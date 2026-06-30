Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Общественный совет проконтролирует реализацию ключевых экологических проектов

Дата:

Особое внимание будет уделено нацпроекту «Экологическое благополучие» и федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла», а также строительству мусороперерабатывающих комплексов

В Новосибирской области прошло первое заседание Общественного экологического совета при губернаторе.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на наличие множества профильных структур, актуальных экологических вопросов, волнующих жителей, гораздо больше, чем они успевают охватить. К таким вопросам относятся состояние водоемов, качество воздуха, сохранение рыбных ресурсов, лесов и природных территорий. Новый совет, благодаря более широкому представительству, позволит привлечь к обсуждению и решению экологических проблем тех, кто ранее не был задействован в подобных процессах. Губернатор отметил, что это поможет скорректировать приоритеты работы и обменяться информацией.

Заседание провел Рашид Исмаилов, председатель Общественного экологического совета при Губернаторе Новосибирской области, глава Российского экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экологическое благополучие».

На встрече обсуждались ключевые федеральные проекты. Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин доложил о ходе реализации проекта «Чистый воздух». Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров представил информацию по проекту «Экономика замкнутого цикла».

Представители общественности подняли разнообразные темы: от освещения экологических проблем в СМИ и патриотического воспитания до формирования «водно-зеленого каркаса» региона. Ректор НГАСУ (Сибстрин) Юрий Сколубович акцентировал внимание на необходимости усиления природоохранного законодательства, воссоздания экологической полиции, создания мобильных лабораторий для мониторинга водоемов и улучшения контроля качества воздуха.

В завершение Рашид Исмаилов подвел итоги, заверив, что все озвученные предложения будут проработаны. Он отметил, что на совете собрались настоящие профессионалы и лидеры общественного мнения, включая участников СВО и представителей СМИ, что является залогом успешной дальнейшей работы.

Особое внимание будет уделено национальному проекту «Экологическое благополучие» и федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла», а также строительству мусороперерабатывающих комплексов. Исмаилов выделил важность открытого диалога о проблемах и задачах, поддержанного губернатором.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото правительство НСО
Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

1 846
0
0
Предыдущая статья
Более 1800 бюджетных мест выделили НГПУ на подготовку будущих учителей
Следующая статья
Ключевая ставка 12% на 2027 год в России будет неплохим сценарием

Мэрии Новосибирска придется искать нового подрядчика для дороги к СКИФу

Автор: Юлия Данилова

Выполнение контракта на проведение строительно-монтажных работ по объекту: «Автомобильная дорога от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово-Академгородок»» прекращено. Об этом говорится в карточке омской компании ООО «Сибирский региональный союз» («Сиброс»), размещенной на портале Контур.Фокус. Напомним, компания выиграла тендер только в в феврале 2026 года, в марте был заключен контракт. В торгах участвовал еще один претендент, но он не был допущен к финальному этапу из-за несоответствия требованиям.

Победитель должен был выполнить работы на дороге общей протяженностью почти 2 км за 1,6 млрд рублей. В список работ входила подготовка территории: расчистка, снос и распиловка зеленых насаждений в пределах постоянной полосы отвода дороги, переустройство сети водопровода, теплотрассы, линейно-кабельных сооружений связи, сетей газоснабжения, устройство ливневой канализации.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска снова ищет концессионера для бани на Переездной

Автор: Юлия Данилова

Департамент инвестиций Новосибирска ищет инвестора для реконструкции муниципальной бани №9, расположенной на улице Переездная, 63. Инвестиционное предложение размещено на сайте мэрии. Судя по документам, это двухэтажное здание площадью 893,3 кв. м, 1957 года постройки. В лот также входит котельная площадью 188,7 кв. м. Предполагается, что проект будет реализовываться в форме концессии.

