Гонки дронов для школьников и студентов пройдут в Новосибирске

В Новосибирске стартует серия соревнований по гонкам дронов для молодёжи 14–25 лет. Организатором выступает киберспортивная лига «Квазар» при поддержке региональных министерств.

Участники будут соревноваться в симуляторе, управляя дронами с помощью джойстика и преодолевая 3D-трассы от первого лица.

С осени 2026-го по весну 2027-го года пройдёт 7 этапов турнира, каждый из которых будет посвящён истории, культуре и достижениям России.

Педагог Михаил Привалов в интервью редакции Om1 Новосибирск отметил, что управление квадрокоптером требует значительных усилий мозга. В рамках программы школьники углублённо изучают оптику, электронику, аэродинамику и радиосвязь, а также осваивают навыки конструирования, пайки и диагностики оборудования.

Проект направлен на развитие спорта, а также на образовательное и патриотическое воспитание подростков. Первый этап соревнований состоится в сентябре 2026 года. Участие бесплатное.

Ранее редакция сообщала о том, как проходят рыцарские турниры в Новосибирске.

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