В Новосибирской области таежного клеща вытесняет клещ Павловского

Автор: Мария Гарифуллина

Ученые видят в вытеснении одного вида другим новые угрозы

В лесах и городских агломерациях Западной Сибири происходит заметное и, как говорят ученые, «не очень приятное явление»: привычный таежный клещ, с которым ранее имели дело местные жители, уступает место другому виду — клещу Павловского. Об этом Infopro54 рассказал член-корреспондент РАН директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов.

По словам ученого, за последние 10–15 лет ареал клеща Павловского серьезно изменился. Раньше его популяции встречались в основном на Алтае и на Дальнем Востоке, теперь же он активно осваивает городские агломерации — Кемерово, Новосибирск, Томск. При этом экология нового вида заметно отличается от привычного таежного клеща, что создает дополнительные риски для людей.

Главное различие — в образе жизни и кормовой базе. Таежному клещу для выживания нужны мыши, ежи, лоси и высокая трава, в которой он поджидает жертву. Достаточно выкосить участок — и угроза встречи с ним снижается. Клещ Павловского устроен иначе: его основными прокормителями служат птицы, поэтому он легко перемещается на большие расстояния и способен фиксироваться даже на низкой траве.

— Мы видим, что у нас заместился клещ. Сейчас в городских агломерациях Западной Сибири зверствует не тот таёжный клещ, с которым сталкивались наши деды, а другой — клещ Павловского. У него был разорванный ареал: в районе Алтая, немного на Дальнем Востоке. А теперь он по городам. Какая у него особенность? Ему нужны прокормители. Если для таёжного клеща нужны мыши, ёжи, лоси, то для клеща Павловского в большей степени нужны птицы, которые его и разносят. Если для борьбы с таёжным клещом достаточно выкосить участок, чтобы высокой травы не было и им негде было сидеть, то для клеща Павловского это без разницы — он и на низкой траве может фиксироваться. Сезон активности клеща Павловского заметно длиннее: если таежный клещ при теплой погоде становится менее активным уже к концу мая – началу июня, то его заместитель может представлять угрозу до конца июня. Это увеличивает период, в течение которого необходимы меры предосторожности, — сообщил Виктор Глупов.

Что касается масштабов замещения, то цифры, по словам ученого, варьируются в зависимости от конкретных территорий. В городских агломерациях, на участках, где лес подходит близко к жилой застройке, доля клеща Павловского в настоящее время может составлять от 70 до 100%. При этом визуально отличить его от таежного клеща способен только специалист.

Клещ Павловского, как и таежный клещ, переносит целый ряд инфекций, опасных для человека. Добавим, что в 2020 году ученые сообщали об обнаружении гибрида таежного клеща и клеща Павловского.

Особую тревогу биологов вызывает и то, как человек невольно участвует в создании новых угроз. Директор института систематики и экологии животных СО РАН обращает внимание на проблему так называемых краевых эффектов, возникающих при обработке парков и лесов от клещей.

— Когда проводят противоклещевую обработку, например, в парках, они же не тотально парк обрабатывают. Бегут по тропинке, что-то побрызгали по кустикам. И возникают краевые эффекты, когда инсектицида не так много, а чуть-чуть. Клещ выживает. Мы за счёт этого тренируем новых клещей, создаём новую среду, где начинает изменяться и болезнь. Это надо изучать, потому что может привести к тому, что у нас вырастет «монстр». Это условно я его так называю, конечно, в кавычках. Но проблема есть, ею надо заниматься, — говорит директор института систематики и экологии животных СО РАН.

Говоря о более широком контексте, ученый подчеркнул, что на территории Новосибирской области циркулирует множество возбудителей различных заболеваний, переносчиками которых выступают клещи и насекомые. Некоторые из них, включая тропические лихорадки, обнаруживаются у местных жителей в ослабленной форме благодаря перелетным птицам. Однако системного мониторинга этой циркуляции сегодня не хватает. В советское время такие исследования велись масштабно и централизованно, сейчас же, по словам ученого, работы носят фрагментарный характер. Чтобы не упустить момент, когда изменения в популяциях переносчиков или в свойствах самих возбудителей станут критическими, необходимы расширенные системные исследования.

