Новосибирские депутаты отказались обсуждать ситуацию с топливом на АЗС

Вице-спикер регионального парламента Роман Яковлев на сессии Заксобрания предложил коллегам создать рабочую группу и провести депутатское расследование ситуации на АЗС области.

— В последние дни на ряде частных АЗС наблюдается отсутствие топлива и рост цен на бензин и дизельное топливо. Ограничения в отпуске ГСМ и рост цен связаны между собой — одно тянет другое. Это антисоциальные явления, которые ограничивают в правах тысячи автовладельцев, бьют по бизнесу: владельцы автобусов и крупной техники сталкиваются с проблемами. Это удар по экономике Новосибирской области, который непременно вызовет рост цен на всё. Никому из представителей крупного бизнеса недопустимо наживаться на жителях Новосибирской области, — заявил Яковлев.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив заявил, что ни одной очереди на заправках нигде нет, а ФАС уже занимается этим вопросом не один день.

— Я считаю, что никаких рабочих групп не надо. Протокольную запись мы сделаем. На комитете можете собраться. Если есть необходимость, пригласите руководителя ФАС и вам все расскажут, — пояснил Шимкив.

Напомним, 24 июня оперативный штаб, созданный в правительстве региона, рекомендовал владельцам АЗС при риске дефицита вводить ограничения на объём отпуска нефтепродуктов за одну транзакцию:

на трассовых АЗС — до 40 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива;

на остальных АЗС региона — до 40 литров бензина и до 80 литров дизеля.

Представители нефтетрейдеров заявляют, что бизнес и власть поддерживают конструктивный диалог, направленный на стабилизацию рынка нефтепродуктов.

Ранее редакция сообщала о том, что Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо. Губернатор поручил выяснить причины повышения ценников на ГСМ на заправках региона, в том числе, в будущих поставках.