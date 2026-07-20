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Власть

Губернатор Андрей Травников поручил активнее развивать горячую линию 110

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Данный номер позволяет обращаться по любым вопросам, касающимся деятельности госорганов

Губернатор Андрей Травников дал распоряжение профильным службам поддерживать стабильно высокое качество функционирования телефонной линии.

По его словам, в Новосибирской области функционирует единый центр, предоставляющий поддержку жителям, доступный по номеру 110. Данный номер позволяет обращаться по любым вопросам, касающимся деятельности государственных органов. Это чрезвычайно ценный проект. Чтобы удостовериться в том, что он действительно кардинально изменил ситуацию с разрешением проблем граждан, необходимо регулярно предоставлять отчеты о результатах обратной связи. Кроме того, общественную приемную губернатор попросил применять практику так называемых контрольных закупок, совершая звонки от имени жителей Новосибирской области по различным проблемам, дабы оценить качество обработки обращений. Глава региона обратил внимание коллег, в чьем ведении находятся 25 ведомств, уже интегрированных в проект, на необходимость того, чтобы проект Центра 110 был по-настоящему востребован, предоставлял ответы на все возникающие вопросы и обеспечивал максимальную помощь, возможную по телефону.

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь представил руководителю региона отчет «Горячая линия 110: возможности для жителей Новосибирской области». В конце 2022 года на территории региона был запущен Единый контактный центр Новосибирской области с универсальным коротким бесплатным номером 110. Основная цель проекта — существенное упрощение взаимодействия граждан с властью, переход от формального подхода к комплексному, надежному и оперативному информационному сопровождению в жизненных ситуациях. Если ранее телефон горячей линии органа власти или учреждения зачастую был просто рабочим номером специалиста, отвечавшего по мере возможности, без многоканальности, то теперь создан профессиональный контакт-центр, действующий по единым стандартам обслуживания и контроля качества.

К единому контактному центру уже подключены 25 различных ведомств и учреждений, объединивших около 40 ранее существовавших горячих линий. Ежегодно контакт-центром обрабатывается свыше 250 тысяч вызовов, уровень дозвона достигает 96%. Ни одно обращение не остается без внимания: на пропущенный звонок оператор обязательно перезванивает. Оценка качества со стороны граждан составляет 4,9 балла. В 92% случаев заявители успешно решают свои вопросы, получая исчерпывающую информацию и консультации. Оставшиеся 8% обращений передаются на вторую экспертную линию в лице соответствующих органов власти. Ежемесячно осуществляется мониторинг качества работы второй линии: формируется выборка заявок, граждане оценивают работу ведомств по шкале от 1 до 5, фиксируются повторные обращения и их причины. Динамика демонстрирует последовательный рост эффективности. Так, за 2026 год было проверено свыше 1500 заявок, получена оценка 4,8, а доля повторных обращений составила всего 1,1%.

Отдельным направлением работы является поддержка участников СВО и членов их семей. Для этой цели разработан специальный текстовый канал «Поддержка для СВОих в НСО». Через него можно получить консультации о доступных льготах и выплатах, медицинской, юридической и психологической помощи, порядке оформления документов, а также подать заявки на реабилитационный сертификат и заказать социальное такси. Обращения, требующие углубленного анализа, направляются на вторую линию — Министерство труда и социального развития. Также реализуется проект «Реабилитационный сертификат для участников СВО». В период с 2024 по 2025 год проводились информационные кампании, а сложные случаи отрабатывались с привлечением специалистов Минсоцразвития. Развитие цифровых сервисов соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Проект теплоснабжения Новосибирска до 2033 года вынесли на обсуждение

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске опубликован проект актуализированной схемы теплоснабжения города до 2033 года. Документ, разработанный на 2026 год, детально описывает состояние всех ключевых элементов системы: от ТЭЦ и крупных котельных до тысяч километров тепловых сетей. В основе документа — цифровая модель, которая позволяет моделировать гидравлические режимы, просчитывать последствия аварий и выбирать оптимальные сценарии развития города с учётом подключения новых потребителей.