Ранее редакция рассказывала, что летом 2026 года в Новосибирской области прогнозируется увеличение численности комаров.

Фото Infopro54

Количество спортивных секций в Новосибирске сокращается

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск остаётся одним из самых спортивных городов страны. В нём насчитывается 1529 спортивных секций — от крупных центров единоборств до дворовых кружков для детей. Это третий результат среди городов-миллионников. По общему числу спортивных клубов Москва остаётся недосягаемой — 7028 объектов, за ней следует Санкт-Петербург (2887). К таким выводам пришли аналитики сервиса 2ГИС, изучив динамику спортивной инфраструктуры в городах-миллионниках с мая 2025 по май 2026 года.

Исследование показало, что на 10 тысяч новосибирцев приходится 9,6 спортивного объекта. Это второй показатель среди всех городов-миллионников, сразу после Екатеринбурга (9,7). Однако есть тревожная тенденция — за последние 12 месяцев количество мест для занятий спортом в Новосибирске сократилось на 0,1%.

Застройщики Новосибирска объяснили, почему предпочитают нанимать мигрантов

Автор: Юлия Данилова

Строительные и подрядные компании, работающие на объектах в Новосибирской области, намерены приглашать на работу сотрудников из стран зарубежья. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

— На мой вопрос «почему?», они отвечают очень просто. Могу даже процитировать: «Скорость работы». Мы сейчас ставим для подрядчиков очень жесткие графики, необходимо быстро работать, — добавил он.

Определился застройщик, который расселит более 40 ветхих домов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска назвала застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе. На аукцион поступили заявки от двух застройщиков: ООО СЗ «Нова-Капитал» (Группа компаний «Нова») и ООО «СЗ «ТАК. Стофато» (Группа компаний «ТАК»). Стартовая цена права на КРТ составляла 153.8 млн рублей.

— По результатам аукциона победителем признана Группа компаний «ТАК», предложившая за право заключения договора 860,82 млн рублей, — говорится в сообщении муниципалитета.

Космонавт Анна Кикина из Новосибирска успешно сдала экзамен перед полётом на МКС

Автор: Артем Рязанов

Космонавты Анна Кикина и Петр Дубров из Новосибирска приступили к экзаменам перед миссией на МКС-75. 12 мая они провели тренировку по ручному сближению корабля «Союз» с Международной космической станцией в Звездном городке на специализированном тренажере. Хотя в реальных полетах стыковку выполняет автоматика, пилоты должны уметь выполнять эту процедуру вручную на случай технических неисправностей. Об этом рассказали в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Во время испытаний комиссия оценивала, как экипаж будет действовать в аварийных условиях. Специалисты симулировали сбой бортового компьютера и навигационных систем. В роли бортинженера Анна Кикина контролировала показания лазерного дальномера и информировала командира о скорости движения корабля и расстоянии до станции. Петр Дубров проводил сложные маневры, облетал станцию и позиционировал аппарат перед стыковочным узлом.

Новых рекордов не будет: сокращение ввода ИЖС ожидают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

С начала 2025 года в Новосибирской области введено более 500 тысяч квадратных метров жилья. Из них 39% приходится на многоквартирные дома, 61% на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил министр Дмитрий Богомолов. План на 2026 год, поставленный перед регионом — 2 млн кв метров жилья.

— Думаю, что к концу года мы выйдем на пропорцию 50% на 50%, то есть по миллиону квадратных метров на МКД и ИЖС. Возможно, будет перекос в сторону МКД, так как мы не можем каждый год делать героические результаты по индивидуальному жилищному строительству. В прошлом году мы побили рекорд, ввели ИЖС более миллиона. Думаю, что в этом году мы такого рекорда не достигнем, — добавил чиновник.

Тепло вернется в Новосибирск на выходных

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирскую область скоро придёт долгожданное потепление, хотя погода останется нестабильной. По данным Западно-Сибирского УГМС, в некоторых районах температура поднимется до +22 градусов. Однако вместе с потеплением ожидаются дожди и грозы.

В Новосибирске в пятницу, 15 мая, будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до −1…−3 градусов, а днём поднимется до +11…+13 градусов.

