В Новосибирской области таежного клеща вытесняет клещ Павловского

В лесах и городских агломерациях Западной Сибири происходит заметное и, как говорят ученые, «не очень приятное явление»: привычный таежный клещ, с которым ранее имели дело местные жители, уступает место другому виду — клещу Павловского. Об этом Infopro54 рассказал член-корреспондент РАН директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов.

По словам ученого, за последние 10–15 лет ареал клеща Павловского серьезно изменился. Раньше его популяции встречались в основном на Алтае и на Дальнем Востоке, теперь же он активно осваивает городские агломерации — Кемерово, Новосибирск, Томск. При этом экология нового вида заметно отличается от привычного таежного клеща, что создает дополнительные риски для людей.

Главное различие — в образе жизни и кормовой базе. Таежному клещу для выживания нужны мыши, ежи, лоси и высокая трава, в которой он поджидает жертву. Достаточно выкосить участок — и угроза встречи с ним снижается. Клещ Павловского устроен иначе: его основными прокормителями служат птицы, поэтому он легко перемещается на большие расстояния и способен фиксироваться даже на низкой траве.

— Мы видим, что у нас заместился клещ. Сейчас в городских агломерациях Западной Сибири зверствует не тот таёжный клещ, с которым сталкивались наши деды, а другой — клещ Павловского. У него был разорванный ареал: в районе Алтая, немного на Дальнем Востоке. А теперь он по городам. Какая у него особенность? Ему нужны прокормители. Если для таёжного клеща нужны мыши, ёжи, лоси, то для клеща Павловского в большей степени нужны птицы, которые его и разносят. Если для борьбы с таёжным клещом достаточно выкосить участок, чтобы высокой травы не было и им негде было сидеть, то для клеща Павловского это без разницы — он и на низкой траве может фиксироваться. Сезон активности клеща Павловского заметно длиннее: если таежный клещ при теплой погоде становится менее активным уже к концу мая – началу июня, то его заместитель может представлять угрозу до конца июня. Это увеличивает период, в течение которого необходимы меры предосторожности, — сообщил Виктор Глупов.

Что касается масштабов замещения, то цифры, по словам ученого, варьируются в зависимости от конкретных территорий. В городских агломерациях, на участках, где лес подходит близко к жилой застройке, доля клеща Павловского в настоящее время может составлять от 70 до 100%. При этом визуально отличить его от таежного клеща способен только специалист.

Клещ Павловского, как и таежный клещ, переносит целый ряд инфекций, опасных для человека. Добавим, что в 2020 году ученые сообщали об обнаружении гибрида таежного клеща и клеща Павловского.

Особую тревогу биологов вызывает и то, как человек невольно участвует в создании новых угроз. Директор института систематики и экологии животных СО РАН обращает внимание на проблему так называемых краевых эффектов, возникающих при обработке парков и лесов от клещей.

— Когда проводят противоклещевую обработку, например, в парках, они же не тотально парк обрабатывают. Бегут по тропинке, что-то побрызгали по кустикам. И возникают краевые эффекты, когда инсектицида не так много, а чуть-чуть. Клещ выживает. Мы за счёт этого тренируем новых клещей, создаём новую среду, где начинает изменяться и болезнь. Это надо изучать, потому что может привести к тому, что у нас вырастет «монстр». Это условно я его так называю, конечно, в кавычках. Но проблема есть, ею надо заниматься, — говорит директор института систематики и экологии животных СО РАН.

Говоря о более широком контексте, ученый подчеркнул, что на территории Новосибирской области циркулирует множество возбудителей различных заболеваний, переносчиками которых выступают клещи и насекомые. Некоторые из них, включая тропические лихорадки, обнаруживаются у местных жителей в ослабленной форме благодаря перелетным птицам. Однако системного мониторинга этой циркуляции сегодня не хватает. В советское время такие исследования велись масштабно и централизованно, сейчас же, по словам ученого, работы носят фрагментарный характер. Чтобы не упустить момент, когда изменения в популяциях переносчиков или в свойствах самих возбудителей станут критическими, необходимы расширенные системные исследования.

