Более 200 пациентов эвакуировали вертолеты санавиации в НСО за полгода

В первой половине 2026 года санитарные вертолеты Новосибирской области совершили свыше сотни экстренных вылетов, доставив в медицинские учреждения 211 пациентов, среди которых было 46 детей. Эта деятельность осуществляется как часть федеральной инициативы «Совершенствование экстренной медицинской помощи», которая является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Всего за первые шесть месяцев текущего года было выполнено 109 санитарных рейсов, как сообщили представители Станции скорой медицинской помощи. На этой станции с 2019 года действует специализированная авиамедицинская команда и центр координации санитарно-авиационной эвакуации. Этот центр обеспечивает слаженное взаимодействие между пилотами, врачами Новосибирской областной клинической больницы, авиамедицинской бригадой и ЦРБ региона.

Как отметил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, за шесть лет существования санитарная авиация стала неотъемлемой частью системы экстренного реагирования. Возможность быстрой доставки пациентов, пострадавших от инфарктов, инсультов или тяжелых травм, например после ДТП, в специализированные центры, значительно повышает шансы на успешное выздоровление, используя так называемое «золотое время». За эти годы врачи авиабригады провели эвакуацию 2180 человек, и развитие данного направления медицины остается приоритетным.

Лидирующие позиции по числу вылетов в этом году заняли Татарский, Куйбышевский и Карасукский районы. В общей сложности за полгода было эвакуировано 211 тяжелобольных: 165 взрослых, 22 ребенка в возрасте от 1 до 17 лет и 24 младенца.

Среди распространенных причин срочной эвакуации взрослых — острые сердечные состояния, осложнения беременности и родов, сепсис, полиорганная недостаточность и травмы. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года было перевезено 168 пациентов.

Полеты осуществляются на вертолете Ми-8, оборудованном всем необходимым для поддержания жизни пациента в пути, включая аппарат ИВЛ и дефибриллятор. Это позволяет медикам оказывать полноценную помощь непосредственно во время полета. Национальная цель проекта «Продолжительная и активная жизнь» — увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году.