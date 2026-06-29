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Гонки дронов для школьников и студентов пройдут в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

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Участники будут управлять виртуальными беспилотниками и изучать историю России

В Новосибирске стартует серия соревнований по гонкам дронов для молодёжи 14–25 лет. Организатором выступает киберспортивная лига «Квазар» при поддержке региональных министерств.

Участники будут соревноваться в симуляторе, управляя дронами с помощью джойстика и преодолевая 3D-трассы от первого лица.

С осени 2026-го по весну 2027-го года пройдёт 7 этапов турнира, каждый из которых будет посвящён истории, культуре и достижениям России.

Педагог Михаил Привалов в интервью редакции Om1 Новосибирск отметил, что управление квадрокоптером требует значительных усилий мозга. В рамках программы школьники углублённо изучают оптику, электронику, аэродинамику и радиосвязь, а также осваивают навыки конструирования, пайки и диагностики оборудования.

Проект направлен на развитие спорта, а также на образовательное и патриотическое воспитание подростков. Первый этап соревнований состоится в сентябре 2026 года. Участие бесплатное.

Ранее редакция сообщала о том, как проходят рыцарские турниры в Новосибирске.

14+

источник фото: нейросеть Gemini

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : школа симулятор Гонки дронов

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Дело застройщика новосибирского апарт-комплекса Pool House передают в суд

В Новосибирске не будут проводить Единый общегородской выпускной в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

Новосибирск готовится к завершению учебного года — впереди у выпускников школ один из самых волнительных этапов: вручение аттестатов и праздничные вечера. При этом в 2026 году в городе не запланировано проведение Единого выпускного.

Вручение аттестатов и школьные выпускные вечера состоятся в конце июня. Торжественные мероприятия, посвящённые этому событию, пройдут в период с 23 июня по 3 июля. Конкретную дату и формат праздника каждая образовательная организация определит самостоятельно.

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Новосибирцам рассказали, когда пройдут школьные выпускные

Автор: Артем Рязанов

Минпросвещения РФ рекомендовало российским школам провести выпускные вечера 26 и 27 июня, но окончательное решение по датам остаётся за образовательными учреждениями — они могут скорректировать сроки с учётом погоды, эпидемиологической ситуации и других местных условий.

Ведомство предлагает сделать торжества патриотичнее: включить в программу поднятие флага, исполнение гимна, напутствия педагогов, выступления выпускников и традиционный вальс. При этом формат мероприятий для девятиклассников, как правило, более скромный, чем для одиннадцатиклассников, но строится по схожей схеме.

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Слово «преддверие» подвело новосибирских выпускников на ЕГЭ

Автор: Артем Рязанов

Руководитель комиссии по созданию контрольно-измерительных материалов Роман Дощинский рассказал журналистам, что наибольшие сложности у выпускников на Едином государственном экзамене по русскому языку в 2026 году вызвали трудности с написанием слова «преддверие».

— В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились идентифицировать это слово, хотя был контекст дан: «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней», — сказал Дощинский журналистам.

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Ретроинновации: оценивать поведение учеников начнут в десяти новосибирских школах

Автор: Артем Рязанов

С 1 сентября 2026 года в десяти школах каждого региона России начнут применять систему оценивания поведения учащихся. В Новосибирске определили образовательные учреждений, которые войдут в эксперимент: гимназиях №1, №13 и №15 «Содружество», в школах №№49, 210, 221, 222, 186, 141 и в лицее «Интеграл».

— В настоящий момент рассматриваются разные варианты, как оценивать. Например, по трёхбалльной шкале: допустимое, недопустимое, образцовое поведение. Или выставлять такую же пятибалльную шкалу, как при оценке знаний, — пояснила глава регионального Минобра Мария Жафярова на пресс-конференции в «Интерфаксе».

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История (не) для галочки: нужен ли в России обязательный экзамен по истории после 9 класса

Одной из самых обсуждаемых новостей последнего времени в сфере образования стало введение с 2028 года обязательного устного экзамена по истории в 9-х классах. Эта новация, как обычно, встретила неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе, представители которого отмечают как плюсы, так и минусы этого предложения Рособрнадзора. И того, и другого здесь действительно хватает, но, как представляется, особенно детального обсуждения заслуживает не только и даже не столько сам по себе новый экзамен, сколько общее состояние исторического образования в России.

К слову, реформы правительства в данной сфере отнюдь не ограничиваются новым экзаменом. Речь идёт о целом плане: министерство просвещения утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Её главной задачей заявлено воспитание патриотизма и чувства сопричастности с историей и культурой Отечества, а среди основных направлений — подготовка учебных материалов, повышение квалификации учителей, создание исторических кружков и клубов, проведение научных конференций, запуск информационной платформы по историческому просвещению.

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В Новосибирске объявлен конкурс на строительство школы в Клюквенном за 2,6 млрд

Автор: Артем Рязанов

АО «Агентство жилищного развития Новосибирской области» объявило на портале госзакупок о проведении торгов на реализацию проекта строительства общеобразовательной школы в развивающемся микрорайоне Клюквенный.

В конкурсной документации указано, что предметом закупки является выполнение строительно-монтажных работ для объекта «Здание школы на 1100 мест», который будет построен на земельном участке по адресу: ул. Подневича, микрорайон Клюквенный, Калининский район. Начальная цена контракта составляет 2 590 822 481 рубль.

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