный надёжный способ защититься от клещевого энцефалита — вакцинация. Специалисты призывают жителей не игнорировать прививки и быть осторожными при походах в лес и парки.

По последним данным Роспотребнадзора, за 27-ю неделю текущего года в медицинские учреждения Новосибирской области по поводу укусов клещей обратилось 598 человек. Это на 16,36% меньше, чем на прошлой неделе.

Среди пострадавших — 85 детей до 18 лет. С начала сезона зафиксировано 14 404 обращения.

За последнюю неделю больше всего укусов произошло в Новосибирске (32 случая), Искитимском (11) и Тогучинском (9) районах.

Хотя жара временно снизила активность клещей, напоминаем, что сезон продолжается до первого снега.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области таежного клеща вытесняет клещ Павловского.