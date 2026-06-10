Смартфоны и ноутбуки подорожают в России на 40–50% к концу года

Кризис на рынке оперативной памяти, вызванный резким ростом спроса со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта, начинает заметно менять глобальный и российский рынок электроники. Эксперты ожидают сокращения доли флагманских смартфонов и ноутбуков в продаже и дальнейшего роста цен на устройства.

Память дорожает ускоренными темпами

Аналитики фиксируют стремительный рост цен на DRAM. В Китае оптовая стоимость модуля 16 ГБ DDR5 в июне достигла около $35, прибавив 6% за месяц, сообщает URA.ru со ссылкой на Mydrivers. За полгода рост составил порядка 3,5 раза. Модули DDR4 также резко подорожали — до двукратного роста за квартал.

По оценкам рынка, это может быть не предел: в отдельных прогнозах говорится о потенциальном удвоении цен на оперативную память до конца года. Производители отмечают, что сейчас рынок находится в фазе «распродажи старых запасов», после чего новые поставки будут существенно дороже.

Напомним, в Новосибирске жесткие диски и SSD резко подорожали в январе 2026 года. Участники рынка предупреждали, что рост цен продолжится и скоро затронет всю компьютерную технику.

Вендоры сокращают характеристики устройств

На фоне роста себестоимости производители электроники уже начали менять продуктовые линейки. Основная тенденция — переход к более бюджетным конфигурациям и снижение объёмов оперативной памяти в устройствах. По словам аналитиков, вместо моделей с 16 ГБ ОЗУ рынок всё чаще будет предлагать 8 ГБ и менее, особенно в массовом сегменте.

Эксперты сходятся во мнении, что «пустых полок» в России не ожидается. Однако ассортимент топовых устройств сократится, а сроки поставок увеличатся.

Рост цен на электронику ускорится

Давление на рынок оказывают высокие издержки производства и энергетические факторы. На рост цен также будет влиять введение технологического сбора на электронику. Первоначально его анонсировали с 1 сентября, но сейчас сдвинули на 1 декабря. Он будет распространяться на всю электронику, реализуемую на российском рынке, независимо от страны происхождения. Платежи затронут как импортируемую технику, так и продукцию российских производителей. Участники рынка предупреждают, что дополнительные издержки могут быть частично переложены на конечных покупателей через повышение розничных цен.

В целом, по оценке аналитиков, в 2026 году электроника в России может подорожать на 40–50%. Флагманские смартфоны уже заметно выросли в цене: новые модели могут стоить около 40 тысяч рублей против 26–28 тысяч у прошлогодних аналогов.

Дефицит может затянуться до 2027 года

Быстрых изменений на рынке ожидать не стоит, рекомендуют эксперты. Расширение производства памяти требует многолетних инвестиций, а спрос со стороны ИИ-инфраструктуры продолжает расти.

Сценарий «дефицитного 2026 года» считается базовым, а более сбалансированное равновесие возможно лишь к 2027–2028 годам — при условии роста мощностей и возможного охлаждения спроса со стороны ИИ-сектора.

Рынок уходит в сторону «меньше памяти за те же деньги»

В потребительском сегменте уже заметен тренд на сокращение характеристик устройств при сохранении ценового уровня. Производители и пользователи отказываются от топовых конфигураций, выбирая более доступные модели.

При этом эксперты не исключают долгосрочного сдвига архитектуры рынка: часть вычислений может перейти в облака и дата-центры, а пользовательские устройства — стать проще и дешевле, с минимальной локальной мощностью.

Ранее редакция сообщала о том, что правительство продлило упрощенный ввоз электроники до конца 2026 года. Решение было принято для предотвращения дефицита устройств.