Банки начнут информировать новосибирцев о займах до выдачи денег

Банки и микрофинансовые организации обяжут сообщать клиенту о попытке оформить кредит по его документам до того, как деньги будут переведены на счет получателя. Такой законопроект рассмотрят в Госдуме на текущей неделе. Главная цель документа — создание дополнительного барьера для злоумышленников, которые пытаются получить средства по чужим паспортам или с использованием взломанных аккаунтов.

Согласно тексту инициативы, клиент в обязательном порядке получит детализированное сообщение, как только система зафиксирует начало оформления кредитного договора. В уведомлении отразят все ключевые параметры сделки: итоговую сумму, процентную ставку, индивидуальные условия и сроки возврата. Особое внимание авторы уделили крупным займам: если сумма превышает 50 тысяч рублей, в сообщении дополнительно продублируют инструкцию, как оперативно отказаться от получения средств и прервать сомнительную операцию.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что время реакции на угрозу играет решающую роль, поэтому законопроект устанавливает жесткий лимит — 15 минут с момента старта процедуры. Рассылка будет дублироваться через портал «Госуслуги» и по контактным данным, которые заемщик оставил в банке.

По данным Банка России, за прошлый год количество операций, совершенных без добровольного согласия клиентов, выросло на 31,2%. Мошенники активно используют схемы с оформлением займов на граждан, не дававших на это согласия. Новый закон призван создать для них дополнительный барьер: человек получит право вето на этапе оформления и сможет остановить выдачу денег до того, как они будут переведены на счет.

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