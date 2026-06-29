Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Недвижимость Общество Право&Порядок

Дело застройщика новосибирского апарт-комплекса Pool House передают в суд

Автор: Юлия Данилова

Дата:

От его действий пострадали более 300 человек. На имущество девелопера на сумму 900 млн рублей наложен арест

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и фактического руководителя строительной компании, которая с 2011 по 2025 годы привлекала почти 670 млн рублей для возведения апарт-отеля на улице Тополевой. В результате пострадали более 300 человек. Девелопер обвиняется в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем, сообщила областная прокуратура.

По данным редакции, речь идет о собственнике ООО «Многопрофильная клиника» Сергее Степанове. По версии следствия, часть полученных средств (123 млн рублей) он легализовал путем заключения сделок по приобретению недвижимости и автомобилей.

В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 900 млн рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.

Напомним, строительство апарт-комплекса на Тополевой началось еще в 2011 году. Тогда это был достаточно громкий и ультрасовременный проект. Застройщик — «Многопрофильная клиника» — планировал возвести здание с административными помещениями на первых этажах, апартаментами — на верхних и бассейном — на крыше. Ничего подобного в городе тогда не было. При этом застройщик заявлял, что это будет дом для молодежи по достаточно демократичным ценам: от одного миллиона рублей за студию. Дом на Тополевой Минстрой региона давно внес в список проблемных.

В декабре 2024 года отчаявшись дождаться сдачи апарт-комплекса, дольщики очередной раз вышли на пикет. Они также записали обращение к президенту РФ на прямую линию.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики должны передать 18 тысяч кв метров обманутым дольщикам Новосибирска. Однако очередь на получение этих квартир в регионе закончилась. 

Фото: A Petrova, Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы

Рубрики : Бизнес Недвижимость Общество Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд обманутые дольщики новостройки Новосибирска

494
0
0
Предыдущая статья
«Только не чиновник»: родители в Новосибирске назвали профессии, которые не хотят для своих детей
Следующая статья
Гонки дронов для школьников и студентов пройдут в Новосибирске

«Только не чиновник»: родители в Новосибирске назвали профессии, которые не хотят для своих детей

Автор: Артем Рязанов

У новосибирских родителей есть представления о «нежелательных» профессиях для детей — при этом взгляды отцов и матерей заметно различаются.

По данным опроса сервиса SuperJob, лидером антирейтинга стала профессия дворника: её не хотели бы видеть в будущем своих детей 14 % опрошенных. На втором месте —  рабочие специальности (11 %). В тройку самых нежелательных профессий также вошли полицейский и чиновник — каждую из них отметили по 9 % респондентов.

Читать полностью

Экс-глава новосибирского застройщика «Сумет» подал на условно-досрочное

Автор: Юлия Данилова

В середине июля Первомайский районный суд рассмотрит ходатайство экс-руководителя ГК «Семет» Владимира Зуркова об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Напомним, как установил суд, с 2001 по 2011 годы застройщик возводил в Новосибирске многоэтажные дома и реализовывал объекты недвижимости по заниженной стоимости.

Читать полностью

Сибирь делает ставку на беспилотники

Для Сибири с её обширными труднодоступными территориями и сложной логистикой беспилотная авиация становится не просто технологическим новшеством, а экономической необходимостью. Дроны уже сейчас открывают путь к принципиально иной системе доставки грузов, оперативному мониторингу инфраструктуры и спасению людей в удаленных районах.

Новосибирская область берет на себя роль локомотива этого процесса, формируя в регионе полноценную научно-производственную базу для разработки, испытаний и серийного выпуска гражданских беспилотников. Этот вектор развития получил поддержку на уровне макрорегиона — вопрос внедрения БАС (беспилотных авиационных систем) в гражданские перевозки был детально проработан на заседании Координационного совета по транспорту Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Читать полностью

Экс-главу антикоррупционного управления МВД Новосибирска приговорили к 12 годам

Автор: Артем Рязанов

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Главного управления МВД по Новосибирской области Владимиру Вялкову. Ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также суд постановил взыскать с него штраф в размере 138,5 миллионов рублей и конфисковать сумму взятки в размере почти 70 миллионов рублей. Помимо этого, Вялков был лишён звания полковника.

