Новосибирцы могут узнать, кто интересовался их недвижимостью

Собственник недвижимости сегодня не может запретить другим лицам получать общедоступные сведения о принадлежащем ему объекте недвижимости. Однако, он может узнать кто и когда интересовался его имуществом, сообщили в новосибирском Роскадастре.

— Справка позволяет выявить незаконные действия в отношении недвижимости и своевременно предпринять меры по защите своего имущества и личных данных, — подчеркнули в ведомстве.

В документе будут указаны сведения о физических и юридических лицах, органах местного самоуправления и органах государственной власти, которым предоставлялись данные о недвижимости, а также дату и исходящий номер запроса.

Однако, в Роскадастре подчеркивают, что в справке не предоставляется информация о запросах от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Документ может заказать собственник или его законный представитель в МФЦ или через Госуслуги.

Напомним, Новосибирская область вошла в десятку регионов России с наибольшим количеством поданных заявлений о запрете регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Об этом сообщили в управлении Росреестра региона. За 5 месяцев 2026 года подана 61 тысяча таких заявлений, ежедневно поступает более 400 заявлений.

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