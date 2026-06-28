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Бизнес Недвижимость

Новосибирск обогнал Москву по средней этажности новостроек

Автор: Юлия Данилова

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Это связано с ростом плотности застройки в центральных и околоцентральных районах города

В Новосибирске наблюдается самый заметный рост средней этажности новостроек за пять лет (с 2021 по 2025, оценивались самые населенные города-миллионники России. — Ред.) — с 16 до 18 (в Москве 17). В отличие от двух столиц, минимальное число уровней в новых домах в городе тоже увеличилось — с 4 до 9. Наибольшая высотность в Новосибирске осталась той же (27 этажей), что на данный момент больше, чем в Санкт-Петербурге (25 этажей). Об этом говорится в исследовании Группы «Эталон».

— За указанный период в Новосибирске повысилась плотность застройки в центральных и околоцентральных районах. Основные причины этого — освоение ранее не использованных или еще не развитых локаций, включая реновацию ветхого и аварийного жилья, и появление масштабных проектов в рамках программы комплексного развития территорий, — отметил Никита Мурин, директор департамента аналитики и ценообразования Группы «Эталон».

По его словам, проекты с низкой этажностью (до 9 этажей) выбирают клиенты, которые, помимо обычных характеристик, ценят камерную атмосферу, а в случае с элитными домами — респектабельное соседство. Соответственно, стоимость недвижимости в небольших проектах заметно дороже, чем в более высоких домах.

Высотные здания (от 25 этажей) также отличаются большим количеством планировок, а также развитой инфраструктурой и панорамными видами. Главные минусы такого варианта, затрудняющие передвижение жителей, — недостаток парковочных мест и долгое ожидание лифтов.

— Я предполагаю, что в ближайшие пару лет средняя этажность новостроек в Новосибирске нарастит преимущество в сравнении с двумя столицами и превысит 20 уровней. Здесь продолжается активная реализация проектов в рамках КРТ, что приведет в том числе к вводу новых высотных домов, — считает эксперт Группы «Эталон».

Ранее редакция сообщили о том, что в Новосибирске планируют ввести ограничения по площади КРТ по инициативе правообладателя. Участники рынка отмечают, что большей частью это коснется участков, расположенных в центральной части города.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска КРТ

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