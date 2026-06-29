«Только не чиновник»: родители в Новосибирске назвали профессии, которые не хотят для своих детей

У новосибирских родителей есть представления о «нежелательных» профессиях для детей — при этом взгляды отцов и матерей заметно различаются.

По данным опроса сервиса SuperJob, лидером антирейтинга стала профессия дворника: её не хотели бы видеть в будущем своих детей 14 % опрошенных. На втором месте — рабочие специальности (11 %). В тройку самых нежелательных профессий также вошли полицейский и чиновник — каждую из них отметили по 9 % респондентов.

Среди других профессий, которые родители стараются не рассматривать как вариант карьеры для ребёнка, — уборщик и продавец (по 8 %), учитель и воспитатель (7 %), военный (5 %). По 4 % голосов набрали такие варианты, как бухгалтер, медик, блогер, водитель и менеджер. Реже упоминались артист, официант, грузчик, курьер (по 3 %) и юрист (2 %).

При этом 14 % родителей заявили, что готовы поддержать любой профессиональный выбор ребёнка. Женщины чаще мужчин выражают такую безусловную поддержку — 16 % против 13 %.

Выявлены и гендерные различия в опасениях: мужчины чаще переживают, что дети могут стать чиновниками, полицейскими или водителями. Женщины сильнее обеспокоены перспективой того, что ребёнок будет вынужден работать разнорабочим, уборщиком, продавцом или бухгалтером.

Стоит отметить, что в Новосибирске уже не первый год в большом дефиците находится дворники. Постоянно востребованы у работодателей специалисты рабочих специальностей. Среди сотрудников патрульно-постовой службы — дефицит составляет 46%. Что касается чиновников, то в Новосибирске идет оптимизация штатов госструктур, а депутаты Госдумы предлагают ввести смертную казнь для коррупционеров.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главе подразделения по борьбе с коррупцией Новосибирской области грозит 15 лет и штраф более 345 млн рублей.