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Общество

«Только не чиновник»: родители в Новосибирске назвали профессии, которые не хотят для своих детей

Автор: Артем Рязанов

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Лидером антирейтинга стал дворник, на втором месте — рабочие специальности, а полицейский и чиновник заняли третье место

У новосибирских родителей есть представления о «нежелательных» профессиях для детей — при этом взгляды отцов и матерей заметно различаются.

По данным опроса сервиса SuperJob, лидером антирейтинга стала профессия дворника: её не хотели бы видеть в будущем своих детей 14 % опрошенных. На втором месте —  рабочие специальности (11 %). В тройку самых нежелательных профессий также вошли полицейский и чиновник — каждую из них отметили по 9 % респондентов.

Среди других профессий, которые родители стараются не рассматривать как вариант карьеры для ребёнка, — уборщик и продавец (по 8 %), учитель и воспитатель (7 %), военный (5 %). По 4 % голосов набрали такие варианты, как бухгалтер, медик, блогер, водитель и менеджер. Реже упоминались артист, официант, грузчик, курьер (по 3 %) и юрист (2 %).

При этом 14 % родителей заявили, что готовы поддержать любой профессиональный выбор ребёнка. Женщины чаще мужчин выражают такую безусловную поддержку — 16 % против 13 %.

Выявлены и гендерные различия в опасениях: мужчины чаще переживают, что дети могут стать чиновниками, полицейскими или водителями. Женщины сильнее обеспокоены перспективой того, что ребёнок будет вынужден работать разнорабочим, уборщиком, продавцом или бухгалтером.

Стоит отметить, что в Новосибирске уже не первый год в большом дефиците находится дворники. Постоянно востребованы у работодателей специалисты рабочих специальностей.  Среди сотрудников патрульно-постовой службы — дефицит составляет 46%. Что касается чиновников, то в Новосибирске идет оптимизация штатов госструктур, а депутаты Госдумы предлагают ввести смертную казнь для коррупционеров.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главе подразделения по борьбе с коррупцией Новосибирской области грозит 15 лет и штраф более 345 млн рублей.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : рейтинг работа

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Экс-глава новосибирского застройщика «Сумет» подал на условно-досрочное

Директор СФЦОП объяснил, когда сальмонеллез может стать смертельным

В июне 2026 года в публичное поле попала информация о двух случаях заражения сальмонеллезом. В Астраханской области после употребления готовой продукции из кулинарного магазина — рыбных котлет — заболели 26 человек. Зарегистрирован один летальный исход: умерла пожилая женщина. Эпидемиологическое расследование продолжается, среди пострадавших есть тяжелые больные. В Ростове-на-Дону мужчина попал в больницу c cальмонеллезом после употребления шаурмы из ларька. Он провел пять дней под капельницами.

Эти случаи — часть статистики. Сальмонеллез регистрируется в России ежегодно практически во всех регионах. Согласно данным государственного доклада Роспотребнадзора за 2025 год, заболеваемость сальмонеллезом составила 23,26 случая на 100 тысяч населения. Случаи зафиксированы во всех субъектах РФ, за исключением Республики Ингушетия. В 25 регионах отмечен рост заболеваемости по сравнению со среднемноголетним уровнем.

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В сентябре новосибирские школьники получат новые учебники по обществознанию

Министр просвещения России Сергей Кравцов представил новые учебники по обществознанию. Они поступят в школы к 1 сентября 2026 года. По ним начнут учиться школьники 9-10 классов.

По мнению заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлии Дружининой, современность и своевременность нового учебника обществознания для 9 класса, изданного в 2026 году под редакцией Д. А. Медведева, определяются прежде всего его ориентацией на актуальные запросы сегодняшнего дня и способностью выстроить диалог с подростком на языке, понятном для него.

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Более 30 новосибирских школьников отдыхали в Артеке

Автор: Юлия Данилова

В июне в Артеке отдыхали 34 школьника из Новосибирской области. На данный момент 29 из них вывезены в другие детский лагеря, расположенные в Краснодарском крае. Пятеро предпочли вернуться домой. Об этом сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева на оперативном совещании у губернатора.

Напомним, лагеря Крыма приостановили прием детей с 22 июня по 1 сентября. На «стоп» поставлено бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности.

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Новосибирский «Вектор» проверит действие вакцины против оспы на 40 добровольцах

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» проведет исследование вакцины «ОртопоксВак» с участием 40 добровольцев. Информация об этом содержится в документации закупки на оказание услуг по подбору участников, их вакцинации и забору крови. Закупка была проведена в июне текущего года, поставщик определен 24 июня.

Цель работы — изучение длительности специфического иммунитета. Оно будет проводиться до декабря 2028 года. Исполнитель должен организовать вакцинацию и последующие лабораторные исследования крови привитых добровольцев. Услуги будут оказываться на территории Новосибирска или рабочего поселка Кольцово.

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День города в Новосибирске собрал более 108 тысяч горожан

Автор: Артем Рязанов

Новосибирск отпраздновал 133-летие — торжества прошли 28 июня без происшествий. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в областном правительстве.

Праздник прошел под девизом «Новосибирск — перекрёсток мира».

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Губернатор поручил помочь в восстановлении поставок топлива малым АЗС Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что ситуация с обеспечением топливом находится под контролем. Мониторинг поставок горюче‑смазочных материалов для сельхозпроизводителей ведут министерства сельского хозяйства и промышленности. При необходимости снабжение ключевых потребителей организуют в ручном режиме.

Глава региона призвал глав сельских округов и районов оперативно сообщать в минсельхоз о трудностях у сельхозпроизводителей — вопросы будут решать индивидуально совместно с минпромторгом. Губернатор отметил, что регион уже имеет опыт работы в таких условиях — в частности, в периоды ремонта нефтеперерабатывающих заводов, когда объёмы поставок сокращались.

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