На реконструкцию бани инвестору отводится 5 лет. Под реконструкцией подразумевается создание современного банного пространства, с возможностью создания различных локаций в целях предоставления широкого спектра услуг:

Читать полностью

Более 1800 бюджетных мест выделили НГПУ на подготовку будущих учителей

При заключении целевых договоров студенты вузов получают ежемесячную социальную помощь в виде стипендии в размере 5 000 рублей, а студенты колледжей – 1 000 рублей

Приемная кампания в высших учебных заведениях региона началась 20 июня. Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) открыл для абитуриентов этого года 1997 бюджетных мест, из которых 1815 предназначены для педагогических специальностей. Об особенностях приемной кампании 30 июня на пресс-туре подробно рассказали заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина и ректор университета Сергей Нелюбов.

Читать полностью

Новосибирцы переходят на новые законы с 1 июля

Автор: Оксана Мочалова

С 1 июля в России вступают в силу положения более 100 федеральных актов, которые затронут практически все сферы жизни — от финансов и недвижимости до миграционной политики и социальных выплат. Приводим некоторые из нововведений, которые затронут жителей Новосибирской области.

Пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, с июля начнут получать фиксированную выплату в двойном размере — 19 169,38 рубля. Перерасчет происходит автоматически.

Читать полностью

В Орловской области предложили заправлять машины в зависимости от цифр номера

Автор: Артем Рязанов

Власти Орловской области планируют ввести новые правила продажи топлива. 1 июля состоится обсуждение с правовой комиссией вопроса об ограничении отпуска бензина до 50 литров на одну машину.

Система распределения будет основана на последних цифрах автомобильных номеров.

Читать полностью

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

Автор: Юлия Данилова

Депутат регионального парламента Новосибирской области, президент и совладелец холдинга «ТС ГРУПП» Александр Бойко высказался о ситуации на топливном рынке региона:

— То, что мы наблюдаем сейчас на топливном рынке (дефицит бензина на АЗС, ограничения в отпуске при заполненных терминалах), на мой взгляд, похоже на монополизацию рынка вертикально-интегрированными компаниями (ВИНКами). К сожалению, на данный момент я не обладаю всей полнотой информации. Но то, что вижу, напоминает мне историю, которой уже более 15 лет.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

При этом ФАС проверяет и наказывает независимых игроков

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть

Мэрии Новосибирска придется искать нового подрядчика для дороги к СКИФу

Общество

В двух районах Новосибирской области произошла массовая гибель пчел

Бизнес Власть

Мэрия Новосибирска снова ищет концессионера для бани на Переездной

Бизнес

Ключевая ставка 12% на 2027 год в России будет неплохим сценарием

Власть

Общественный совет проконтролирует реализацию ключевых экологических проектов

Власть

Более 1800 бюджетных мест выделили НГПУ на подготовку будущих учителей

Общество

Свыше 15 тысяч семей Новосибирской области получили новую выплату

Общество

Мэр Новосибирска потребовал срочно починить кондиционеры в общественном транспорте

Бизнес Власть Общество

Новосибирцы переходят на новые законы с 1 июля

Авто Бизнес Власть Мировые и федеральные новости Общество

В Орловской области предложили заправлять машины в зависимости от цифр номера

Общество Финансы

ЦБ регистрирует увеличение числа псевдоломбардов в Сибири

Мировые и федеральные новости Общество

Ритейлер Х5 остановил закупку конфет «Рафаэлло» и шоколадных яиц «Киндер»

Актуальный разговор Бизнес Власть Общество

Александр Бойко: Дефицит топлива на АЗС может быть связан с монополизацией рынка

Власть Общество

Автобусы Новосибирска потребляют около 500 литров бензина в день

Власть

Количество стобалльников на ЕГЭ по профильной математике выросло в Новосибирске

Общество

«Не гонитесь за чужими ожиданиями»: новосибирским выпускникам рекомендовали, как выбрать вуз и не пожалеть об этом

Город Общество

Родители подали 17,5 тысяч заявлений в первые классы Новосибирска

Общество

Новосибирские школьники получили 108 стобалльных результатов

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности