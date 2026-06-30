Общественный совет проконтролирует реализацию ключевых экологических проектов

В Новосибирской области прошло первое заседание Общественного экологического совета при губернаторе.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на наличие множества профильных структур, актуальных экологических вопросов, волнующих жителей, гораздо больше, чем они успевают охватить. К таким вопросам относятся состояние водоемов, качество воздуха, сохранение рыбных ресурсов, лесов и природных территорий. Новый совет, благодаря более широкому представительству, позволит привлечь к обсуждению и решению экологических проблем тех, кто ранее не был задействован в подобных процессах. Губернатор отметил, что это поможет скорректировать приоритеты работы и обменяться информацией.

Заседание провел Рашид Исмаилов, председатель Общественного экологического совета при Губернаторе Новосибирской области, глава Российского экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экологическое благополучие».

На встрече обсуждались ключевые федеральные проекты. Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин доложил о ходе реализации проекта «Чистый воздух». Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров представил информацию по проекту «Экономика замкнутого цикла».

Представители общественности подняли разнообразные темы: от освещения экологических проблем в СМИ и патриотического воспитания до формирования «водно-зеленого каркаса» региона. Ректор НГАСУ (Сибстрин) Юрий Сколубович акцентировал внимание на необходимости усиления природоохранного законодательства, воссоздания экологической полиции, создания мобильных лабораторий для мониторинга водоемов и улучшения контроля качества воздуха.

В завершение Рашид Исмаилов подвел итоги, заверив, что все озвученные предложения будут проработаны. Он отметил, что на совете собрались настоящие профессионалы и лидеры общественного мнения, включая участников СВО и представителей СМИ, что является залогом успешной дальнейшей работы.

Особое внимание будет уделено национальному проекту «Экологическое благополучие» и федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла», а также строительству мусороперерабатывающих комплексов. Исмаилов выделил важность открытого диалога о проблемах и задачах, поддержанного губернатором.