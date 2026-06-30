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Власть

Более 1800 бюджетных мест выделили НГПУ на подготовку будущих учителей

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Среди них такие педагогические направления, как русский язык и литература, математическое образование, физическая культура, дошкольная дефектология, логопедия, английский язык, биология и другие

При заключении целевых договоров студенты вузов получают ежемесячную социальную помощь в виде стипендии в размере 5 000 рублей, а студенты колледжей – 1 000 рублей

Приемная кампания в высших учебных заведениях региона началась 20 июня. Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) открыл для абитуриентов этого года 1997 бюджетных мест, из которых 1815 предназначены для педагогических специальностей. Об особенностях приемной кампании 30 июня на пресс-туре подробно рассказали заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина и ректор университета Сергей Нелюбов.

Согласно распоряжению Правительства Новосибирской области, ежегодно определяются объемы подготовки специалистов, которым предоставляется поддержка из областного бюджета. При заключении целевых договоров студенты вузов получают ежемесячную социальную помощь в виде стипендии в размере 5 000 рублей, а студенты колледжей – 1 000 рублей.

Светлана Малина отметила, что целевое обучение является приоритетным направлением для обеспечения кадровой потребности в сфере образования. По инициативе губернатора Новосибирской области Андрея Травникова во всех муниципалитетах были назначены ответственные сотрудники администраций за организацию целевого обучения. В 2026 году НГПУ выделил на это направление 521 место.

Целевое обучение осуществляется через платформу «Работа в России», где заказчики размещают предложения о заключении договоров. Абитуриентам следует ознакомиться с этими предложениями и подать заявку одним из способов: в электронном виде на портале одновременно с подачей документов на поступление либо в письменной форме на бумажном носителе непосредственно в НГПУ.

В 2026 году наибольшее количество бюджетных мест предусмотрено для таких педагогических направлений, как русский язык и литература, математическое образование, физическая культура, дошкольная дефектология, логопедия, дошкольное образование, начальное образование, английский язык, биология и химия.

Приемная комиссия отмечает, что среди абитуриентов наиболее востребованными на данный момент являются начальное образование, физическая культура, дошкольное образование, английский язык, математическое образование – по этим направлениям уже подано более двух тысяч заявлений. Также высоким спросом пользуются психолого-педагогическое и дефектологическое образование.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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