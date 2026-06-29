Дело застройщика новосибирского апарт-комплекса Pool House передают в суд

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и фактического руководителя строительной компании, которая с 2011 по 2025 годы привлекала почти 670 млн рублей для возведения апарт-отеля на улице Тополевой. В результате пострадали более 300 человек. Девелопер обвиняется в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем, сообщила областная прокуратура.

По данным редакции, речь идет о собственнике ООО «Многопрофильная клиника» Сергее Степанове. По версии следствия, часть полученных средств (123 млн рублей) он легализовал путем заключения сделок по приобретению недвижимости и автомобилей.

В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 900 млн рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.

Напомним, строительство апарт-комплекса на Тополевой началось еще в 2011 году. Тогда это был достаточно громкий и ультрасовременный проект. Застройщик — «Многопрофильная клиника» — планировал возвести здание с административными помещениями на первых этажах, апартаментами — на верхних и бассейном — на крыше. Ничего подобного в городе тогда не было. При этом застройщик заявлял, что это будет дом для молодежи по достаточно демократичным ценам: от одного миллиона рублей за студию. Дом на Тополевой Минстрой региона давно внес в список проблемных.

В декабре 2024 года отчаявшись дождаться сдачи апарт-комплекса, дольщики очередной раз вышли на пикет. Они также записали обращение к президенту РФ на прямую линию.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики должны передать 18 тысяч кв метров обманутым дольщикам Новосибирска. Однако очередь на получение этих квартир в регионе закончилась.