Владимир Вялков, арестованный в апреле 2024 года, обвинялся в получении взяток.

Читать полностью

Директор СФЦОП объяснил, когда сальмонеллез может стать смертельным

В июне 2026 года в публичное поле попала информация о двух случаях заражения сальмонеллезом. В Астраханской области после употребления готовой продукции из кулинарного магазина — рыбных котлет — заболели 26 человек. Зарегистрирован один летальный исход: умерла пожилая женщина. Эпидемиологическое расследование продолжается, среди пострадавших есть тяжелые больные. В Ростове-на-Дону мужчина попал в больницу c cальмонеллезом после употребления шаурмы из ларька. Он провел пять дней под капельницами.

Эти случаи — часть статистики. Сальмонеллез регистрируется в России ежегодно практически во всех регионах. Согласно данным государственного доклада Роспотребнадзора за 2025 год, заболеваемость сальмонеллезом составила 23,26 случая на 100 тысяч населения. Случаи зафиксированы во всех субъектах РФ, за исключением Республики Ингушетия. В 25 регионах отмечен рост заболеваемости по сравнению со среднемноголетним уровнем.

Читать полностью

В сентябре новосибирские школьники получат новые учебники по обществознанию

Министр просвещения России Сергей Кравцов представил новые учебники по обществознанию. Они поступят в школы к 1 сентября 2026 года. По ним начнут учиться школьники 9-10 классов.

По мнению заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлии Дружининой, современность и своевременность нового учебника обществознания для 9 класса, изданного в 2026 году под редакцией Д. А. Медведева, определяются прежде всего его ориентацией на актуальные запросы сегодняшнего дня и способностью выстроить диалог с подростком на языке, понятном для него.

Читать полностью
Актуальный разговор

Даниил Поносов: Риск формальной «подгонки» ЭКГ-рейтинга исключить невозможно

Компании могут организовывать разовые мероприятия и оформлять их под отчетность, создавая видимость выполнения требований

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость Общество Право&Порядок

Дело застройщика новосибирского апарт-комплекса Pool House передают в суд

Общество

«Только не чиновник»: родители в Новосибирске назвали профессии, которые не хотят для своих детей

Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Экс-глава новосибирского застройщика «Сумет» подал на условно-досрочное

Промышленность Экономика

Сибирь делает ставку на беспилотники

Право&Порядок

Экс-главу антикоррупционного управления МВД Новосибирска приговорили к 12 годам

Общество

Директор СФЦОП объяснил, когда сальмонеллез может стать смертельным

Наука

Новосибирские ученые разработали метод повышения растворимости лекарств

Общество

В сентябре новосибирские школьники получат новые учебники по обществознанию

Власть

«Единая Россия» утвердила «пятерку» лидеров от Новосибирской и Омской областей

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-3 приступает к строительству нового котла

Власть Общество Туризм

Более 30 новосибирских школьников отдыхали в Артеке

Медицина Общество

Новосибирский «Вектор» проверит действие вакцины против оспы на 40 добровольцах

Общество

День города в Новосибирске собрал более 108 тысяч горожан

Бизнес Власть Общество

Губернатор поручил помочь в восстановлении поставок топлива малым АЗС Новосибирска

Культура

Новосибирская филармония меняет даты выступлений

Бизнес

Имущество новосибирского сельхозпредприятия купил собственник «Солнечного дня»

Бизнес Общество

Соискатели в Сибири теряют оптимизм в оценке своих перспектив на рынке труда

Общество

Покупают даже для котов: в Новосибирске из-за длительной жары резко вырос спрос на мини-вентиляторы

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности