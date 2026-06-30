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Власть

Количество стобалльников на ЕГЭ по профильной математике выросло в Новосибирске

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Среди образовательных учреждений, показавших наибольшее число высокобалльных результатов, выделяются СУНЦ НГУ, центр «Горностай», лицеи № 113 и № 22, а также гимназии № 3 и № 1

В текущем году в сдаче Единого государственного экзамена в Новосибирске принимают участие 10 789 человек, из которых 9 410 являются выпускниками 2026 года. Об этом сообщил руководитель департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.

ЕГЭ проводится по 11 предметам. Наибольшей популярностью среди одиннадцатиклассников пользуются обществознание, информационные технологии, история и биология.

Согласно предварительным данным, 22 выпускника получили наивысший балл (100 баллов) по профильной математике, что значительно превышает прошлогодний показатель в семь человек. По литературе 100 баллов набрали 20 человек (в 2025 году — семь), по русскому языку — 16 человек (в 2025 году — девять). Физику на 100 баллов сдали тринадцать выпускников, в то время как в прошлом году этот результат показали двое.

Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул отличные достижения выпускников, отметив положительную тенденцию роста числа стобалльников и мультистобалльников, а также увеличение количества обладателей золотых и серебряных медалей.

Среди образовательных учреждений, показавших наибольшее число высокобалльных результатов, выделяются СУНЦ НГУ, центр «Горностай», лицеи № 113 и № 22, а также гимназии № 3 и № 1. Примечательно, что высокие достижения демонстрируют и обычные общеобразовательные школы.

На данный момент новосибирские выпускники получили 108 стобалльных результатов на ЕГЭ, тогда как в предыдущем году их было 52. Восемь человек достигли высшего балла сразу по двум предметам. На получение медали «За особые успехи в учении» I и II степени претендуют 1552 выпускника, В прошлом году таких медалистов было 1268.

Окончательные итоги экзаменационной кампании будут подведены после завершения основного и дополнительного (сентябрьского) периодов сдачи ЕГЭ.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото Евгений Аникеев
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть

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— То, что мы наблюдаем сейчас на топливном рынке (дефицит бензина на АЗС, ограничения в отпуске при заполненных терминалах), на мой взгляд, похоже на монополизацию рынка вертикально-интегрированными компаниями (ВИНКами). К сожалению, на данный момент я не обладаю всей полнотой информации. Но то, что вижу, напоминает мне историю, которой уже более 15 лет.

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По словам начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска Павла Ивахненко, в реестре городского общественного транспорта числится 1 542 единицы подвижного состава. Из них 29% работают на дизельном топливе и бензине, 32% используют электротягу, а 39% — газомоторное топливо. Среднесуточное потребление дизеля автобусами составляет около 30 тысяч литров, бензина — примерно 500 литров в сутки.

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Мэрия Новосибирска приняла решение о создании специальной рабочей группы для борьбы с несанкционированными автозаправочными станциями контейнерного типа в городской черте. Соответствующее постановление подписано мэром города 26 июня 2026 года.

Руководителем группы назначен заместитель мэра Максим Останин. Его заместителем станет начальник департамента инвестиций и потребительского рынка Александр Морозов. Секретарём группы определена Екатерина Киселева, возглавляющая управление потребительского рынка мэрии.

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Автор: Юлия Данилова

Утверждены условия эмиссии и обращения государственных облигаций региона 2026 года для физических лиц. Соответствующий приказ подписал заместитель председателя правительства региона, министр финансов Виталий Голубенко. Срок обращения облигаций устанавливается в решении о выпуске и может варьироваться от 1 до 5 лет. Номинальная стоимость одной облигации в рамках одного выпуска составляет 1000 рублей. Сумма займа, которую областной Минфин хочет привлечь у граждан и сроки размещения выпуска не уточняются.

— Облигации для физлиц выпускаются в форме именных документарных ценных бумаг. Эмиссия облигаций осуществляется выпусками. Отдельные выпуски могут иметь разные сроки обращения. Выпуску облигаций присваивается государственный регистрационный номер, — говорится в документации.

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