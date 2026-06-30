Количество стобалльников на ЕГЭ по профильной математике выросло в Новосибирске

В текущем году в сдаче Единого государственного экзамена в Новосибирске принимают участие 10 789 человек, из которых 9 410 являются выпускниками 2026 года. Об этом сообщил руководитель департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.

ЕГЭ проводится по 11 предметам. Наибольшей популярностью среди одиннадцатиклассников пользуются обществознание, информационные технологии, история и биология.

Согласно предварительным данным, 22 выпускника получили наивысший балл (100 баллов) по профильной математике, что значительно превышает прошлогодний показатель в семь человек. По литературе 100 баллов набрали 20 человек (в 2025 году — семь), по русскому языку — 16 человек (в 2025 году — девять). Физику на 100 баллов сдали тринадцать выпускников, в то время как в прошлом году этот результат показали двое.

Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул отличные достижения выпускников, отметив положительную тенденцию роста числа стобалльников и мультистобалльников, а также увеличение количества обладателей золотых и серебряных медалей.

Среди образовательных учреждений, показавших наибольшее число высокобалльных результатов, выделяются СУНЦ НГУ, центр «Горностай», лицеи № 113 и № 22, а также гимназии № 3 и № 1. Примечательно, что высокие достижения демонстрируют и обычные общеобразовательные школы.

На данный момент новосибирские выпускники получили 108 стобалльных результатов на ЕГЭ, тогда как в предыдущем году их было 52. Восемь человек достигли высшего балла сразу по двум предметам. На получение медали «За особые успехи в учении» I и II степени претендуют 1552 выпускника, В прошлом году таких медалистов было 1268.

Окончательные итоги экзаменационной кампании будут подведены после завершения основного и дополнительного (сентябрьского) периодов сдачи ЕГЭ.