Согласно проекту, общая установленная тепловая мощность источников Новосибирска составляет 9317 Гкал/ч, при этом почти 70% приходится на четыре ТЭЦ, а остальное — на котельные. Суммарная протяжённость тепловых сетей превышает 2,7 тыс. км, а износ магистральных трубопроводов достигает 69% — около 500 км сетей эксплуатируются более 25 лет. В январе 2024 года эта проблема обернулась масштабной аварией в Ленинском и Кировском районах, после которой был введён режим чрезвычайной ситуации. Именно поэтому одна из ключевых задач новой схемы — повышение надёжности системы, включая разделение зон теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и модернизацию наиболее изношенных участков.

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Количество нарушений земельного законодательства в Новосибирске выросло на 42%

Автор: Оксана Мочалова

Штрафы за нарушения земельного законодательства в Новосибирской области выросли в 2,8 раза — с 50 до 140 тысяч рублей за год. Такие данные содержатся в докладе Управления Росреестра по Новосибирской области о состоянии и использовании земель в 2025 году.

Еще более впечатляющая динамика — у устранённых нарушений. За год владельцы земельных участков исправили 814 нарушений, что в 73 раза больше, чем в 2024 году.

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Предпринимателей Новосибирска не интересуют места на городских кладбищах

Автор: Юлия Данилова

Аукционы на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территориях городских кладбищ признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На данный момент прошли 9 торгов, по трем из них были определены победители ― всего четверо предпринимателей, которые получили право на установку четырех киосков. Причем на торги от 14 июля на размещение двух НТО на кладбище «Инское» заявки подал один предприниматель ―  ИП Ибрагимов Д.С. По одному лоту он впоследствии отозвал заявку. Речь шла о размещении НТО площадью 150 кв. м на 7 лет с арендной платой за год 816 тысяч рублей.

По шести торгам заявок не было.

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Губернатор Травников оценил оснащение новых корпусов кампуса НГУ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил площадку НГУ, чтобы проверить, как идет оснащение двух объектов второй очереди кампуса мирового уровня — Института медицины и медицинских технологий и Научно-исследовательского центра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава области провел заседание рабочей группы по содействию реализации проекта «Кампус НГУ». Ректор НГУ Дмитрий Пышный доложил, что строительные работы на обоих объектах завершены. Сейчас в Институте медицины и медицинских технологий, введенном в эксплуатацию в июне 2026 года, устанавливают мебель и технологическое оборудование. В НИЦ НГУ строительно-монтажные работы тоже закончены, идет поставка и монтаж приборов.

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В Октябрьском районе Новосибирска снесут 19 домов ради квартала высоток

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила проект комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Обской, Закавказской и Бердского переулка. Участок площадью 1,79 гектара будет комплексно развит: здесь планируется снести 19 объектов и построить современный жилой квартал. Предельный срок реализации проекта — 2033 год.

Согласно постановлению, под снос пойдут частные жилые дома по улице Закавказской и Бердскому переулку, а также многоквартирные дома, признанные аварийными, — на Обской,78 и 94, и в Бердском переулке,5. Расселение последнего на момент принятия решения уже завершено. Для остальных объектов снос будет осуществляться при условии обеспечения жилищных и имущественных прав собственников.

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Новосибирская область за год потеряла почти 10 тысяч гектаров сельхозземель

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году площадь сельхозугодий сократилась на 9,5 тыс. гектаров и теперь составляет 11 086,8 тыс. гектаров. При этом общая площадь земельного фонда региона осталась неизменной — 17 775,6 тыс. гектаров, сообщает Управление Росреестра по Новосибирской области.

Основу фонда по-прежнему формируют две крупнейшие категории — земли сельхозназначения (62,4%) и земли лесного фонда (26,1%). Еще около 6% приходится на земли запаса, остальное распределено между населенными пунктами, водным фондом, промышленными объектами и особо охраняемыми территориями.

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